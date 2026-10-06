Blue-chips đảo chiều, VN-Index lấy lại sắc xanh

Blue-chips đồng loạt đảo chiều, giúp VN-Index hồi phục trong phiên 6/10, dù dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn - ảnh: ST

Blue-chips đồng loạt đổi sắc

Thị trường chứng khoán bước vào phiên 6/10 với trạng thái rung lắc mạnh khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới 1.740 điểm trong đầu phiên chiều khi VIC hạ nhiệt, trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và tài chính đồng loạt suy yếu. Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xuất hiện về cuối phiên khi nhóm blue-chips đồng loạt cải thiện giá, giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm.

Đóng cửa, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương đương 0,34%, lên 1.759,08 điểm. Trên sàn HoSE có 127 mã tăng và 177 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 824,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 19.579 tỷ đồng. So với phiên trước, khối lượng giao dịch giảm nhẹ nhưng giá trị lại nhích lên. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 179 triệu đơn vị, giá trị 5.114 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là sự thay đổi của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khoảng 13h43, VIC giảm về tham chiếu sau khi mất toàn bộ mức tăng 1,12% trong phiên sáng. Đáng nói, VN-Index vẫn tiếp tục phục hồi sau đó, cho thấy nhịp tăng cuối phiên không còn phụ thuộc vào một trụ đơn lẻ.

Thống kê trong rổ VN30 cho thấy có tới 25 cổ phiếu cải thiện giá so với cuối phiên sáng, trong khi chỉ 4 mã giảm giá, bao gồm cả VIC. Đây là sự thay đổi đáng kể so với diễn biến buổi sáng, khi VN30-Index giảm 0,47% và chỉ có 9 mã tăng, trong khi 19 mã giảm.

Dòng tiền cũng dịch chuyển rõ rệt về nhóm vốn hóa lớn. Thanh khoản rổ VN30 trong phiên chiều tăng 38,2% so với buổi sáng, chiếm gần 64% tổng giá trị khớp lệnh toàn HOSE trong cùng thời gian. Trong phiên sáng, tỷ trọng này mới ở khoảng 56,7%.

Diễn biến giá và thanh khoản cho thấy bên mua đã chủ động hơn khi chấp nhận nâng dần mức giá giải ngân. Đây là tín hiệu tích cực hơn so với trạng thái chỉ số được kéo bởi một vài cổ phiếu trụ.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã đảo chiều mạnh. VHM tăng thêm 0,88% trong phiên chiều, qua đó đóng cửa tăng 1,02%. VCB tăng 1,6% trong buổi chiều để chuyển từ trạng thái giảm sang tăng 0,53%. CTG hồi phục 2,23%, đảo chiều thành tăng 0,51%. VPB tăng 1,09% trong phiên chiều và đóng cửa tăng 0,87%.

TCB dù vẫn giảm 0,15% khi chốt phiên nhưng đã hồi phục tới 1,41% so với giá cuối buổi sáng. BID cũng xóa gần như toàn bộ mức giảm 1,45% trong phiên sáng để trở về tham chiếu.

Trong rổ VN30 có tới 16 mã tăng trên 1% so với giá chốt phiên sáng. VN30-Index vì thế đảo chiều tăng 0,23%, với 17 mã tăng và 7 mã giảm.

Đáng chú ý, số cổ phiếu giảm trên 1% trong rổ VN30 được thu hẹp mạnh từ 12 mã trong buổi sáng xuống còn 3 mã khi đóng cửa là SSB, FPT và ACB. SSB giảm 3,72%, FPT giảm 2,42% và ACB giảm 1,9%. Trong đó, SSB chịu áp lực bán mạnh trở lại trong đợt ATC.

Ở chiều tăng, nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng kể như TCX tăng 2,88%, BSR tăng 2,3%, MWG tăng 2,15%, VNM tăng 2,1% và LPB tăng 2,09%. VPL tăng mạnh nhất rổ với 4,25%, dù thanh khoản chỉ hơn 72 tỷ đồng.

