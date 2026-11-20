Tranh minh họa.

VNI tạo 3 đáy trong phiên quanh 1666 điểm, lần thứ nhất là ngay sau khi mở cửa, lần thứ hai khoảng 9h30 và lần thứ ba ngay đầu phiên chiều. Tuy nhiên thời gian còn lại chỉ số leo dốc tốt và kết phiên ở 1688,79 điểm.

Như vậy VNI phục hồi khoảng 1,34% so với mức Low và khoảng 43% cổ phiếu trong chỉ số có giao dịch đạt biên độ phục hồi bằng hoặc cao hơn mức này. Tuy nhiên tỷ lệ tăng/giảm tổng thể sàn HoSE vẫn chỉ là 0,44/1. Thậm chí vẫn còn 38% số cổ phiếu đóng cửa giảm từ 1% trở lên so với tham chiếu.

Nếu chỉ nhìn vào VNI thì hôm nay là một phiên có “nến rút chân” rất tích cực, nhưng với đa số cổ phiếu thì chưa được như vậy. Nguyên nhân là chỉ số vẫn được các trụ nâng đỡ là chính. VIC hồi tới 2,5% so với giá Low, đóng cửa tăng 0,79%. VHM hồi 2,55% lùi về tham chiếu. TCB hồi 5,21%, chốt tăng 2,91%. CTG hồi 1,86%, chốt tăng 0,33%. GAS hồi 3,07%, chốt tăng 1,73%. STB hồi 3,81%, chốt tăng 2,61%. Các cổ phiếu này có ảnh hưởng rất lớn lên VNI.

Tuy nhiên hôm nay cũng không phải là một phiên giao dịch tệ, ít nhất dòng tiền cho thấy có phản ứng khá mạnh. Phần lớn biên độ phục hồi ở cổ phiếu xuất hiện trong buổi chiều và thanh khoản chiều nay lại tăng tốt 22% so với buổi sáng. Nói cách khác, dù giá còn đỏ nhiều nhưng cầu bắt đáy cũng làm được việc “nên làm” là nâng giá dần giá lên.

Tổng giá trị khớp lệnh HSX hôm nay cũng mới chỉ đạt gần 10,7k tỷ chưa tính thỏa thuận, mức thanh khoản rất nhỏ. Với ngưỡng thanh khoản này chỉ nên coi hành động bắt đáy hôm nay ở mức thăm dò. VNI lùi xuống vùng đáy cuối tháng 7 có thể coi là phản ứng với ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mỏng. Trong khi đó cổ phiếu thì không có được vùng hỗ trợ tương ứng, nhiều mã đã phá đáy này. Vì vậy việc VNI quay đầu phục hồi gần vùng hỗ trợ chỉ là yếu tố hỗ trợ mang tính tâm lý, còn khả năng tạo đáy vẫn phải phụ thuộc vào khả năng “chịu đựng” của danh mục cũng như dòng tiền mới hoạt động mạnh lên.

Nhìn lại diễn biến tuần này có thể thấy thị trường đang tăng tốc giảm. Tính đến giá Low phiên này thì chỉ trong 4 phiên lao dốc đã có xấp xỉ 59% số cổ phiếu giảm quá 3% hoặc 36% giảm quá 5% - mức độ thiệt hại cực nhanh trong ngắn hạn. Vì vậy lòng tham nổi lên cũng là bình thường, lại đúng vào lúc VNI rơi xuống vùng hỗ trợ kỹ thuật. Bắt đáy và kéo giá hồi lên luôn là hành động tích cực, nhưng cần phải duy trì được sức mạnh chứ không phải một thời điểm.

Thị trường phái sinh hôm nay đảo kỳ hạn, F1 điều chỉnh basis ngay lập tức. Trong lúc chờ VN30, F1 chấp nhận chênh lệch 23-24 điểm. Biên độ giảm lớn nhất của VN30 cũng xuất hiện ngay đầu phiên, xuống quanh 1766.xx khiến chênh lệch sau đó gần như không đáng kể. Điều này giúp hoạt động Long/Short ít rủi ro hơn.

Nhìn chung các nhịp VN30 lùi xuống 1766.xx đều Long được, chỉ là hiệu suất không tốt trong buổi sáng nhưng rủi ro cũng không cao. Buổi chiều biên độ tốt hơn nhưng cũng khá khó đánh khi VN30 dao động trong khoảng 1766-1777 phần lớn thời gian. Lúc VN30 vượt 1777 thì đã gần hết giờ.

Cầu bắt đáy trên thị trường cơ sở thể hiện phiên này mới chỉ dừng ở mức “thăm dò lòng tham” chứ chưa có gì chắc chắn đây sẽ dòng tiền tạo đáy. Trong các phiên tới khả năng cao thị trường chỉ duy trì được độ phân hóa và thanh khoản vẫn sẽ rất thấp. Các danh mục “vượt ngưỡng chịu đựng” vẫn sẽ bị giải phóng, không phải chỉ vì VNI “bật nảy” gần đáy kỹ thuật.

VN30 đóng cửa tại 1786.84. Cản gần nhất phiên tới là 1787; 1800; 1808; 1818; 1826; 1833; 1847; 1856. Hỗ trợ 1773; 1766; 1751; 1743; 1734.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.