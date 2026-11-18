Tranh minh họa.

Tình trạng chỉ số đi ngang giảm ít nhưng cổ phiếu “xẻo thịt” danh mục mỗi ngày đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm cách thoát khỏi nỗi đau. Đợt bán tháo bùng phát trong buổi chiều khi các lệnh bán đồng loạt được tung vào sàn, không chỉ ở nhóm blue-chips mà trên diện rất rộng.

Thực ra thị trường đã khá yếu từ sáng, nhưng chưa đến mức hoảng loạn. Chốt phiên sáng khoảng 36,6% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đã giảm hơn 1%. Mức sụt giảm này kết hợp với những phiên trước đã gây tổn thương lớn cho danh mục ngắn hạn. Hoạt động cắt lỗ tăng vọt buổi chiều, dĩ nhiên có yếu tố sức ép từ điểm số, nhưng nếu còn trong khả năng chịu đựng thì cũng không đến nỗi bán lan tràn như vậy. Lúc đóng cửa, tới 49% số cổ phiếu chốt giảm quá 1%, đặc biệt tới 30,3% giảm quá 2%.

Xét về mặt biến động, mức giảm hôm nay cũng bình thường, thị trường đã có nhiều phiên khá sốc như vậy, nhưng phần lớn là cú sốc diễn ra nhanh và bất ngờ. Hôm nay là kết quả của quá trình dồn nén kéo dài rất ức chế. Thêm nữa dòng tiền quá kiên nhẫn khiến lực cầu rất mỏng, nên khối lượng bán không quá lớn cũng đủ đẩy giá mở biên độ rộng.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ bị bán từ sớm hơn, ngay trong buổi sáng. Tuy nhiên nhìn vào VNI và các trụ thì giá bắt đầu giảm nhanh từ khoảng 2h chiều trở đi. Có vẻ chất xúc tác điểm số có hiệu quả thúc đẩy tâm lý. Thanh khoản bắt đầu tăng nhanh từ khoảng 2h5’ trở đi và càng về cuối giao dịch càng lớn.

Những phiên mở biên độ như hôm nay luôn có tính hai mặt vì trên thị trường có người cầm cổ thì cũng có người cầm tiền. Điểm tốt là sự ức chế của bên cầm cổ được giải phóng ít nhiều. Cũng phải lưu ý rằng thời gian gần đây thanh khoản rất kém, margin sử dụng trong giao dịch ngắn hạn không nhiều, nên áp lực bán không mạnh. Điều này hàm ý khả năng giải phóng bớt lượng cổ phiếu thua lỗ ngắn hạn có thể đạt được.

Tuy nhiên thanh khoản ít cũng có nghĩa là bên cầm tiền vẫn chưa vào ở quy mô lớn khác biệt so với trước. Thường hôm nào giảm mạnh thanh khoản cũng tăng, nhưng phải tăng ở mức độ tương đối lớn so với trung bình. Mặt khác giá nên phục hồi rõ rệt so với mức Low mới phản ánh sự chủ động từ phía mua. Hôm nay cả hai yếu tố đó đều không đạt được, cổ phiếu bị ép giá “lì” đến tận phút cuối và tổng khớp hai sàn tầm 11,7k tỷ chưa kể thỏa thuận là thấp. Ví dụ phiên giảm mạnh ngày 2/11 giao dịch hai sàn cỡ 16,6k tỷ.

Phiên giảm mạnh hôm nay đã đẩy giá nhiều cổ phiếu quay lại vùng đáy ngắn hạn đạt được ở nhịp hồi vừa qua, đồng thời VNI cũng quay lại vùng 1700 điểm. Nếu khối lượng cổ phiếu mắc kẹt chỉ là từ các vị thế ngắn hạn, margin nhỏ thì có thể kỳ vọng được giải phóng nhanh. Tuy nhiên cần phải đợi tín hiệu xác nhận từ bảng điện, dao động giá phải hẹp lại, thanh khoản vẫn duy trì rất thấp.

Thị trường phái sinh hôm hay khá bất ngờ, gần sát ngày đáo hạn mà F1 vẫn chấp nhận mức chênh lệch dương trong suốt quá trình VN30 lao dốc. Cả buổi sáng VN30 lình xình dưới 1826.xx nhưng F1 phần lớn thời gian cao hơn mốc này. Tuy nhiên chỉ số cũng hầu như chỉ đi ngang nên các vị thế Short gần như không sinh lời.

Dù vậy đây có thể là quá trình tích lũy vị thế trước và đến chiều thì các trụ được sử dụng rõ ràng. Ngân hàng và nhóm Vin bị ép xuống mạnh khiến VN30 lao dốc xuống sát 1801.xx. Dù basis vẫn dương nhưng sát ngày đáo hạn, F1 không thể cưỡng lại được.

Bất ngờ là lúc đóng cửa F1 vẫn chênh lệch gần 8,5 điểm so với VN30. Lợi thế vẫn đang thuộc về bên cầm Short và khả năng cao phiên đáo hạn vẫn sẽ giảm.

VN30 đóng cửa tại 1806.54. Cản gần nhất ngày mai là 1808; 1818; 1826; 1837; 1844; 1856. Hỗ trợ 1801; 1796; 1787; 1777; 1766.

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