Tại nhóm vốn hóa vừa, dòng tiền cũng tìm đến một số cổ phiếu nổi bật. VCI tăng 4,3%, VND tăng 3,75%, PLX tăng 1,97%, PVT tăng 1,24%, CII tăng 5,11%, DCM tăng 3,69% và VPI tăng 1,23%, với nhiều mã đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng.

Điểm sáng nhưng chưa đủ xác nhận xu hướng

Sự cải thiện về độ rộng là điểm tích cực nhất của phiên giao dịch. Cuối ngày, HOSE ghi nhận 127 mã tăng và 177 mã giảm, cải thiện đáng kể so với buổi sáng khi chỉ có 56 mã tăng và tới 239 mã giảm.

Số cổ phiếu tăng trên 1% cũng tăng lên 61 mã, gấp hơn hai lần phiên sáng. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tập trung rất cao. Nhóm 15 cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất chiếm gần 85% tổng giao dịch của các mã tăng trên 1%. Điều này cho thấy phần lớn cổ phiếu phục hồi chưa đi kèm dòng tiền đủ mạnh.

Đáng chú ý, trong tổng mức tăng gần 1.500 tỷ đồng giá trị khớp lệnh của HOSE trong phiên chiều, riêng VN30 đóng góp khoảng 1.404 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc về hàng trăm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Vì vậy, phiên hồi phục 6/10 mang tín hiệu tích cực về mặt cung - cầu, nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước sang một xu hướng tăng mới. VN-Index vẫn cần vượt qua các vùng kháng cự ngắn hạn, trong khi thanh khoản toàn thị trường chưa cho thấy sự bùng nổ cần thiết.

Đáng chú ý, chỉ số đã lần thứ ba kiểm định vùng 1.730 điểm và tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ này. Việc VN-Index bật lên từ khu vực này cùng sự tham gia rộng hơn của nhóm vốn hóa lớn là yếu tố đáng chú ý trong những phiên tới.

Trên HNX, diễn biến vẫn kém tích cực hơn. HNX-Index giảm 4,09 điểm, tương đương 1,52%, xuống 265,53 điểm. Thanh khoản đạt hơn 83,5 triệu đơn vị, giá trị 1.270,4 tỷ đồng. Một số cổ phiếu lớn như IDC, PVS, MBS, SHS và CEO cải thiện giá, nhưng chưa đủ giúp chỉ số đảo chiều. THD tiếp tục chịu áp lực mạnh khi giảm sàn 9,9%.

UPCoM-Index cũng giảm 0,21%, xuống 125,23 điểm, với thanh khoản hơn 27,5 triệu đơn vị, giá trị 438,5 tỷ đồng. MSR dẫn đầu thanh khoản với hơn 2 triệu đơn vị và tăng 1,8%.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1GA000 tăng 3,4 điểm, lên 1.903,5 điểm, với hơn 236.700 đơn vị được giao dịch.

Ở góc nhìn chiến lược, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp hồi để chốt lời những khoản đầu tư đã tăng mạnh, đồng thời đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn.

Theo ông Matthew Smith, Giám đốc nghiên cứu Khách hàng tổ chức của YSVN, nhà đầu tư nên kiên nhẫn với triển vọng trung hạn. Những bước tiến về cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), phát triển thị trường trái phiếu, các thương vụ IPO mới và câu chuyện nâng hạng có thể tạo động lực thu hút dòng vốn vào thị trường trong năm tới.

Như vậy, phiên 6/10 cho thấy lực cầu đã trở lại rõ hơn ở nhóm blue-chips, giúp VN-Index thoát khỏi vùng thấp và đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, để biến nhịp hồi kỹ thuật thành xu hướng bền vững, thị trường vẫn cần sự cải thiện đồng thời của thanh khoản, độ rộng và dòng tiền ở nhóm cổ phiếu ngoài VN30.