Blog chứng khoán: Cầu chờ giá quá thấp

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa giảm 0,64% là nhẹ khi so với 120 cổ phiếu, tương đương gần một phần ba (32,7%) số mã HSX có giao dịch hôm nay, chốt giảm quá 1%. Chỉ số trong phiên có lúc lùi sát 1700 điểm (về 1701,9 điểm) trước khi hồi lên 1714,32 điểm.

Vấn đề là điểm số được kéo lên trong thời gian khá ngắn, chỉ từ 2h20 trở đi tới lúc đóng cửa. Vai trò của VIC cũng khá nổi bật, dù cổ phiếu lớn nhất thị trường này đóng cửa còn giảm 0,04% nhưng thực tế là phục hồi mạnh 3,26% so với giá Low. Diễn biến intraday cho thấy VIC cũng được kéo lên trong thời gian rất ngắn.

Ngoài VIC, một số trụ khác cũng phục hồi khá như VPB đảo chiều 1,83% so với giá Low và vượt tham chiếu 0,91%. TCB hồi lại 1,41%, còn giảm 0,23%. CTG hồi 1,12% còn giảm 0,63%. MBB hồi 1,58%, đảo chiều tăng 0,26%. Đây đều là các cổ phiếu có vốn hóa lớn của VNI. Sự hỗ trợ từ các trụ đã giúp điểm số mất không quá mạnh và VNI bảo toàn được mốc 1700 điểm.

Tuy nhiên dòng tiền chờ mua quá thụ động là điều rõ ràng hôm nay. Dù VNI có hồi lên tốt thì rất nhiều cổ phiếu vẫn giảm mạnh do cầu không có. Thanh khoản khớp lệnh HSX phiên này giảm mạnh 33% so với cuối tuần trước, chỉ đạt chưa tới 10,2k tỷ chưa kể thỏa thuận, thấp nhất kể từ phiên ngày 16/10 (9,9k tỷ).

Giá cổ phiếu giảm sâu diện rộng, thanh khoản kém thường là kết quả của các lệnh mua thụ động chờ giá thấp và không được khớp. Tuy thống kê cũng có khoảng 38% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi hơn 1% từ giá Low phiên này, nhưng số hồi đủ nhiều để quay về tham chiếu hoặc vượt mốc này lại không nhiều. Điều này cũng phản ánh sự thận trọng trong việc nâng giá mua lên, tránh đuổi tới các mức giá cao và chỉ giúp cổ phiếu phục hồi ở vùng đỏ.

Sau biến động thất thường tuần trước, tâm lý đã thận trọng hơn đáng kể. Với sự bất ổn từ bên ngoài kết hợp với dòng tiền lớn chưa sẵn sàng, thị trường đang trồi sụt quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật vốn được kiểm định nhiều lần trước đó. Tuy áp lực bán quay vùng đáy này không đủ mạnh để phá vỡ nhưng khả năng tạo đột biến tăng cũng không có. Thêm nữa đà tâm lý đã bị “chặn lại” nửa chừng với phiên bán tháo cổ phiếu công nghệ cuối tuần trước. Một khi sự hưng phấn bị “dội gáo nước lạnh” thì cần thời gian để củng cố.

Điểm may mắn cho VNI là các trụ vẫn đủ khả năng bù đắp lẫn nhau, tránh gây áp lực quá lớn về điểm số. Hôm nay VIC và một số mã ngân hàng hồi lên bù lại cho VHM, GAS, BSR và nhiều blue-chips khác lao dốc đáng kể. Trong nhóm 10 cổ phiếu có ảnh hưởng nhất tới chỉ số thì duy nhất VHM và HPG, GAS là giảm sâu.

Với áp lực bán không mạnh, nếu các nhiễu động bên ngoài không xuất hiện thêm thì cơ hội để thị trường củng cố vùng đáy là cao. Khá lâu rồi nhà đầu tư mới lại quan tâm đến những biến động quốc tế, còn các yếu tố cơ bản trong nước vẫn có chiều hướng tích cực những tháng cuối năm. Giá dầu thế giới đang giảm đáng kể và điều này giúp giảm áp lực lạm phát tới đây khi lạm phát cơ bản tăng chậm hơn CPI.

Thị trường phái sinh hôm nay khá thuận lợi về basis, ảnh hưởng của trụ chỉ tạo bất ngờ ít phút cuối. Phần lớn thời gian VN30 trượt dốc và có phản ứng với từng mốc rõ ràng, tạo cơ hội cho đóng mở vị thế hợp lý. Riêng 15 phút cuối của đợt liên tục, nhóm VIC, CTG, TCB, VPB xuất hiện cầu khá bất ngờ. Nhịp nảy ngược xuất hiện sau khi VN30 có 2 lần test 1824.xx không thành công và hướng tới 1809.xx. Nhịp này được kéo dốc đứng và chỉ chậm một chút là có thể khiến vị thế Short trở thành thua lỗ.

Hiện tại sự ổn định của chứng khoán Mỹ và giá dầu trở nên quan trọng vì tâm lý đang dồn sự chú ý vào đây. Áp lực bán hôm nay yếu nhưng cầu cũng rất kém ở vùng giá cao. Có thể phải mất chút thời gian để tách biệt tâm lý này.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1830.13. Cản gần nhất ngày mai là 1833; 1847; 1854; 1864; 1874; 1883; 1891. Hỗ trợ 1823; 1809; 1801; 1787; 1776.

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