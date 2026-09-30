Blog chứng khoán: Nhu cầu cắt lỗ mạnh lên

Tranh minh họa.

Về tổng thể độ rộng chỉ số hôm nay vẫn cho thấy có sự phân hóa nhẹ, nhưng khả năng đi ngược dòng rất tập trung, trong khi diễn biến giảm mạnh lại lan tỏa hơn. Sự dịch chuyển dòng tiền trong bối cảnh tổng thanh khoản quá thấp là rõ ràng: VN30 hôm nay chỉ chiếm chưa tới 50% giao dịch sàn HSX, thấp chưa từng thấy kể từ đầu tháng 4.

Những cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng cũng tập trung vào nhóm midcap như POW, GEE, FRT, VGC, GMD… trong khi blue-chips chỉ có VPB, LPB là giao dịch khá tốt. Điều này xác nhận các dòng tiền lớn đã giảm đáng kể hoạt động trong khi các nhà đầu cơ cá nhân nhỏ lẻ tập trung vào những cơ hội ít thanh khoản hơn. Mặt khác, tổng thể giao dịch ở nhóm tăng giá cũng khá nhỏ, chỉ là những hoạt động đầu cơ lẻ tẻ và mang tính cá biệt.

Trong khi đó số giảm giá sâu xuất hiện sức ép tương đối mạnh, nhiều mã thanh khoản lớn. Dầu khí, hóa chất bị bán ra mạnh trong khi số còn lại tùy vào trạng thái danh mục nhiều hơn là mang tính nhóm ngành. Điều này cũng phù hợp với trạng thái thị trường ngắn hạn có xác suất thua lỗ cao hơn là lợi nhuận, nên nhà đầu tư giao dịch đa dạng trên cơ sở danh mục cụ thể.

Hiện thị trường nói chung hay đa số cổ phiếu giữ được giá hay không phụ thuộc nhiều hơn vào hành động của bên bán. Khi áp lực bán chững lại giá có thể dao động hẹp hoặc đi ngang một vài ngày, nhưng đó chỉ là sự cân bằng cung cầu tạm thời. Dòng tiền mua lựa chọn chiến thuật quan sát hoặc chờ đợi ở vùng giá sâu nên thanh khoản chỉ có thể tăng khi bên bán ép xuống nhiều hơn. Thanh khoản hai sàn hôm nay tăng nhẹ 8% so với hôm qua đạt gần 11,9k tỷ chưa kể thỏa thuận vẫn là rất thấp, nhưng chỉ có thể tăng khi giá cổ phiếu giảm sâu nhiều hơn. Gần như toàn bộ các cổ phiếu thanh khoản cao nhất trong nhóm giảm giá quá 1% hôm nay đều phải đóng cửa tại giá Low hoặc chỉ nhích lên được 1-2 bước giá.

Kiểu mua kiên nhẫn này sẽ không giúp thị trường bật lên được, khả dĩ nhất cũng chỉ là dập dình đi ngang với thanh khoản rất thấp. Không thể mong chờ bên cầm tiền chủ động hơn được, vì chẳng có động lực nào hấp dẫn họ trong ngắn hạn.

Thị trường phái sinh hôm nay rất kỳ lạ khi F1 chấp nhận basis dương rộng trung bình 7-8 điểm trong suốt thời gian lao dốc của VN30. Mức chênh lệch này thì chỉ có thể Short và hôm nay Short rất thuận lợi, những nhịp nảy ngược lên của VN30 đều nhỏ. Kể từ sau thời điểm VN30 xuyên thủng 1922.xx trở đi vị thế Short luôn có lãi và không xuất hiện bất kỳ nhịp hồi nào đủ gây sức ép lên các ngưỡng giá đóng vị thế.

Thanh khoản F1 hôm nay cũng tăng 8% so với hôm qua và lên mức cao nhất 5 phiên. Nhìn vào VN30 thì xu hướng điều chỉnh ngắn hạn rất rõ ràng. Việc F1 chấp nhận chênh lệch dương trong thời gian giao dịch nhưng lại không có bất kỳ nhịp kéo trụ nào là rất khó hiểu. Với thanh khoản rất nhỏ trên thị trường cơ sở, bao gồm cả khối lượng chặn bán ở một số mã trụ, khả năng tác động giá là có. Đây là điểm cần thận trọng trong vài phiên tới.

VN30 đóng cửa tại 1906.81. Cản gần nhất ngày mai là 1914; 1922; 1931; 1940; 1955; 1965. Hỗ trợ 1901; 1892; 1884; 1874; 1866; 1859; 1849.

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