Blog chứng khoán: Midcap hút dòng tiền

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tăng 1,68% và chốt ở mức cao nhất. Lẽ ra chỉ số đã có thể tăng mạnh hơn nếu VCB, GAS, BID, FPT không bị ép quá mạnh. Dù vậy với một phần ba số cổ phiếu có giao dịch đóng cửa tăng từ 1% trở lên, hôm nay vẫn là một phiên tăng có độ lan tỏa rất tốt, tỷ lệ tăng/giảm với cổ phiếu đạt 2,35/1 chỉ kém phiên bùng nổ ngày 4/11 (tỷ lệ 3,72/1).

Hai yếu tố tích cực khác là thanh khoản có cải thiện và khối ngoại quay lại mua ròng. Tổng giá trị khớp hai sàn niêm yết đạt hơn 14k tỷ chưa kể thỏa thuận, tăng 31% so với hôm qua. Mặc dù con số này còn thấp nhưng ít nhất cũng thể hiện sự chủ động tạo thanh khoản của bên mua. Khối ngoại đạt vị thế ròng +475 tỷ đồng, là phiên mua ròng thứ hai trong 3 phiên gần nhất.

Dòng tiền tiếp tục có sự tập trung lớn vào các cổ phiếu midcap, hơn một phần ba rổ này (34,3%) tăng vượt 2%. VN30 cũng có 7 mã tăng quá 2% nhưng thanh khoản rổ này chỉ còn chiếm 49% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Loạt cổ phiếu midcap tăng giá mạnh với thanh khoản rất cao là VIX, NVL, KDH, VND, PNJ, DXG, CII đều khớp trên 200 tỷ đồng mỗi mã. Nhìn theo khối lượng, thanh khoản của midcap cũng chiếm tới 71% tổng lượng khớp cả sàn HSX.

Sự lan tỏa tăng giá hôm nay khiến sức mạnh của VIC tăng 3,24%, VHM tăng 2,65% chỉ còn chiếm hơn một nửa tổng điểm tăng của VNI. Mặt khác biên độ tăng nhanh hơn nhờ “nhẹ” hơn các blue-chips giúp chỉ số VNMidcap sắp vượt đỉnh ngắn hạn hôm 23/10 dù VNI vẫn thấp hơn khoảng 1,75%.

Về mặt kỹ thuật, phiên tăng hôm nay giúp các chỉ số có triển vọng tạo đáy sau cao hơn hoặc ít nhất duy trì được vùng đáy ngắn hạn tuần trước. Diễn biến phục hồi nhanh của cả chứng khoán quốc tế lẫn trong nước cũng góp phần xác nhận các biến động mạnh thất thường tuần trước mang tính thời điểm, phản ứng quá nhạy với những thông tin chưa rõ ràng.

Tuy vậy hôm nay cũng mới có sự thay đổi trong cách mua, chưa có sự thay đổi về dòng tiền. Ở ngưỡng thanh khoản trung bình hiện tại, mức khớp lệnh trên 15k tỷ/phiên của hai sàn (không tính thỏa thuận) và duy trì tốt 3-5 phiên mới có tính tin cậy cao, là tín hiệu của dòng tiền lớn hoạt động trở lại. Khi ngưỡng thanh khoản chưa đủ tốt, kịch bản khả thi nhất là thị trường tiếp tục phân hóa và cổ phiếu được nâng dần đáy lên, hình thành vùng “trơ” với các tác động từ bên ngoài.

Thị trường phái sinh hôm nay tuy nhìn theo mức tăng của VN30 thì biên độ lớn, nhưng cơ hội giao dịch lại không nhiều. Phần lớn mức tăng xuất hiện ngay sau khi mở cửa và nhịp tăng tốt nhất cho giao dịch là khi VN30 nảy lên từ 1847.xx, basis hợp lý, có trụ kéo và biên độ lên tốt khi chạm tới 1864.xx, thời gian chỉ khoảng 10 phút. Toàn bộ thời gian còn lại VN30 va chạm nhiều lần với ngưỡng 1864, basis đều tốt cho Short nhưng chênh lệch mở rộng sau đó kết hợp với VN30 chỉ dao động hẹp trong khoảng 1864-1854 nên dư địa lợi nhuận gần như không có.

Hiện tại tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn khá nhạy với diễn biến quốc tế và tiền lớn chưa vào mạnh rõ rệt. Mặc dù các trụ có thể thúc đẩy chỉ số lên nhưng trạng thái phân hóa sẽ sớm quay lại. Chỉ những cổ phiếu được dòng tiền ưu tiên mới có thể đạt biên độ tốt trong ngắn hạn.

VN30 đóng cửa tại 1860.93. Cản gần nhất ngày mai là 1864; 1874; 1883; 1891; 1898; 1908; 1921. Hỗ trợ 1855; 1848; 1835; 1823; 1808; 1801.

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