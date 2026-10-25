Bloomberg: Hàng 'Made in China' không còn chỉ rẻ, khi chất lượng bắt đầu thay đổi cuộc chơi

Từ lựa chọn giá rẻ đến thương hiệu được người sành hàng tìm kiếm

Ống kính máy ảnh là một trong những sản phẩm tiêu dùng đòi hỏi trình độ sản xuất cao. Các cơ chế chuyển động tinh vi của mô-tơ lấy nét tự động và lá khẩu độ yêu cầu độ chính xác lớn, gần như không cho phép sai số.

Đối với những người sẵn sàng chi từ 1.000 USD trở lên cho một chiếc ống kính của Nikon, Sony hay Fujifilm, yêu cầu về chất lượng thậm chí còn khắt khe hơn. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến người dùng không hài lòng.

Trong thời gian dài, Viltrox được biết đến chủ yếu như một lựa chọn giá rẻ đến từ Trung Quốc. Những sản phẩm đầu tiên của hãng hướng tới nhóm nhiếp ảnh gia không muốn hoặc không có khả năng chi thêm hàng trăm USD để sở hữu các dòng ống kính cao cấp của các nhà sản xuất Nhật Bản.

Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, Viltrox đã thay đổi đáng kể nhờ đầu tư vào vật liệu và quy trình sản xuất. Chất lượng sản phẩm được cải thiện, giúp thương hiệu này dần thoát khỏi hình ảnh của một nhà sản xuất giá rẻ.

Viltrox hiện được đánh giá không chỉ bởi khả năng đáp ứng tốt trong tầm giá mà còn bởi chất lượng sản phẩm thực tế. Trong cộng đồng nhiếp ảnh, thương hiệu này dần trở thành lựa chọn được những người am hiểu thị trường chú ý.

Sự thay đổi này không chỉ diễn ra với Viltrox. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách thách thức các thương hiệu lâu đời bằng những sản phẩm có chất lượng cao nhưng giá bán thấp hơn.

Trong lĩnh vực bút máy, các thương hiệu như Asvine và Hongdian đã tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất đến từ châu Âu và Nhật Bản.

Tương tự, trong lĩnh vực dao bỏ túi gấp, WE Knife và Reate Knives, vốn từng khởi đầu với vai trò gia công cho các thương hiệu khác, đã xây dựng vị thế riêng bằng những thiết kế của chính mình.

Các sản phẩm này được đánh giá có chất lượng hoàn thiện ngang ngửa, thậm chí trong một số trường hợp vượt qua các dòng sản phẩm đến từ những nhà sản xuất có mức giá cao tại Mỹ và châu Âu.

Thế hệ người tiêu dùng mới thay đổi cách nhìn về hàng Trung Quốc

Theo ông Glyn Atwal, Phó Giáo sư tại Trường Kinh doanh Burgundy, Pháp, người tiêu dùng trẻ tại Mỹ và châu Âu ngày càng ít có sự gắn bó với các thương hiệu phương Tây như những thế hệ trước.

Một nguyên nhân là nhiều sản phẩm của các thương hiệu Mỹ và châu Âu trên thực tế cũng được sản xuất tại các nhà máy ở nước ngoài.

Theo ông Atwal, các thương hiệu Trung Quốc thường có khả năng phản ứng nhanh với những xu hướng mới hơn so với nhiều doanh nghiệp phương Tây.

Đáng chú ý, hình ảnh về hàng hóa Trung Quốc trong mắt người tiêu dùng trẻ cũng đang thay đổi. Các sản phẩm từ Trung Quốc không còn đơn thuần được nhìn nhận dưới góc độ giá rẻ hay thiết kế bắt mắt. Với một bộ phận người tiêu dùng trẻ, Trung Quốc ngày càng được nhìn nhận như một quốc gia có năng lực đổi mới sáng tạo và công nghệ.

Sự thay đổi trong nhận thức này tạo thêm dư địa để các thương hiệu Trung Quốc tiếp cận những phân khúc trước đây vốn được thống trị bởi các doanh nghiệp phương Tây và Nhật Bản.

