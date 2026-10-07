Blue-chips 'hụt hơi' sau nhịp khởi sắc, VN-Index mất hơn 14 điểm

Sau phiên đảo chiều ấn tượng ngày 6/10, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn quay lại trạng thái yếu thế trong phiên sáng 7/10, kéo VN-Index giảm mạnh.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 0,81%, tương đương 14,27 điểm. VN30-Index mất 0,63% với 7 mã tăng và 23 mã giảm, trong đó 9 mã giảm quá 1%. Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm 10 mã vốn hóa lớn nhất nằm trong số này, như VIC giảm 2,11%, VHM giảm 1,3%, CTG giảm 1,17% và TCB giảm 1,69%.

Dòng tiền ở nhóm blue-chips chậm lại rõ rệt so với phiên bùng nổ ngày 6/10. Rổ VN30 khớp lệnh hơn 2.479 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên và giảm 33% so với sáng 6/10. Rổ này chỉ còn chiếm 51,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, trong khi buổi sáng 6/10 tỷ lệ là 56,7% và buổi chiều cùng ngày lên gần 64%. Thanh khoản của các cổ phiếu tăng giá chỉ chiếm 36% giá trị giao dịch của rổ.

Ngay cả nhóm blue-chips còn xanh cũng chịu sức ép bán. SSB là mã tăng tốt nhất rổ VN30, đóng cửa phiên sáng ở mức tăng 5,06% và vẫn bám sát giá cao nhất. Đáng chú ý, trong phiên 6/10, SSB giảm 3,72% khi kết phiên. Các mã còn lại đều rút lui khỏi đỉnh: GVR đạt đỉnh từ 9h40 rồi trượt xuống còn tăng 2,44%, MWG từ đỉnh lúc khoảng 10h10 còn tăng 0,13%, BSR còn tăng 0,32%.

Cổ phiếu blue-chips lại 'hụt hơi' sau dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa

Với các cổ phiếu giảm giá, nhiều mã chốt ở mức thấp nhất hoặc sát giá thấp nhất ngày. VIC có hai nhịp trượt giảm nhanh và đóng cửa ở đáy. Ngày 6/10, mã này cũng là yếu tố khiến VN-Index có lúc giảm 1,04% trước khi hồi phục. Một số mã yếu khác gồm LPB giảm 2,28%, TCX giảm 2,1%, VRE giảm 1,89%, SHB giảm 1,83% và VPL giảm 1,61%.

Áp lực bán lan sang thị trường chung. Độ rộng nghiêng về phía giảm ngay từ 9h30 với 94 mã tăng và 122 mã giảm, đến cuối phiên sáng là 101 mã tăng và 172 mã giảm. Thống kê cho thấy khoảng 43% số cổ phiếu có giao dịch bị trượt hơn 1% so với đỉnh đầu ngày, gần 54% chốt ở giá thấp nhất hoặc dư bán sát giá thấp nhất. Thanh khoản khớp lệnh toàn sàn HoSE giảm hơn 25% so với sáng 6/10.

Dù vậy, thị trường chưa có dấu hiệu hoảng loạn. Trong 172 mã giảm, 81 mã giảm quá 1%, nhưng chỉ 17 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Ở nhóm vốn hóa vừa, PNJ giảm 5,21% với giá trị khớp lệnh 427,9 tỷ đồng, là trường hợp đáng chú ý khi cổ phiếu này đang trong xu hướng giảm mạnh. VND giảm 1,44% với 31,9 tỷ đồng, CII giảm 1,62% với 26,9 tỷ đồng, DXG giảm 1,51% với 21,9 tỷ đồng và DGC giảm 3,35% với 18,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu nhóm tăng giá với thanh khoản 437,7 tỷ đồng, giá tăng 1,81% và ở vùng cao nhất gần 4 tháng. MSB khớp 155,3 tỷ đồng (tăng 1,74%), PVT khớp 121,8 tỷ đồng (tăng 1,63%), GMD khớp 121 tỷ đồng (tăng 4,23%), VSC khớp 74,4 tỷ đồng (tăng 2,7%) và BVH khớp 71,9 tỷ đồng (tăng 4%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HoSE khoảng 452,3 tỷ đồng, không có giao dịch quá lớn. PNJ bị bán ròng nhiều nhất với 91,8 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (68,8 tỷ đồng), VIC (35,7 tỷ đồng) và VHM (29 tỷ đồng). Phía mua ròng, VIB đạt 19,9 tỷ đồng và MCH đạt 15,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên 6/10, nhóm blue-chips đã có nhịp hồi phục rộng khi 25 trong 30 mã của rổ VN30 tăng so với giá chốt buổi sáng. VN-Index kết phiên tăng 0,34% dù có lúc giảm 1,04% vì VIC, còn VN30-Index tăng 0,23%.