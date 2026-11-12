Blog chứng khoán: Đau đầu với thanh khoản

Tranh minh họa.

Phiên giảm hôm nay chỉ số tuy mất điểm ít nhưng cổ phiếu giảm khá mạnh. Khoảng 30% số mã có giao dịch giảm từ 1% trở lên khiến các vị thế ngắn hạn thiệt hại khá nhanh.

VNI mất 0,7% tương đương -12,15 điểm do mất đi sức mạnh từ nhóm trụ. Trong 10 cổ phiếu lớn nhất có khả năng điều tiết chỉ số thì không mã nào tăng, 5 mã giảm quá 1% là BID, VPB, MBB, HPG và GAS. Nhóm VN30 thanh khoản chỉ 5k tỷ, giảm 33% so với trung bình tuần trước. Trung bình 4 phiên tuần này cũng đã giảm khoảng 28%.

Bất kể vì lý do gì, thanh khoản thấp luôn là biểu hiện của tình trạng “chán” giao dịch. Thống kê tổng cầu của 4 phiên tuần này đã giảm 12% so với trung bình tuần đầu tháng 11. Đương nhiên thanh khoản hàng ngày là sự gặp nhau về giá giữa lệnh mua và lệnh bán, luôn có một khối lượng lớn lệnh bị rớt lại. Tuy nhiên sự suy giảm của tổng cầu (tổng khối lượng mua được đặt vào hệ thống) chắc chắn là do nhu cầu mua đã suy giảm.

Nhìn từ góc độ tích cực thì thanh khoản giảm mà giá giảm ít là biểu hiện bên bán không chịu nhiều áp lực phải thoát ra bằng được. Tuy nhiên điều này chỉ làm giảm xác suất giá giảm, còn để tăng thì chắc chắn phải có cầu tăng lên. Trạng thái lình xình khó chịu hiện tại có phần lớn nguyên nhân từ bên mua không chịu chấp nhận giá, hoặc đặt lệnh quá thấp hoặc đứng ngoài quan sát.

Sau nhịp tăng bất ngờ 3 phiên ở tuần áp chót tháng 10, lần lặp lại sau đó ngày 4/11 không lôi kéo được thanh khoản bền vững. Tuần này giao dịch thậm chí còn yếu hơn nữa. Rõ ràng là thị trường không có được sự đồng thuận cần thiết. Điểm may mắn là sự chán nản này phản ánh những biến động bên ngoài sẽ ít có ảnh hưởng bất ngờ, nhưng sự trống vắng thông tin hỗ trợ cũng không thể kích thích nhà đầu tư bỏ tiền nhiều hơn vào thị trường lúc này.

Khi hiệu suất đầu cơ ngắn hạn quá thấp, dòng tiền nóng sẽ giảm mạnh cường độ hoạt động. Trong khi đó các nhà đầu tư dài hạn cũng chưa tìm thấy lý do nào để mạnh tay hơn hoặc chỉ chờ ở giá rất thấp. Những nhận định thị trường “rẻ” hay cơ hội mua tốt chỉ là lời “đãi bôi”, thị trường cần nhìn thấy hành động cụ thể.

Lúc này những nỗ lực “mót” từng cơ hội giao dịch ngắn hạn theo biến động giá phập phù hàng ngày có rủi ro cao, xác suất chọn sai mã, mắc kẹt T+ là lớn. Giai đoạn trống thông tin sau kỳ báo cáo tài chính quý 3 thường diễn ra như vậy và rất ít cơ hội ngắn hạn. Quan điểm dài hạn có thể ổn, nhưng phải chấp nhận chịu đựng những tuần buồn tẻ.

Trái ngược với sự buồn chán trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh hôm nay khá sôi động, thanh khoản F1 tăng gần 30% so với hôm qua, lên cao nhất 6 phiên. Nguyên nhân là có một đợt Long cover quy mô lớn đẩy basis chiết khấu rất rộng. Ngay trong lúc chờ VN30 thì F1 đã lao dốc, chấp nhận chiết khấu hơn 13 điểm. Lúc VN30 thủng 1848.xx basis tiếp tục chấp nhận -12 điểm.

Với chênh lệch lớn như vậy thì chỉ có thể canh Long, nhưng điểm vào không dễ vì không có setup đạt chuẩn nào. VN30 nảy lên nhịp đầu tiên từ quanh 1841 thì basis chiết khấu khoảng 9 điểm. Câu hỏi lớn nhất là các trụ nào sẽ san bằng mức chênh lệch này cho VN30? VIC, VHM và loạt ngân hàng đều đỏ, nhưng thanh khoản rất nhỏ. Vì vậy nếu vào Long mà không có cơ sở cắt lỗ từ VN30 thì phải quan sát diễn biến của các trụ chặt chẽ và stoploss theo biên độ của basis. Dưới 1848.xx là khoảng mở biên độ rất rộng tới 1835.xx. Nếu Long thì kịch bản xấu là VN30 rơi thẳng xuống 1835.xx, hoặc F1 sẽ co basis, hoặc tệ hơn là tiếp tục giảm. Tuy nhiên để xuất hiện kịch bản này phải có trụ ép xuống.

VN30 tạo hai đáy quanh 1841-1842 với basis F1 hẹp dần. Kết cục là một nhịp đẩy lên rất mạnh và cực nhanh ngay trước giờ nghỉ trưa với duy nhất VIC lên giá. Có vẻ đây chỉ là một setup để “ăn” chênh lệch basis ngắn hạn, VN30 từ khoảng 1842 lên 1850 nhưng F1 từ khoảng 1836 lên 1858. Chỉ trong 10 phút trước khi VN30 được kéo lên, basis từ -6 điểm về 0 rất nhanh. Hiệu ứng biên độ của F1 được cộng bù cả áp lực Short cover.

Khoảng thời gian còn lại buổi chiều tuy basis chuyển sang dương nhưng chênh lệch không đủ để bù chi phí thực hiện một setup ngắn hạn như vậy. Thị trường cơ sở trở lại trạng thái èo uột và phái sinh cũng hết cơ hội.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1839.43. Cản gần nhất ngày mai là 1850; 1855; 1864; 1874; 1882; 1891. Hỗ trợ 1835; 1824; 1808; 1801; 1790; 1775.

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