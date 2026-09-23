Blue-chips đảo chiều cả loạt, VN-Index 'chật vật' quanh mốc 1800 điểm

VN-Index đang giằng co quanh vùng hỗ trợ.

VN-Index đóng cửa giảm 0,84% (-15,28 điểm), yếu hơn đáng kể so với phiên sáng (tăng 0,12%/+2,21 điểm). Khác biệt lớn là độ rộng co lại còn 133 mã tăng và 174 mã giảm (phiên sáng là 152 mã tăng/125 mã giảm). Rõ ràng là số cổ phiếu giảm giá đã nhiều lên rõ rệt.

Thay đổi trong độ rộng xác nhận diễn biến giảm của VN-Index không chỉ xuất phát từ trụ, dù đây vẫn là nguyên nhân quan trọng. VN30 chốt phiên với 8 mã tăng và 22 mã giảm, chỉ số giảm 0,53%.

Thống kê có tới 27/30 cổ phiếu của rổ blue-chips này giảm giá so với mức chốt buổi sáng, duy nhất LPB nhích lên được 3 bước giá. Ba trụ lớn nhất là VIC, VHM và VCB đồng loạt lao dốc: VIC giảm thêm tới 2,24% so với phiên sáng, đóng cửa mất 3,2%. VHM giảm thêm 1,59%, chốt giảm 1,73%. VCB giảm 1,02%, đảo chiều xuống dưới tham chiếu 0,68%. Chỉ 3 cổ phiếu này đã lấy đi 15 điểm của VN-Index.

Ngoài 3 cổ phiếu trên, có thêm 7 mã khác cũng tụt giảm riêng chiều nay tới hơn 1% so với phiên sáng. Ngay cả những cổ phiếu còn xanh lúc đóng cửa thì trừ LPB tăng 2,16% là nhích giá lên, còn lại cũng suy yếu. TCB, cổ phiếu mạnh nhất rổ VN30 phiên sáng cũng đã lùi lại 0,75%, còn tăng 2,63% lúc đóng cửa. HDB cũng lùi lại 0,53%, còn tăng 1,63%. VIB lùi 0,37%, còn tăng 1,12%.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng đã xác nhận diễn biến điều chỉnh lan khá rộng. Số lượng cổ phiếu giảm mạnh từ 1% trở lên đã tăng gần gấp đôi phiên sáng, lên 81 mã, trong đó 9 mã thuộc VN30. 5 cổ phiếu thanh khoản vượt trội là VIC với 731,1 tỷ đồng, VHM với 463 tỷ, PVT với 199,9 tỷ, PNJ với 145,8 tỷ và GAS với 100,2 tỷ. Ngoài số này còn khoảng 12 cổ phiếu khác giảm từ 1% trở lên với thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Bức tranh của nhóm cổ phiếu đỏ như vậy cũng không quá xấu, hầu hết giảm sâu do không có thanh khoản đủ nhiều. Dù vậy đây vẫn là hệ quả của dòng tiền kém và với nhà đầu tư, hiệu suất danh mục tính theo giá cổ phiếu chứ không phải thanh khoản.

Ở nhóm đi ngược dòng, khả năng nâng đỡ của dòng tiền cũng không quá kém, duy trì được trong số các mã đã mạnh từ sáng. Điểm yếu chỉ là biên độ tăng bị thu hẹp mà TCB, HDB là điển hình. 24 cổ phiếu đóng cửa vẫn tăng trên 1% với giao dịch quá 10 tỷ đồng cho thấy cơ hội ngắn hạn khá hạn chế, nhưng không phải không có. TPB tăng 3,51%, MSB tăng 4,81%, GEE tăng 6,62%, FRT tăng 6,95%, DGW tăng 3,22%, DCM tăng 1,62% đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nhóm HCM, PET, VPI, HAH, PC1 cũng khớp trên 50 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay gây thất vọng khi không có giao dịch đảo chiều vào ròng như phiên hôm qua. Trái lại khối này duy trì cường độ bán tương đương phiên sáng với khoảng 1.262 tỷ đồng và giá trị bán ròng là 464, tỷ nhỏ hơn phiên sáng một chút (-589,5 tỷ). VPB bị bán đột biến với 282,9 tỷ đồng ròng, ACB -141,6 tỷ, VHM -130,4 tỷ, TCB -85,9 tỷ, FRT -76,7 tỷ, VCB -66,9 tỷ, FPT -62,2 tỷ. Phía mua ròng có VIC +98,1 tỷ, TPB +42,9 tỷ, DCM +30 tỷ, VPI +24,5 tỷ.

VN-Index để mất 15,28 điểm hôm nay đã rơi trở lại xuống sát mốc 1800 điểm, đạt 1801,65 điểm. Dù vậy chỉ số vẫn chưa phá vỡ hoàn toàn vùng hỗ trợ tâm lý quanh mốc này, càng chưa phá vỡ đáy điều chỉnh gần nhất đầu tuần trước ở mức thấp nhất 1776,85 điểm.