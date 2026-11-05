Blog chứng khoán: Dòng tiền hơi đuối

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tăng 0,44% trong khi phiên bùng nổ nối tiếp ngày 22/10 tăng 1,26%. Nguyên nhân đến từ các trụ. Ngày 22/10 VIC tăng 4,16%, VHM tăng 3,56%, còn hôm nay VIC tăng 1,71%, VHM tăng 0,16%. Vì vậy khi nhìn vào điểm số quán tính tăng có vẻ chậm lại đáng kể.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là “chất lượng” của phiên hôm nay tệ hơn. Chỉ số vẫn phụ thuộc nhiều vào nhóm dẫn dắt, đặc biệt là cặp VIC, VHM trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng suy yếu trở lại. Giao dịch ở cổ phiếu hôm nay vẫn khá tốt. Đầu tiên là độ rộng, tỷ lệ tăng/giảm đạt 1,21/1 trong khi ngày 22/10 chỉ là 0,89/1. Thứ hai là thanh khoản HSX hôm nay đạt 13,9k tỷ (không tính thỏa thuận), hôm 22/10 đạt 13,3k tỷ. Thứ ba là phân bổ dòng tiền dịch chuyển ra ngoài nhóm VN30, hôm nay nhóm này chỉ chiếm 50% sàn, hôm 22/10 chiếm 55%.

Có thể cảm nhận khá rõ giao dịch vẫn tích cực ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là Midcap. Nhiều cổ phiếu giao dịch rất lớn với giá tăng tốt như VIX, VND, PNJ, TCH, DXG, KDH, DIG, GMD…

Sau một phiên tăng đột biến bất ngờ thị trường chững lại là bình thường. Phiên ngày 22/10 bản chất cũng như vậy nếu nhìn từ giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ tăng/giảm dưới 1), chỉ là điểm số tạo ấn tượng một phiên tăng có đà mà thôi. Giao dịch ở cổ phiếu mới là yếu tố có tính tin cậy cao hơn trong việc quan sát khả năng duy trì tâm lý tích cực và có kỳ vọng. Khi nhìn từ độ rộng thị trường thì ngày 22-23/10 thực chất đã có hiện tượng xả hàng ở diện rộng bất chấp VNI vẫn đi lên.

Hôm nay thị trường cũng có xả hàng, khoảng 53% số cổ phiếu trong VNI (có giao dịch) đã bị ép lùi giá quá 1% so với mức High, nhưng độ rộng vẫn tốt nghĩa là cách bán tập trung ở vùng trên tham chiếu, chưa tạo nhiều sức ép xuống. Khi điểm số bị kiềm chế rõ nét – VNI trượt dốc intraday liên tục ngay từ sớm – mà giao dịch vẫn khá cởi mở.

Yếu tố hỗ trợ lần này có thể “bền” hơn diễn biến cách đây 2 tuần. Thị trường chứng khoán thế giới và giá dầu phản ứng tích cực với kết quả bầu cử, hàm ý kỳ vọng các thay đổi tới đây sẽ thuận lợi và giảm yếu tố bất định. Nếu giá dầu tiếp tục suy yếu, kết hợp với việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện, sức ép lên CPI trong 2 tháng cuối năm sẽ nhẹ đi vì trong 10 tháng đầu năm nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và giao thông tăng rất mạnh 6,66% và 6,98% là động lực kéo chính. Điện sinh hoạt có trọng số 4,81%, xăng dầu chiếm 4,53% trong cơ cấu CPI.

Điểm còn thiếu hôm nay là thanh khoản không tốt như kỳ vọng, hai sàn chỉ khớp gần 14,8k tỷ. Trong nhịp tăng cách đây 2 tuần ngưỡng thanh khoản này cũng là “kịch”, sau đó giảm xuống khiến nhịp nảy trở thành một “bulltrap” to. Trong vài phiên tới, thanh khoản là yếu tố quan trọng nhất để quan sát cùng với độ rộng thị trường.

Phái sinh hôm nay khó chơi, không phải rủi ro cao mà là không kiếm ăn được vì basis. VN30 dao động chủ yếu trong biên độ 1875.xx tới 1864.xx, tuy khoảng tiềm năng tới hơn 10 điểm chênh lệch kéo dài khiến biên độ thực tế chỉ 3-4 điểm. Thanh khoản F1 xuống thấp nhất 4 phiên cho thấy các lệnh vào cũng rất cẩn thận về quy mô.

Khả năng phân hóa tích cực ở cổ phiếu đang là tín hiệu tốt nhất lúc này vì nhịp điều chỉnh vừa rồi khiến nhiều cổ phiếu giảm khá sâu, quay về đáy cũ hoặc thủng cả đáy cũ. Nhóm vừa và nhỏ đang được chú ý nhiều hơn, nhưng vẫn cần sự ổn định điểm số từ các trụ. Nếu sự giằng co trong nhóm dẫn dắt vẫn xuất hiện thì phái sinh rất khó chơi.

VN30 đóng cửa tại 1865.23. Cản gần nhất ngày mai là 1874; 1884; 1891; 1900; 1914; 1921; 1930; 1941. Hỗ trợ 1864; 1854; 1843; 1833; 1824; 1809; 1803.

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