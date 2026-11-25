Tranh minh họa.

Sự tự tin đã không còn ngay từ sáng, khi thị trường chỉ tăng chút ít trong thời gian ngắn, sau đó giá đa số cổ phiếu từ từ trượt giảm. Thanh khoản buổi sáng trên hai sàn khoảng 3,5k tỷ chưa tính thỏa thuận, thấp kỷ lục. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền không sẵn sàng mua tiếp khi biết có thể xuất hiện hoạt động chốt lời T+.

Đà giảm giá buổi sáng chưa rõ ràng, chủ đạo là trượt giảm intraday, tỷ lệ tăng/giảm cũng khá cân bằng, khoảng 0,91/1. Tuy nhiên đến chiều thì lực xả tăng rõ. Đầu tiên là thanh khoản đã tăng mạnh 56% so với buổi sáng (hai sàn không bao gồm thỏa thuận). Tiếp đến là tỷ lệ tăng/giảm rất xấu với 0,36/1. Thậm chí gần 39% số mã có giao dịch đóng cửa giảm quá 1%.

Kết quả này chỉ có được khi bên bán xả hàng ra nhiều hơn trong khi dòng tiền mua vẫn hạn chế, từ đó giá bị mở rộng biên độ theo hướng giảm. Đây là kết quả không khó đoán ngay từ khi thị trường hồi lại 2 phiên liền trước với thanh khoản thấp. Giá có thể “bềnh lên” khi bên bán giảm áp lực, nhưng chắc chắn sẽ đến phiên lực cầu bị thử thách và chiều nay là một phiên như vậy.

Hiệu quả của nhịp nảy T+ này thực tế không cao, chỉ số ít cổ phiếu nếu bán hôm nay còn có lợi nhuận. Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 20/11, khoảng 31% số cổ phiếu trong VNAllshare chốt hôm nay vẫn còn có lãi. Tính với giá trung bình theo khối lượng ngày 20/11 có khá hơn, khoảng 43,6% cổ phiếu vẫn có lãi nhưng chỉ khoảng 20% có lãi hơn 1% và thanh khoản các mã này cũng rất kém.

Thông thường hoạt động lướt sóng T+ càng tạo hiệu quả dễ nhìn thấy càng phản ánh tâm lý bất ổn. Hôm 20/11 thị trường hồi lại quanh vùng đáy cuối tháng 7 của VNI không có nghĩa là nhà đầu tư thực sự tin rằng đáy này sẽ được giữ vững. Bất kể tâm lý hai phiên trước đó tốt thế nào, vấn đề quan trọng nhất là sự hỗ trợ từ dòng tiền. Lực cầu phải bền và nhiều mới có thể giữ giá, sau đó nâng giá được.

Hôm nay ngay cả khi có lực bán mạnh hơn đẩy thanh khoản tăng buổi chiều thì cả ngày hai sàn cũng khớp chưa tới 10k tỷ (không bao gồm thỏa thuận). Hôm nay cũng là ngày thứ hai thanh khoản khớp lệnh dưới ngưỡng này. Đây là mức giao dịch cực thấp, phản ánh sự “đóng băng” của các dòng tiền lớn. Khi các tay chơi lớn còn không nhúc nhích thì nhỏ lẻ “quẫy” kiểu gì cũng không hiệu quả. Vài cổ phiếu khớp lẻ tẻ dăm tỷ hay vài trăm triệu không thể đại diện cho một trạng thái thị trường đáng tin cậy.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh hôm nay giảm mạnh 22% so với phiên trước. “Rút kinh nghiệm” phiên trước chênh lệch basis không rộng dù vẫn duy trì chiết khấu toàn thời gian. Giao dịch cũng không dễ vì không có setup nào đạt chuẩn. F1 phản ứng sớm đầu phiên và VN30 đi lửng lơ trong khoảng 1801.xx – 1784.xx. Cuối giờ chiều có cơ hội Short khi VN30 thủng 1784.xx và cũng có tính may mắn khi F1 mở rộng basis giúp cải thiện hiệu quả hơn là VN30 đi đúng biên độ dự kiến.

Với dòng tiền kém và tâm lý ăn non, khả năng cao thị trường cơ sở sẽ tiếp tục giảm. VNI có thể không giữ được đáy tháng 7 và xác suất lùi xuống 1600 đang tăng lên. Các cơ hội ngắn hạn với cơ sở rất ít, phái sinh sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn này. Hi vọng vùng 1600 có thể hỗ trợ một đợt nảy lên cuối năm “tiếp ô-xi” cho nhà đầu tư đang lịm dần.

VN30 đóng cửa tại 1778.58. Cản gần nhất ngày mai là 1785; 1801; 1808; 1818; 1826; 1833; 1845. Hỗ trợ 1773; 1766; 1755; 1743; 1735; 1718.

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