Blog chứng khoán: Lịch sử có lặp lại?

Tranh minh họa.

Khác với ngày 21/10, chiều nay thanh khoản HSX tăng mạnh 89% so với buổi sáng trong khi ngày 21/10 lại giảm 13%. Về mặt cường độ, hôm 21/10 có 100 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên, trong đó 16 mã kịch trần, hôm nay 142 mã tăng vượt 2% với 21 mã kịch trần.

Mức tăng điểm số hôm nay (33,4 điểm) kém phiên ngày 21/10 một chút (46,7 điểm) nhưng nhìn từ độ biến động của giá cổ phiếu chất lượng lại tốt hơn. VIC không tăng và VHM tăng 2,1% là “thiệt thòi” cho VNI, trong khi ngày 21/10 cả hai trụ lớn nhất này đều kịch trần.

Thị trường vốn đã tăng tốt từ sáng nhưng sự bùng nổ chỉ thực sự xuất hiện trong phiên chiều. Số mã tăng mạnh quá 2% lúc đóng cửa nhiều gấp đôi buổi sáng cho thấy gia tốc chiều nay rất đáng kể. Khi đi kèm với thanh khoản tăng mạnh, đây là kết quả của hành động mua nâng giá mạnh mẽ, dù chưa cần nhìn vào số lượng cổ phiếu kịch trần.

Có sự trùng hợp nhất định khi phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 trưa nay vẫn kiên trì với mục tiêu tăng trưởng và một số biện pháp hỗ trợ thanh khoản được đưa ra, làm giảm lo ngại về sức ép giảm lãi suất ảnh hưởng tới các ngân hàng. Đặc biệt kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ hứa hẹn xung đột Iran sẽ khó nóng thêm trong thời gian tới.

Dù yếu tố nào tác động lên tâm lý thị trường thì điều quan trọng hơn là tâm lý đã thực sự thay đổi và có biểu hiện nhìn thấy được: Sự chủ động tăng lên từ phía mua, thanh khoản cải thiện đáng kể và diễn biến giá cùng chiều. Nếu bên bán tiếp tục xả hàng thì thanh khoản sẽ phải lớn hơn nhiều hoặc giá bị ép xuống rõ nét hơn. Khoảng 68% số cổ phiếu hôm nay vẫn đóng cửa ở giá High hoặc chỉ thấp hơn 1 bước giá.

Về mặt chỉ số, phiên hôm nay tạo được một nến tăng dài gần giống ngày 21/10 và cũng bật lên từ vùng đáy quanh 1700 điểm. Chỉ số cũng chớm vượt MA20 và có triển vọng tạo mô hình 2 đáy. Tuy nhiên điều không nên lặp lại là sức bền của thanh khoản. Ở nhịp tăng cuối tháng 10 dù VNI lên mạnh 3 phiên liền nhưng thanh khoản khá yếu trước khi quay đầu giảm. Hôm nay thanh khoản khá tốt, chỉ kém ngày 21/10 một chút. Điều quan trọng là phải giữ được mức thanh khoản đủ lớn để cho thấy dòng tiền đã quay lại và có kỳ vọng mới.

Thị trường phái sinh thu hút lượng thanh khoản lớn, F1 giao dịch cao nhất kể từ ngày 9/10. Nhịp khởi động đầu tiên bình thường, VN30 hai lần “test” 1824.xx trước khi bùng nổ. Basis chênh lệch nhỏ nên Long không bị thiệt. VN30 hưởng lợi rất lớn từ cổ phiếu ngân hàng ngay cả khi VIC không tăng được. Tâm lý trên thị trường cơ sở hôm nay rất mạnh, lực mua duy trì kéo và giữ giá ổn định, giúp VN30 có nhịp lên điểm mượt tới tận 1864.xx, gần hết biên độ dự kiến (tối đa 1875.xx).

Sự thay đổi hôm nay là đáng chú ý, nhưng cũng chỉ làm tăng xác suất thị trường chạm đáy. Phiên ngày 21/10 cũng rất hưng phấn nhưng dòng tiền mới là yếu tố đảm bảo đi xa được hay không. Điểm khác lúc này là VNI dễ được “vẽ” thành mô hình 2 đáy, tức là có khả năng tạo sự đồng thuận nhất định về mặt kỹ thuật.

VN30 đóng cửa tại 1862.07. Cản gần nhất ngày mai là 1864; 1875; 1884; 1891; 1900; 1914; 1921; 1930. Hỗ trợ 1854; 1850; 1842; 1833; 1824; 1809; 1803.

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