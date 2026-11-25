Nhà sáng lập DeepSeek Liang Wenfeng - Ảnh: VCG/China Daily.

Hồi cuối tháng 10, Bloomberg đưa tin DeepSeek đã huy động được khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 15 tỷ USD, trong đợt gọi vốn mới nhất. Đây là một trong những thương vụ huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc, cho thấy tham vọng của startup AI này trong việc cạnh tranh trên quy mô toàn cầu với các đối thủ như Anthropic PBC và OpenAI.

Đợt huy động vốn mới nhất của DeepSeek đã thu hút dòng vốn từ các “ông trùm” công nghiệp của Trung Quốc, đồng thời củng cố vững chắc vị thế của Liang là nhà sáng tạo mô hình AI giàu nhất thế giới.

Thông tin từ hồ sơ đăng ký trong đợt gọi vốn cho thấy tỷ lệ sở hữu của ông Liang tại DeepSeek - công ty có trụ sở ở Hàng Châu - đã giảm từ 81,65% vào tháng 6 xuống còn 67,4%. Với số vốn vừa huy động được là khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 15 tỷ USD, mức định giá ước tính của DeepSeek hiện đạt khoảng 86 tỷ USD - theo tiết lộ của nguồn thạo tin và ước tính của Bloomberg.

Dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú của Bloomberg cho thấy trong năm nay, khối tài sản ròng cá nhân của ông Lang đã tăng gấp hơn ba lần, phản ánh việc DeepSeek đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Từ một dự án phụ của một quỹ đầu cơ định lượng, công ty đã phát triển thành một thế lực hàng đầu trong tham vọng về AI của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ở mức 55 tỷ USD, khối tài sản của ông Liang hiện lớn hơn gấp đôi so với tài sản của ông Greg Brockman, nhà đồng sáng lập OpenAI với khối tài sản ước tính khoảng 25,5 tỷ USD. Một trong những lý do chính tạo nên sự khác biệt này là ông Liang vẫn nắm quyền kiểm soát hơn 2/3 DeepSeek, trong khi những người sáng lập các công ty AI khác thường giữ tỷ lệ sở hữu nhỏ hơn trong doanh nghiệp của họ.

Trong những đợt gọi vốn đã được tiến hành, DeepSeek nhận được sự hưởng ứng từ các nhân vật nổi tiếng trong giới công nghiệp Trung Quốc. Ông Robin Zeng, nhà sáng lập hãng pin Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), hiện nắm giữ cổ phần 0,18% trong DeepSeek, trị giá khoảng 154,6 triệu USD. Ông Zhong Shanshan, nhà sáng lập hãng nước uống Nongfu Spring Co. hiện sở hữu cổ phần 0,08% trong DeepSeek, trị giá khoảng 70,6 triệu USD.

Sự gia tăng nhanh chóng của khối tài sản mà ông Liang, 41 tuổi, sở hữu, diễn ra trong bối cảnh xu hướng tích lũy tài sản ở tầng lớp siêu giàu đang tăng tốc tại Trung Quốc. Theo một báo cáo từ công ty Capgemini, trong năm 2025, Trung Quốc đã có thêm 736.000 triệu phú, nâng tổng số người có tài sản ròng cao tại quốc gia này lên 8,7 triệu người.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất về tạo lập tài sản, với tổng tài sản tăng 10,5%, vượt qua tốc độ tăng của khu vực Bắc Mỹ, nhờ nhu cầu bán dẫn tăng bùng nổ kéo theo đà tăng ấn tượng của các thị trường chứng khoán lớn trong khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc dẫn đầu xu hướng tăng này, với số lượng triệu phú lần lượt tăng thêm 436.000 và 154.000 người.

Ngược lại, khu vực Trung Đông chứng kiến số lượng cá nhân có tài sản ròng cao sụt giảm 1,4%, một phần do tác động của các cuộc xung đột quân sự.

Châu Âu ghi nhận số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao tăng 6,5% vào năm 2025, đảo ngược sự sụt giảm trước đó. Lạm phát hạ nhiệt cùng với sự ổn định của thị trường cổ phiếu đã thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Ông Liang thành lập DeepSeek vào năm 2023, tách ra từ đơn vị nghiên AI thuộc Zhejiang High-Flyer Asset Management - một quỹ đầu cơ định lượng mà ông đồng sáng lập cùng hai người bạn học đại học. Doanh nghiệp này phát triển từ các hoạt động giao dịch trước đó của họ, bắt đầu vào khoảng thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các nguồn thạo tin nói với Bloomberg rằng trong quá trình đàm phán với các nhà đầu tư trong đợt gọi vốn gần đây, DeepSeek đã ít nhất hai lần nâng mục tiêu huy động vốn, từ 50 tỷ nhân dân tệ lên 80 tỷ nhân dân tệ, trước khi đạt đến con số cuối cùng. Các nguồn tin cho biết, trong số những nhà đầu tư lớn nhất của vòng gọi vốn này CATL và Tencent Holdings Ltd. - nhà vận hành ứng dụng WeChat.

Hồi năm 2025, DeepSeek đã từng gây chấn động khi chứng minh được khả năng cạnh tranh với các tên tuổi hàng đầu tại Thung lũng Silicon, dù với chi phí vận hành chỉ bằng một phần nhỏ so với các mô hình của đối thủ. Tuy nhiên, cho đến nay, DeepSeek vẫn chưa từng sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào như các công ty phát triển AI tiên phong tại Mỹ.