Giày chạy bộ: Cuộc cạnh tranh chưa dễ dàng

Tuy nhiên, không phải lĩnh vực nào các thương hiệu Trung Quốc cũng đã tạo được vị thế tại Mỹ. Giày chạy bộ là một trong những thị trường mà khoảng cách với các thương hiệu lớn như Nike, Adidas hay Asics vẫn còn đáng kể.

Dù vậy, Li-Ning và Anta đang tìm cách thu hẹp khoảng cách này.

Tháng 2 năm nay, Anta khai trương một cửa hàng bán lẻ tại Beverly Hills, một trong những khu vực nổi tiếng với phân khúc tiêu dùng cao cấp tại Mỹ. Đến tháng 6, Li-Ning tiếp tục gây chú ý khi ký hợp đồng quảng bá dài hạn với ngôi sao bóng rổ Stephen Curry.

Cả hai doanh nghiệp cũng bắt đầu đưa sản phẩm tới những người có ảnh hưởng trong cộng đồng chạy bộ, qua đó tăng mức độ nhận diện đối với các dòng giày tập luyện và thi đấu.

Những sản phẩm này được trang bị thiết kế tinh tế, lớp đệm có độ đàn hồi cao và khả năng phản hồi lực tốt, tương đồng với nhiều mẫu giày cao cấp của Adidas, Asics hay Nike, trong khi giá bán dễ tiếp cận hơn.

Đây là lợi thế đáng chú ý trong một thị trường mà những người đam mê chạy bộ có thể sẵn sàng chi hơn 200 USD cho một đôi giày tập hàng ngày và khoảng 300 USD cho một đôi giày đua cao cấp.

Ông Matt Klein, chuyên gia vật lý trị liệu tại Oregon và người sáng lập kênh YouTube “Doctors of Running”, cho rằng điều đáng chú ý nằm ở khoảng cách giá. Theo ông, giày Trung Quốc có giá thấp hơn đáng kể nhưng chất lượng có thể ngang ngửa, thậm chí vượt qua một số sản phẩm của Mỹ.

Những thương hiệu nhỏ đang thử nghiệm điều các ông lớn khó làm

Không chỉ những doanh nghiệp lớn, các thương hiệu Trung Quốc quy mô nhỏ cũng đang tận dụng khả năng thử nghiệm nhanh để tìm kiếm thị trường ngách.

Mùa xuân năm nay, cộng đồng trực tuyến về giày chạy bộ bất ngờ chú ý tới Dynafish Xiaonian, một mẫu giày tập đến từ thương hiệu Trung Quốc ít được biết đến.

Với giá khoảng 130 USD, mẫu giày này có trọng lượng nhẹ, thiết kế linh hoạt và được trang bị đế giữa sử dụng loại “siêu bọt” (super foam), công nghệ thường xuất hiện trên những mẫu giày có giá cao hơn đáng kể.

Dynafish gần như chưa có hoạt động kinh doanh tại Mỹ và thông tin về công ty trên website cũng khá hạn chế. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng tạo được sự chú ý thông qua cộng đồng người dùng.

Cơn sốt bắt đầu trên Reddit, khi diễn đàn r/runningshoegeeks xuất hiện hàng loạt đánh giá từ những người chạy bộ đã mua sản phẩm thông qua các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Sau đó, nhiều video đánh giá tiếp tục được đăng tải trên YouTube.

Ông Chen Zhu, đồng sáng lập Dynafish, đang đặt cược rằng sự quan tâm này không chỉ là một hiện tượng nhất thời. Công ty hiện đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu từ thị trường Mỹ.

Theo ông Zhu, trong năm đầu tiên, Dynafish bán được khoảng 200.000 đôi giày, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 70% doanh số. Công ty kỳ vọng sản lượng năm tới đạt khoảng 800.000 đôi, được phân bổ tương đối đồng đều giữa khách hàng trong nước và quốc tế.

Sự trỗi dậy của những thương hiệu như Viltrox, Asvine, Hongdian, WE Knife, Reate Knives, Li-Ning, Anta hay Dynafish cho thấy cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc đang dần chuyển sang một cấp độ khác: không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn bằng chất lượng, công nghệ, thiết kế và khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng.