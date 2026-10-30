Blog chứng khoán: Tiến thoái lưỡng nan

Tranh minh họa.

Hiệu ứng kéo trụ hôm nay rất rõ ràng: VNI hồi 0,85% kể từ giá Low thì VIC hồi 4,1%, VHM hồi 4,83% và GAS hồi 5,41%. Trong khi đó Midcap đóng cửa tại giá Low, giảm 1,38%; Smallcap cũng tương tự, giảm 1%.

Với cổ phiếu còn tệ hơn, trong 170 cổ phiếu giảm giá từ 1% trở lên, tới 70% vẫn phải đóng cửa ở giá Low hoặc chỉ trên mức này 1 bước giá. Ngay cả với VN30, gần một nửa số cổ phiếu hoàn toàn đóng cửa ở giá Low.

Thống kê này cho thấy diễn biến của VNI không tác động gì nhiều tới diễn biến của cổ phiếu, thậm chí còn thúc đẩy hoạt động bán ra nhiều hơn. Phiên hôm nay cũng khiến mức thua lỗ T+ tăng vọt. Nếu so với đáy ngắn hạn theo VNI từ 8 phiên trước, tới 69% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare đã quay lại đáy này hoặc giảm thấp hơn. Nói cách khác, giao dịch ngắn hạn T+8 nếu vẫn còn nắm giữ thì có xác suất cao là mất sạch lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Về áp lực thua lỗ, tính đến mức đóng cửa hôm nay thì trong 5 phiên tới 42% đã thua lỗ quá 3% (hôm qua mới 29%), khoảng 23,5% thua lỗ quá 5% (hôm qua 13,2%). Như vậy áp lực ngắn hạn đang tăng rất nhanh. Các vị thế ngắn hạn đang đứng trước bài toán cắt lỗ hay thoát ra để cố vớt vát chút lãi mỏng.

Điểm dở là nếu chỉ nhìn VNI thì nhịp điều chỉnh hiện tại rất nhẹ, thậm chí chỉ số hôm nay còn thể hiện “phản ứng” với MA20 rất đúng kỹ thuật. Tuy nhiên nếu cứ nhìn chỉ số thì rất có nguy cơ vài phiên nữa mức lỗ trên danh mục còn lớn hơn.

Trở lại với diễn biến hôm nay, sức ép bán hạ giá đã tăng đáng kể trong buổi chiều, đẩy cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Chỉ riêng số giảm quá 2% đã tới 100 mã trong khi thanh khoản tăng 40% so với buổi sáng. Đây là bằng chứng rõ nhất về sức ép từ bên bán mạnh lên, hoạt động cắt lỗ tăng cường.

Dĩ nhiên với tổng mức giao dịch cả ngày trên hai sàn niêm yết chỉ tầm 12,5k tỷ chưa tính thỏa thuận, thị trường không có hiện tượng bán tháo quy mô lớn. Lý do cũng đơn giản là nhịp tăng tiền vào không nhiều, những ai đã lỗ từ trước mà vẫn giữ cổ thì mức giảm mấy ngày nay cũng không tạo khác biệt gì nhiều. Trong khi đó hoạt động lướt sóng hoàn toàn mới trong tuần trước là không cao khi nhìn vào thanh khoản.

Hiện thị trường đã vào “chính vụ” báo cáo lợi nhuận quý 3/2026 nhưng hiệu ứng sẽ rất hạn chế. Tiền không có thì cổ phiếu khó lên được, dù doanh nghiệp báo lãi. Trong 2 tháng tới thông tin sẽ bình lặng và không có yếu tố nào kích thích dòng tiền vào. Do đó cơ hội giao dịch sẽ rất ít.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chơi, tuy VN30 giảm mạnh trong phiên nhưng setup cho giao dịch lại rất ít. Chỉ số giảm mạnh ngay từ đầu và cơ hội Short tốt nhất là khi VN30 thủng 1864.xx, basis cũng rất đẹp. Tuy nhiên dù chỉ số rơi thẳng xuống 1854.xx thì biên độ giảm của F1 lại nhỏ, chủ yếu là mở basis. Phần lớn thời gian buổi sáng chỉ số vài lần quay lại sát 1854.xx nhưng F1 hầu như đi ngang. Đến chiều thì ngân hàng đi ngược VIC, VHM, GAS và basis duy trì chênh lệch rộng nên càng khó hơn.

Với sự méo mó ở điểm số, khả năng cao hoạt động cắt lỗ ngắn hạn với cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục trong các phiên tới, trừ phi ngân hàng hỗ trợ các trụ khác kéo điểm lên. Quan trọng nhất là dòng tiền rất khó tăng vì ngắn hạn thì quá khó trong khi dài hạn chưa thấy yếu tố thúc đẩy nào sáng sủa.

VN30 đóng cửa cuối tuần tại 1855.04. Cản gần nhất phiên tới là 1864; 1874; 1885; 1892; 1900; 1905. Hỗ trợ 1854; 1845; 1833; 1824; 1809; 1802.

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