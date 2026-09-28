Blog chứng khoán: Có cầu bắt đáy vùng giá sâu

Tranh minh họa.

Nhịp hồi điểm vẫn chủ yếu xuất phát từ hoạt động kéo trụ, trong đó VIC hồi lên 1,27%, VHM hồi 1,76%, VCB hồi 1,22%, BID hồi 2,14%, TCB hồi 1,39%, VPB hồi 2,23% từ giá Low có tác động lớn nhất. Có thể thấy rất rõ sức ảnh hưởng khác nhau khi VNI đóng cửa chỉ giảm 0,25% nhưng VN30 giảm 0,83% còn Midcap vẫn giảm 1,03%.

“Nến rút chân” ở VNI chủ yếu góp phần “neo giữ” kỳ vọng, nhưng cổ phiếu giảm nhiều và giảm liền mấy phiên vẫn tạo áp lực lên danh mục. Khi nhìn vào độ rộng thì tỷ lệ tăng giảm hôm nay vẫn chỉ là 0,46/1 và 4 phiên trở lại đây tỷ lệ số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo qua từng ngày.

Thống kê với tỷ lệ phục hồi giá với cổ phiếu, khoảng 47% số mã cũng “thoát đáy” từ 1% trở lên nhưng chủ yếu là hồi trong vùng giá đỏ. Điều này chỉ cho thấy đang có hoạt động bắt đáy ở vùng giá thấp, thậm chí là rất thấp. Mặt khác thanh khoản khớp lệnh còn rất kém, hai sàn phiên này đạt 13,2k tỷ chưa tính thỏa thuận. Dòng tiền vẫn thận trọng như vậy thì khả năng đảo chiều xu hướng là không thể.

Một vài điểm sáng phiên này đến từ cổ phiếu dầu khí khi giá dầu bật tăng mạnh trở lại khi triển vọng hoàn hoãn Mỹ - Iran lại bị dập tắt. Cổ phiếu bảo hiểm, phân bón cũng khá tốt. Dù vậy đây cũng chỉ là những cơ hội lẻ tẻ và khả năng thu hút dòng tiền trên thị trường hạn chế, chủ yếu mang tính đầu cơ cụ thể, khó có thể kích thích một xu hướng rõ ràng đối với dòng tiền nóng.

Hiện xu hướng giảm ngắn hạn đang rõ ràng và nhà đầu tư cầm tiền có lý do để chờ đợi, nhất là với hoạt động đầu cơ. Thị trường không có kỳ vọng nào đủ mạnh trong vài phiên tới, ít nhất là tới đợt công bố với số liệu vĩ mô quý 3 cuối tuần này. Chỉ có thể trông chờ vào dòng tiền dài hạn mua tích lũy chậm và chờ vùng giá sâu làm chậm đà rơi.

Điều quan trọng là thị trường chưa cho thấy những tín hiệu đáng tin cậy để tăng tỷ trọng. Nếu chỉ nhìn vào điểm số thì sẽ có nhiều bẫy tăng giá ở cổ phiếu. “Đánh đu” ở những mã như dầu khí, bảo hiểm… chỉ là hoạt động “giãn gân cốt” và mang tính T+ là chính. Khi “mùa vụ” chưa đến thì càng giao dịch nhiều, liên tục, càng dễ sai, lãi chỗ này dễ trả cho lỗ chỗ khác.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng khó chịu như cơ sở, tuy biên độ giảm của VN30 rộng nhưng biên độ có khả năng giao dịch lại nhỏ. Phần lớn mức giảm đã xuất hiện ngay từ sớm trong 30 phút đầu tiên. Toàn thời gian còn lại basis làm nốt việc cản trở hiệu suất giao dịch. Ví dụ nhịp VN30 giảm từ 1922.xx tới gần 1911.xx, F1 giảm rất ít, thậm chí 3/4 thời gian F1 chỉ dao động quanh 1922.

Với mức thanh khoản chậm, rủi ro ngắn hạn cao, cơ hội quá ít thì tốt nhất nên dừng hoạt động đầu cơ. Phái sinh nên thận trọng với bẫy basis.

VN30 đóng cửa tại 1922.42, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1931; 1939; 1945; 1955; 1964; 1973; 1983. Hỗ trợ 1914; 1901; 1892; 1885; 1873; 1866; 1858.

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