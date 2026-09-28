Blue-chips giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, cổ phiếu dầu khí dẫn sóng

Dòng tiền tập trung tại nhóm dầu khí và bảo hiểm, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm trong phiên 28/9.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 28/9 trải qua một phiên biến động mạnh khi áp lực bán lan rộng ngay từ buổi sáng, kéo VN-Index có thời điểm mất hơn 21 điểm và xuyên thủng mốc 1.770 điểm. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện vào buổi chiều, tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Kết phiên, VN-Index chỉ còn giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%.

Dù vậy, diễn biến hồi phục của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái suy yếu của mặt bằng cổ phiếu. Nhịp hồi phục chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường. VCB là một trong những trụ đỡ tích cực khi tăng khoảng 1,22% từ đầu phiên chiều đến lúc đóng cửa, chốt phiên tăng 0,52% so với tham chiếu. BID cũng phục hồi khoảng 2,1% trong phiên chiều, đưa giá cổ phiếu trở lại mức tham chiếu.

Điểm đáng lưu ý là dù VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm, độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về bên bán. Sàn HoSE ghi nhận 105 mã tăng và 227 mã giảm, trong đó có 161 mã giảm trên 1%. Điều này cho thấy phần lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh, bất chấp diễn biến tích cực hơn của chỉ số vào cuối phiên.

Rổ VN30 cũng chưa phát đi tín hiệu cải thiện rõ ràng. Chỉ số đại diện nhóm này giảm 0,83%, với 21 mã giảm và chỉ 8 mã tăng. Có tới 16 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, trong đó SSB giảm 3,08%, TCX giảm 2,67%, SSI giảm 2,66%, HPG giảm 2,18%, MCH và GVR cùng giảm 2,13%, LPB giảm 2,05%.

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa giữa chỉ số và mặt bằng cổ phiếu đang khá rõ nét. Nhịp hồi cuối phiên giúp VN-Index tránh một phiên giảm sâu, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định lực cầu đã quay trở lại trên diện rộng.

Trái ngược với diễn biến kém tích cực của thị trường chung, dầu khí và bảo hiểm trở thành hai nhóm ngành nổi bật trong phiên 28/9, thu hút dòng tiền khi nhiều cổ phiếu khác chịu áp lực bán mạnh.

Ở nhóm dầu khí, giá dầu thô thế giới bật tăng sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Diễn biến này hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư đối với các cổ phiếu dầu khí trong nước.

BSR tăng 6,58%, lên 32.400 đồng/cổ phiếu, trong khi GAS tăng 3,73%. Các mã khác cũng đồng loạt khởi sắc như PVS tăng 5,7%, PVC tăng 5,1%, PVD tăng 3,61%, OIL tăng 2,3%, POS tăng 2% và PLX tăng 1,71%. PVT tăng 1,52%.

Đáng chú ý, GAS, BSR và PLX đóng góp khoảng 4 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, tác động này chủ yếu hỗ trợ chỉ số trong nhịp hồi phục buổi chiều, chưa đủ bù đắp áp lực bán từ nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Nhóm bảo hiểm cũng ghi nhận diễn biến tích cực. BVH tăng kịch trần chỉ sau khoảng 7 phút đầu phiên chiều và duy trì mức tăng đến khi đóng cửa. Giá trị giao dịch tại cổ phiếu này đạt 264,4 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay theo dữ liệu được cung cấp. Tính từ đầu tháng 9, BVH tăng khoảng 15%, đi ngược xu hướng suy yếu của phần lớn cổ phiếu trên thị trường.

Các mã bảo hiểm khác cũng tăng mạnh, với AIC tăng 9,5%, PVI tăng 3,5%, MIG tăng 3,2%, ABI và BIC cùng tăng 1,6% và 1,4%, trong khi BMI tăng 1,4%.

Ngoài hai nhóm ngành kể trên, một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn giữ được sắc xanh như DCM tăng 2,62%, DGW tăng 2,25%, VSC tăng 2,64%, DPM tăng 1,33% và HAH tăng 1,16%. Tuy nhiên, dòng tiền tại nhiều mã chưa đủ rộng để tạo thành xu hướng tăng chung.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm chứng khoán, khi HCM, VND, SSI và TCX đều giảm trên 2,5%. Nhóm ngân hàng cũng chịu sức ép, đặc biệt là SSB giảm 3,08%, cùng với LPB, VIB, ACB và TCB điều chỉnh từ khoảng 1,2% đến 2%.

Đáng chú ý, PNJ và NVL cùng giảm sàn trong bối cảnh nhà đầu tư phản ứng trước các thông tin riêng của doanh nghiệp. PNJ chịu áp lực sau thông tin điều chỉnh kế hoạch lỗ năm 2026, còn NVL bị bán mạnh khi thời điểm chào bán cổ phiếu ưu đãi đến gần. KOS cũng giảm sàn, cho thấy rủi ro bán tháo vẫn hiện hữu tại một số cổ phiếu riêng lẻ.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với phiên cuối tuần trước. TCB dẫn đầu giá trị khớp lệnh với khoảng 705 tỷ đồng. Mức thanh khoản này chưa cho thấy dòng tiền đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán đang lan rộng.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ tư liên tiếp. Khối ngoại mua vào chưa đến 1.400 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra khoảng 1.660 tỷ đồng. Diễn biến này tiếp tục tạo sức ép lên tâm lý thị trường, nhất là trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu.

Xét tổng thể, phiên 28/9 cho thấy khả năng phục hồi của VN-Index chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn danh mục trên thị trường vẫn chịu áp lực giảm giá. Sự bứt phá của dầu khí và bảo hiểm tạo điểm sáng về dòng tiền, nhưng chưa đủ để đảo ngược trạng thái tiêu cực của độ rộng thị trường.

Trong các phiên tới, diễn biến thanh khoản, độ rộng tăng giảm và khả năng duy trì lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ là những yếu tố cần theo dõi. Nếu dòng tiền tiếp tục tập trung cục bộ, VN-Index có thể hồi phục về mặt điểm số nhưng mức độ cải thiện của thị trường chung vẫn sẽ hạn chế.