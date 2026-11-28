Máy chủ GB300 NVL72 – một trong những sản phẩm mạnh nhất của Nvidia bị cấm bán cho Trung Quốc - bị Bloomberg phát hiện có mặt tại Thượng Hải. Ảnh: Infotech.

Đáng chú ý hơn, các thiết bị này còn được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn từ các tổ chức tài chính, trong khi Megaspeed - trung tâm dữ liệu liên quan lại gắn liền với Alice Huang, nhân vật từng vướng tranh cãi về hoạt động buôn lậu chip Nvidia.

Dùng chip Blackwell thế chấp vay hàng trăm triệu nhân dân tệ

Bloomberg cho biết, qua kiểm tra hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý Trung Quốc trong tháng 11, họ đã phát hiện trong các thiết bị lắp đặt tại dự án mang tên “Yangtze River Delta Project” (Dự án Đồng bằng sông Dương Tử) có các tủ máy chủ GB300 NVL72 – một trong những sản phẩm mạnh nhất của Nvidia.

Công ty Shanghai Shuoyao (Sóc Diệu Thượng Hải) đã dùng số thiết bị này làm tài sản thế chấp để vay 96 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu USD) từ Shanghai Innovation Bank (Ngân hàng Sáng Tân, Thượng Hải).

Một doanh nghiệp khác là Shanghai Kezhan (Khoa Triển, Thượng Hải), do công ty mẹ NeXPower Japan tại Tokyo kiểm soát, cũng khai báo vào cuối năm 2025 rằng cơ sở dữ liệu của mình có một máy chủ GB200 trang bị chip Blackwell. Thông tin này được đưa ra trong hồ sơ xin vay 90 triệu nhân dân tệ từ một công ty cho thuê tài chính thuộc sở hữu hoàn toàn của chính quyền địa phương Thượng Hải.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu mẫu chip Blackwell mới nhất. Ảnh: ETtoday.

Theo Bloomberg, đây là lần đầu tiên các tài liệu chính thức cho thấy bộ xử lý Blackwell đã xuất hiện tại một trung tâm dữ liệu Trung Quốc có liên hệ với Alice Huang và doanh nghiệp Singapore Megaspeed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công khai lập trường không muốn các dòng chip tối tân như vậy được đưa vào Trung Quốc. Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang trước đó cũng từng khẳng định việc buôn lậu những tủ máy chủ GB300, nặng hơn 1.500 kg và có kích thước tương đương một chiếc tủ lạnh cỡ lớn, là điều gần như không thể.

Số serie dẫn đến Gigabyte, hé lộ mạng lưới liên quan Megaspeed và Alice Huang

Bloomberg đã tiến hành tra cứu số serie của các tủ máy chủ GB300 trong cơ sở dữ liệu bảo hành công khai và xác định thiết bị do hãng công nghệ Đài Loan Gigabyte sản xuất.

Gigabyte từ chối tiết lộ khách hàng ban đầu với lý do chính sách công ty không cho phép, nhưng khẳng định mọi giao dịch đều tuân thủ các quy định liên quan và yêu cầu kiểm soát nội bộ.

Trụ sở Yangtze River Delta Project tại Công viên Khoa học công nghệ cao Dương Tử, Thượng Hải. Ảnh: Baidu.

Đáng chú ý, Shanghai Shuoyao – doanh nghiệp mua các tủ máy chủ nói trên – có nhiều mối liên hệ với Megaspeed, một công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn (neocloud) của Singapore. Doanh nghiệp này vừa bị chính quyền Tổng thống Trump đưa vào danh sách hạn chế thương mại trong tháng 11 do nghi vấn liên quan hoạt động buôn lậu chip Nvidia.

Megaspeed do Alice Huang (Hoàng Lạc) thành lập năm 2023 và từng vươn lên trở thành khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á. Năm 2024, khi giới thiệu trung tâm dữ liệu lớn nhất của mình với các nhà đầu tư, công ty này từng sử dụng hình ảnh phối cảnh của “Yangtze River Delta Project” (Dự án Đồng bằng sông Dương Tử) tại Thượng Hải.

Bloomberg cho biết Alice Huang có liên hệ với nhiều doanh nghiệp đầu tư vào dự án. Chủ tịch dự án, ông Khang Vĩ (Kang Wei), từng được giới thiệu là bạn đời của bà.

Theo truyền thông địa phương, dự án được thiết kế với công suất lên tới 800.000 máy chủ. Với các thông số về năng lực tính toán và mức tiêu thụ điện được công bố, dự án khó có thể đạt mục tiêu nếu chỉ sử dụng chip do các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei sản xuất.

Megaspeed gắn liền với Alice Huang. Ảnh: NYP.

Các hồ sơ vay vốn cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của những tổ chức tài chính Trung Quốc có liên hệ với chính quyền địa phương: liệu họ có biết các thiết bị được dùng làm tài sản thế chấp thuộc diện phần cứng bị Mỹ kiểm soát xuất khẩu hay không?

Chip Hopper cũng xuất hiện, để lộ dấu hiệu bất thường trong khai báo hải quan

Không chỉ có dòng Blackwell, các tài liệu Bloomberg kiểm tra còn cho thấy nhiều máy chủ sử dụng chip Nvidia thế hệ trước Hopper đã xuất hiện tại các doanh nghiệp liên quan.

Shanghai Innovation Bank đã cho Shanghai Longjie (Long Kiệt, Thượng Hải) – công ty cùng tập đoàn mẹ với Shanghai Shuoyao – vay 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28 triệu USD). Tài sản thế chấp gồm các máy chủ sử dụng chip Nvidia Hopper do Super Micro và Dell sản xuất.

Trong khi đó, Shanghai Kezhan còn sở hữu 32 máy chủ H200 có mã sản phẩm mang tiền tố của Gigabyte.

Thông tin doanh nghiệp cho thấy cả Shanghai Kezhan và Shanghai Shuoyao đều bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu vào tháng 2/2024. Trong đó, 83,3% cổ phần của Shanghai Kezhan thuộc về NeXPower Japan, một công ty tại Tokyo. Theo Caixin, doanh nghiệp này cũng do Alice Huang kiểm soát.

Liệu Nvidia có liên quan đến việc đưa trái phép chip AI tiên tiến sang Trung Quốc hay không còn đang trong quá trình điều tra. Ảnh: ETtoday.

Dữ liệu thương mại còn cho thấy vào tháng 5/2025, Shanghai Kezhan đã vận chuyển một lô hàng trị giá 11 triệu USD từ Malaysia bằng đường hàng không đến sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Trên tờ khai hải quan, lô hàng được mô tả là “vỏ thiết bị lưu trữ”. Tuy nhiên, mã phân loại sản phẩm lại thuộc nhóm “máy chủ điện toán”, với đơn giá lên tới 264.108 USD. Mức giá này nằm trong khoảng giá của các máy chủ sử dụng chip Nvidia Hopper.

Cả Nvidia, Megaspeed và các tổ chức tài chính liên quan đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg về vụ việc.

Theo Wforum, ETtoday