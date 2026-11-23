Tranh minh họa.

VNI chốt phiên tăng 0,49%, là kết quả khá tốt khi nhìn từ mức đáy giảm tới 1,01%. Tuy nhiên diễn biến tích cực nhất là sự thay đổi ở độ rộng trong ngày, từ chỗ sắc đỏ áp đảo đến cuối phiên tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu đã là 1,21/1. Để đảo ngược tình thế như vậy, cần có sự chủ động từ bên mua.

So với phiên đảo chiều nhờ trụ cuối tuần trước, diễn biến hôm nay tốt hơn bất chấp phiên thứ Sáu vừa rồi chứng khoán Mỹ giảm rất mạnh, S&P500 mất khoảng 3,7%, Nasdaq giảm 5,28%. Hợp đồng tương lai các chỉ số này đều phục hồi mạnh trong phiên châu Á (S&P500 tăng khoảng 2,5%, Nasdaq tăng 3,2%). Giá dầu giao sau cũng đồng loạt giảm mạnh, dầu Brent còn hơn 89 USD/thùng, WTI khoảng 83 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 dầu Brent rơi xuống dưới 90 USD/thùng.

Diễn biến tích cực hôm nay chủ yếu được hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu blue-chips. Buổi sáng VNI vẫn giảm mạnh dù VIC, VHM đã xanh. Sang chiều hai trụ này tăng thêm không nhiều nhưng các mã ngân hàng lại có thay đổi tốt như CTG, SHB, SSB, VIB… Ngoài ra FPT, GVR, VNM cũng rất mạnh. Nhóm blue-chips lên giá trước, đỡ điểm số ổn định. Nhìn vào diễn biến độ rộng thì các cổ phiếu còn lại hồi giá tập trung trong 30 phút đầu phiên chiều và đợt ATC.

Mặc dù có sự chủ động nâng giá rõ ràng từ bên mua nhưng thanh khoản HSX buổi chiều khá thấp, giá trị khớp lệnh chỉ 4,66k tỷ, tăng nhẹ 16,7% so với buổi sáng. Nhìn độc lập phiên chiều thì đây vẫn là mức thanh khoản kém nhất kể từ đầu năm. Ngay cả với mức giao dịch kém như vậy cổ phiếu vẫn hồi giá và đảo chiều thì chỉ có thể là do lượng bán cũng mỏng. Ít nhất có thể kỳ vọng quanh vùng đáy tháng 7 người cầm cổ chưa muốn thoát ra nhiều hơn sau một tuần bị ép khá mạnh.

Dĩ nhiên lực cầu bắt đáy này vẫn sẽ còn phải thử thách nhiều vì thanh khoản thấp cũng chưa đảm bảo dòng tiền đã quay lại rõ ràng. Tổng khớp hai sàn hôm nay chỉ đạt chưa tới 9,1k tỷ không tính thỏa thuận, giảm 20% so với phiên cuối tuần trước. Thường các phiên tăng với thanh khoản thấp mang dáng dấp của nhịp nảy kỹ thuật. Khi bên cầm cổ lợi dụng nhịp nảy để cắt lỗ thì áp lực bán sẽ tăng và dòng tiền mua bị thử thách.

Hiện thị trường không có yếu tố hỗ trợ nào rõ ràng trong ngắn hạn, còn khá nhiều thời gian trước khi đến thời điểm cuối năm khi thường xuất hiện nhịp tăng kỹ thuật làm đẹp NAV. Trong khoảng thời gian đó, thị trường không sụt giảm mạnh thêm đã là một điều may mắn.

Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện sự bi quan khá lớn ngay từ đầu, “vô tình” tạo điều kiện cho Long. Một khía cạnh nào đó đây cũng là yếu tố “hỗ trợ” thị trường cơ sở phiên này. Ngay đầu phiên đã có một đợt Long cover, khi F1 còn chờ VN30 đã chấp nhận chiết khấu hơn 17 điểm. Chỉ số lao dốc trong 1 giờ đầu tiên càng thúc đẩy đợt giảm mạnh ở F1, lúc sâu nhất tới 1753, basis chiết khấu trung bình hơn 9 điểm trong khi VN30 lại có một ngưỡng hỗ trợ quanh 1751.xx.

Trong tình huống này chỉ cần các trụ không ép thêm thì VN30 rất khó rơi thêm một biên độ rộng như vậy. Nói cách khác F1 đang tạo cơ hội cho Long. Nếu chú ý thì giai đoạn trước 10h15 trụ kéo xuống chính chỉ có VCB, TCB và CTG, còn VIC, VHM giảm rất ít. Vì vậy nếu các trụ ngân hàng này dừng lại hoặc không giảm nhiều thì chắc chắn VN30 không thể tới 1751 được. Vì vậy Long sẽ có lợi thế basis rất đảm bảo.

Trên thực tế VN30 chỉ giảm xuống dưới 1766.xx một chút và khi chỉ số này vòng lên trên 1766 thì basis vẫn chiết khấu gần 8 điểm. Cơ hội này được tận dụng và cơ sở cũng hưởng lợi khi các blue-chips bắt đầu được kéo lên khá tốt sau đó. Đến chiều thì cổ phiếu ngân hàng cũng phục hồi. VN30 vọt qua 1787.xx và đến gần cuối phiên còn lên sát 1800.xx. Thanh khoản ở F1 tăng vọt lên cao nhất 13 phiên.

Diễn biến tăng trên thị trường cơ sở hôm nay không tin cậy, có thể chỉ là sự phối hợp trên thị trường phái sinh. Việc bắt đáy cổ phiếu vẫn rủi ro, phái sinh dễ chơi hơn. Hiệu ứng giảm bán chỉ là điều kiện cần để ổn định giá cổ phiếu, còn muốn tăng vẫn phải có yếu tố kích thích dòng tiền đủ mạnh.

VN30 chốt phiên tại 1791.12. Cản gần nhất phiên tới là 1801; 1808; 1818; 1826; 1833; 1844. Hỗ trợ 1784; 1773; 1766; 1754; 1743; 1734; 1723.

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