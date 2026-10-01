Blog chứng khoán: Dòng tiền đủng đỉnh đợi

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa giảm 1,09% và khả năng rơi về quanh 1920 điểm là rất cao. Khả năng nâng đỡ của các cổ phiếu vốn hóa lớn khá hạn chế khi VIC đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn mạnh, loạt cổ phiếu ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG cũng đang có nguy cơ rơi xuống khoảng giá thấp hơn.

Với dòng tiền hoạt động ở nhóm blue-chips ở mức rất thấp thì con đường ít cản trở nhất của VNI là từ từ giảm, xen kẽ với các nhịp hồi yếu. Tuần này chứng kiến tỷ trọng thanh khoản của VN30 giảm đáng kể, chỉ còn chiếm quanh 50% sàn HSX trong khi trung bình 3 tuần trước vẫn hơn 61%. Khi các tay chơi lớn cũng nghỉ thì các nhà đầu cơ nhỏ lẻ chỉ có thể kiếm ăn luẩn quẩn.

Thị trường vẫn sẽ có những cổ phiếu tăng giá ngược dòng nhưng xét trong tổng thể tất cả cổ phiếu thì chỉ là phần rất nhỏ. Ví dụ hôm nay cũng hơn chục cổ phiếu tăng giá tốt và có dòng tiền khá, thậm chí giao dịch trên trăm tỷ đồng thanh khoản như TCB, MSN, HDB, PLX, NVL, HAG nhưng ngay cả mức thanh khoản này đứng cạnh tổng thanh khoản thì cũng chỉ là số ít.

Hiện tại nhà đầu tư dễ mắc kẹt vào trạng thái bán nhỏ nhưng giá cổ phiếu cứ giảm. Cảm giác áp lực bán không lớn nhưng thua lỗ vẫn gia tăng từng ngày. Thực ra ngay từ khi VNI “gãy trend”, dòng tiền đã co lại đáng kể. Sự kiên trì đang xuất hiện ở cả hai phía, nhưng bên cầm cổ là bám vào hi vọng nên bán nhỏ giọt từng đợt, còn bên cầm tiền là chờ bên bán mất kiên nhẫn. Khả năng chịu đựng của người cầm cổ chưa bao giờ là vững vàng vì sức ép lên danh mục rất khác nhau trong một xu hướng giảm.

Bức tranh thông tin hiện tại đang ủng hộ người cầm tiền hơn là cầm cổ. Có thể số liệu vĩ mô quý 3/2026 gây bất ngờ gì đó, nhưng liệu có đủ sức thay đổi xu hướng ngắn hạn hay không lại là chuyện khác. Ngay cả kết quả kinh doanh quý 3, trong điều kiện thị trường bình thường cũng khó hình thành một con sóng tăng mạnh. Hiện tại điều thị trường thiếu nhất là dòng tiền, sự thận trọng quá cao khiến tiền được giữ chặt trong ngắn hạn.

Thị trường phái sinh tiếp tục chứng kiến mức thanh khoản cao và sự kỳ vọng khó hiểu, thể hiện ở basis dương. Tuy chênh lệch hôm nay chỉ bằng một nửa hôm qua, nhưng ngay cả ở nhịp lao dốc rõ ràng của VN30, F1 vẫn chấp nhận basis dương. Đây là điều kiện tốt để Short vì thị trường cơ sở rõ là khó kiếm ăn hơn. Biến số duy nhất cần chú ý là khả năng kéo trụ bất ngờ. Vì vậy nên quan sát kỹ giao dịch ở các cổ phiếu có khả năng tác động đến VN30.

VN30 chốt phiên hôm nay tại 1890.57. Cản gần nhất ngày mai là 1892; 1900; 1914; 1922; 1931; 1940. Hỗ trợ 1884; 1875; 1866; 1859; 1849; 1833.

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