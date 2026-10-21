Blog chứng khoán: Nhịp giảm đã kết thúc?

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tăng 2,76% lên mức 1738,67 điểm. Một phiên tăng đã lấy lại điểm số của 8 phiên giảm trước đó và quay lên trên vùng hỗ trợ 1720 điểm. Biên độ tăng mạnh hôm nay giúp chỉ số và rất nhiều cổ phiếu hình thành một đáy tham chiếu.

Một điểm đáng lưu ý là sức mạnh được thể hiện khá sớm, độ rộng ấn tượng ngay từ đầu phiên khi VIC, VHM vẫn còn chưa bùng nổ. Nửa sau phiên sáng hai trụ này kéo điểm mạnh sau đó lan tỏa ra các blue-chips khác càng tạo thêm hiệu ứng tâm lý hưng phấn. Đến chiều khi bên bán chấp nhận thua cuộc, các lệnh bán hoặc là bị vét sạch, hoặc rút dần lên cao hay hủy lệnh, khiến giá càng dễ tăng hơn mà thanh khoản không tăng thêm.

Thống kê riêng chiều nay giao dịch ở HSX thậm chí giảm thanh khoản hơn 13% so với phiên sáng, là phiên chiều hiếm hoi có thanh khoản thấp hơn buổi sáng. Một số cổ phiếu cạn hàng bán khiến giá lên kịch trần với giao dịch nhỏ. Tỷ lệ tăng/giảm ở HSX lên tới 3,15/1, kỷ lục kể từ phiên ngày 21/8 vừa qua (3,76/1). Sàn này có 100 mã tăng vượt 2% bao gồm 16 mã kịch trần.

Sự hưng phấn của dòng tiền được cho là có liên quan đến quyết định “ép” giảm lãi suất hôm qua, tuy nhiên thông tin này không phải là mới. Hôm qua thị trường vẫn phản ứng kém vì nhóm blue-chips chưa đồng thuận. Đầu phiên sáng nay khi các trụ dẫn dắt còn chậm, tốc độ giao dịch cũng không cao và thanh khoản đến tầm sau 10h30 mới có sự gia tăng đột biến. Phải đến khi “ý chí” được thể hiện rõ ràng ở lượng tiền lớn đánh vào các trụ, sự hưng phấn mới được kích thích bùng nổ.

Thực tế thị trường đã khá tốt từ vài phiên trước khi sự phân hóa diễn ra rõ ràng và các cổ phiếu vừa và nhỏ lên giá tốt bất chấp sức ép về điểm số. Hôm nay chỉ là một sự cộng hưởng khi đến lượt nhóm blue-chips cũng mạnh lên. Bất kể vì lý do gì khiến tâm lý thay đổi như vậy, hành động “xuống tiền” ở quy mô lớn như vậy cũng là một bằng chứng đáng tin cậy. Cần nhớ rằng nhiều tuần nay mức khớp lệnh trung bình chỉ trong tầm 11-13k tỷ/phiên.

Sau phiên hưng phấn hôm nay, thị trường có thể cần một vài phiên bình tĩnh lại để kiểm chứng “sức bền” của tâm lý đó. Các trụ sẽ chậm lại và điểm số tăng ít hơn. Đó là cơ hội để kiểm chứng sức mua trong trạng thái không bị cuốn vào diễn biến nhất thời. Nếu thanh khoản tiếp tục duy trì tốt trên 15k tỷ khớp lệnh hai sàn thì có thể xác nhận dòng tiền lớn đã trở lại. Khi có tiền lớn dẫn dắt, khả năng rất cao thị trường đã chạm đáy – dù nhiều cổ phiếu đã chạm đáy sớm hơn chỉ số.

Thị trường phái sinh hôm nay sôi động, thanh khoản F1 lên cao nhất 8 phiên và khá bất ngờ là basis lại chặt hơn nhiều so với các phiên VN30 lao dốc trước đó. Tâm lý ngược là điều thường thấy, khi chỉ số lao dốc tâm lý hi vọng lại neo giá F1, mở rộng basis, trong khi VN30 tâm lý lo ngại lại khiến basis thu hẹp. Dù sao đây cũng là thay đổi tốt, có lợi cho Long đỡ phải gánh chịu phần rủi ro này.

Đà lên của VN30 khá mượt, lần lượt vượt qua 1852.xx và 1864.xx và tại các điểm đột phá basis đều tốt. Về cuối phiên có hoạt động Short cover mạnh tay khiến thanh khoản F1 tăng cao và basis mở rất rộng.

Sau phiên bùng nổ hôm nay thị trường có thể chùng xuống vài ngày tới. Cơ hội tăng vẫn lớn hơn, nhưng biên độ có thể hẹp lại. Chỉ cần các trụ không thay đổi đột ngột và dòng tiền lớn duy trì, cơ hội bước vào xu hướng tăng là rất cao.

VN30 đóng cửa tại 1880.57. Cản gần nhất ngày mai là 1882; 1892; 1900; 1910; 1922; 1933; 1943; 1955. Hỗ trợ 1877; 1864; 1853; 1843; 1833; 1823.

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