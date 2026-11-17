Tranh minh họa.

Dao động giá trong phiên hôm nay vẫn khá rộng, VNI biến động tối đa khoảng 1,04% và khoảng 53% số cổ phiếu có giao dịch biến động nhỏ hơn 2%. Đối với cổ phiếu đây là mức dao động rất hẹp trong phiên.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu trong VNI khoảng 0,53/1, là mức phân hóa mờ nhạt và kéo dài sang phiên thứ 4 liên tiếp. Trạng thái “ẩm ương” này rất khó giao dịch, xu hướng không rõ và rủi ro ngắn hạn cũng cao. Điều này không khuyến khích các nhà đầu cơ hoạt động mạnh.

Một thống kê nhỏ cho thấy các dòng tiền lớn đang chấp nhận đứng ngoài quan sát là quy mô mua bán của tự doanh xuống rất thấp, tuần trước trung bình mua khoảng 616,4 tỷ đồng/phiên, bán 404,2 tỷ đồng/phiên trên HSX thì phiên đầu tuần chỉ mua 191,1 tỷ và bán 203,4 tỷ. Tổng quy mô đặt lệnh HSX thậm chí chỉ còn 859 triệu cổ phiếu, mức thấp chưa từng thấy trong năm. Trong các phiên trước dù thanh khoản cũng thấp nhưng ít nhất còn có khối lượng đặt mua cao hơn (trung bình tuần trước khoảng 1,2 tỷ cổ/ngày). Khi đến lệnh còn không muốn đặt tức là sự chán nản lên rất cao.

Điểm tốt của trạng thái này là tâm lý đã đến đoạn “trơ” với các biến động bên ngoài. Nếu nhìn lại hai tuần trước, những phiên tăng giảm mạnh của chứng khoán Mỹ khiến phản ứng trong nước cũng thay đổi đột ngột thì đến hiện tại diễn biến lình xình đi ngang cũng không phải là tệ. Thêm nữa thanh khoản cực thấp phản ánh không bên nào muốn “ra đòn” trước, giá thay đổi trên cơ sở thanh khoản quá nhỏ thì kém tin cậy.

Dù vậy thiệt hại của danh mục căn cứ vào giá chứ không phải thanh khoản. Thống kê trong 4 phiên lình xình trở lại đây, khoảng 75% số cổ phiếu của nhóm Allshare đã lỗ, trong đó gần 44% lỗ trên 2%. Tuy tổng thể mức lỗ thì chưa nhiều nhưng việc nhìn bảng điện lâp lòe xanh đỏ hàng ngày không giao dịch được mà xác suất thua lỗ lại cao như vậy thì tâm lý ức chế không hề nhỏ.

Trong các giai đoạn tích lũy và không có thông tin mới thị trường vẫn thường lình xình như vậy và giai đoạn hiện tại không có gì lạ. Bám bảng điện lúc nào cũng muốn thị trường sôi động, sóng sánh rõ ràng, nhưng phần lớn thời gian thị trường lại không được như vậy. Đây là giai đoạn cần kiên nhẫn để chờ cho qua, làm “bài tập” và ít quan sát bảng điện.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1837.13. Cản gần nhất ngày mai là 1849; 1855; 1863; 1872; 1883; 1891. Hỗ trợ 1836; 1826; 1817; 1808; 1801; 1795; 1787; 1776.

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