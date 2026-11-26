Tranh minh họa.

VNI mở cửa đã giảm sâu gần 1% và càng về cuối rơi càng nhanh. Đóng cửa chỉ số bốc hơi 3,42% còn 1629,68 điểm. Như vậy chỉ một phiên lao dốc, chỉ số đã làm được hai việc, vừa xuyên thủng luôn đáy tháng 7, vừa đưa chỉ số về sát đáy tháng 3 quanh 1600 điểm.

Thống kê khoảng 190 cổ phiếu giảm quá 2% tương đương 52,3% tổng số lượng cổ phiếu có giao dịch phiên này ở HSX. Đây là thiệt hại cực kỳ lớn trong một ngày, thậm chí còn “đau” hơn cả phiên giảm 3,58% hôm 22/7. Điều này cũng xác nhận một phiên bán tháo toàn diện, không chỉ trụ ép điểm xuống.

Về thanh khoản, tổng khớp hai sàn đạt hơn 14,3k tỷ chưa kể thỏa thuận, cao nhất 13 phiên. Mức này cũng không có gì lớn, hôm 22/7 tới 22,3k tỷ. Tuy nhiên trong bối cảnh giao dịch đang rất chậm những tuần qua thì mức giao dịch này cũng là khá cao. Biên độ giảm giá rất mạnh cũng có yếu tố thiếu cầu hoặc cầu chờ rất sâu.

Tin thuế quan 35% được coi là nguyên nhân khiến thị trường bán tháo hôm nay và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quanh đáy tháng 7. Tuy nhiên đây chỉ là “vạ” xuất hiện đúng lúc, góp phần đẩy nhanh hơn mọi thứ. Nguy cơ VNI tìm về đáy tháng 3 quanh 1600 điểm là rất cao vì dòng tiền ủng hộ điều đó. Những phiên trước giằng co thanh khoản thấp là do bên bán chưa tìm thấy lý do để hành động dứt khoát hơn. Tin thuế quan chính là lý do đúng thời điểm.

Điều cay đắng là phiên hôm nay thị trường phản ứng khá giống hôm 3/4/2025 nhưng VNI lúc này vẫn còn đang cao hơn 32,5%, nhưng tới 59,3% số cổ phiếu giá đã thấp hơn hôm đó. Vì vậy ngay cả khi VNI chỉ điều chỉnh về đáy 1600 thì cổ phiếu vẫn sẽ thiệt hại thêm một đoạn đáng kể nữa.

Thị trường đã từ phản ứng rất sốc hồi tháng 4 năm ngoái khi tin thuế đối ứng xuất hiện. Thời điểm đó mọi thứ là “lần đầu” và thị trường có 4 liên tiếp rất hỗn loạn. Lần này thông tin có khác một chút, tạo cơ hội giảm xuống còn 20% và có một khoảng thời gian xác định để có thể thêm thông tin. Với kinh nghiệp từ cú sập thuế đối ứng, hi vọng lần này thị trường sớm bình tĩnh lại. Dù vậy đây vẫn là lực cản treo lơ lửng trên đầu thị trường trong nhiều tháng tới. Trừ phi có thêm thông tin phù hợp mà thị trường muốn nghe xuất hiện, còn không rất khó để tạo sóng lên.

Thị trường phái sinh hôm nay lại khá kỳ lạ, phản ứng tương đối lạc quan. Trong lúc chờ VN30, F1 chỉ chiết khấu 10-12 điểm. Suốt thời gian sau đó basis rất chặt nhưng cơ bản là dương nhiều. Điều này có lợi cho giao dịch vì không phải lo lắng phần rủi ro này. VN30 phục hồi thất bại tại đúng 1773.xx và lao dốc liên tục, cực kỳ thuận lợi cho Short.

Thanh khoản F1 hôm nay lập kỷ lục kể từ phiên 23/7. Dòng tiền ngắn hạn đổ xô sang thị trường này cũng không có gì lạ vì cổ phiếu quá rủi ro T+ trong khi phái sinh thuận lợi về xu hướng hơn nhiều.

VN30 đóng cửa tại 1728.88. Cản gần nhất ngày mai là 1736; 1743; 1756; 1766; 1773; 1786. Hỗ trợ 1723; 1718; 1711; 1703; 1688; 1681.

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