BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG áp đảo Dplus KIA tại tứ kết CKTG 2026

Sáng 6/11 (giờ Việt Nam), Bilibili Gaming (BLG) đối đầu Dplus KIA (DK) trong trận tứ kết thứ ba của CKTG 2026. Trước trận đấu, DK nhận nhiều kỳ vọng khi vượt qua vòng Thụy Sĩ với thành tích toàn thắng 3-0. Tuy nhiên, BLG đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đại diện Hàn Quốc sau ba ván đấu.

Bilibili Gaming (BLG) đối đầu Dplus KIA (DK) tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ngay ván đầu tiên, BLG chủ động triển khai chiến thuật và liên tục gây sức ép lên các vị trí của DK. Người đi rừng Xun trở thành nhân tố nổi bật với lựa chọn Naafiri, đạt KDA 12/1/8. Khả năng kiểm soát mục tiêu cùng những pha giao tranh hiệu quả giúp BLG duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian. Sau hơn 33 phút, đại diện Trung Quốc kết thúc ván đấu với tỷ số hạ gục 24-10, vươn lên dẫn trước 1-0.

Bước sang ván hai, DK tìm cách thay đổi thế trận bằng những lựa chọn như Kennen trong tay Siwoo và Ryze của ShowMaker. Đại diện LCK nỗ lực tạo đột biến thông qua các pha giao tranh, nhưng BLG vẫn kiểm soát tốt diễn biến trận đấu. BLG khép lại ván đấu với tỷ số hạ gục 13-10, nâng cách biệt lên 2-0 và đẩy DK vào thế buộc phải thắng.

Trong ván quyết định, BLG tiếp tục duy trì sức ép. Bin sử dụng Jax, knight lựa chọn Ahri, còn Viper đảm nhận vai trò xạ thủ với Lucian. Những pha xử lý hiệu quả giúp đại diện LPL liên tục gia tăng khoảng cách về tài nguyên và mạng hạ gục. Sau gần 33 phút, BLG giành chiến thắng 25-9, qua đó ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 và giành quyền vào bán kết.

Dplus KIA dừng bước, BLG hướng đến chung kết

Thất bại khiến Dplus KIA phải chia tay CKTG 2026 ngay tại vòng tứ kết. Kết quả này gây bất ngờ bởi đại diện Hàn Quốc từng thể hiện phong độ ổn định tại vòng Thụy Sĩ và giành vé đi tiếp với thành tích 3-0. Trong khi đó, BLG trải qua hành trình khó khăn hơn. Đại diện Trung Quốc chỉ giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng trước Hanwha Life Esports ở lượt đấu quyết định.

Bilibili Gaming (BLG) đánh bại Dplus KIA (DK) với tỷ số 3-0 tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước DK cho thấy BLG đã cải thiện đáng kể khả năng phối hợp và kiểm soát thế trận. Đặc biệt, Xun tạo ra khác biệt ở vị trí đi rừng, trong khi knight và Viper duy trì sự ổn định ở những thời điểm quan trọng.

Với kết quả này, BLG trở thành đội tuyển thứ ba góp mặt tại bán kết CKTG 2026, sau Invictus Gaming và Gen.G. Đại diện LPL sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa T1 và Karmine Corp, dự kiến diễn ra lúc 5h00 ngày 7/11 (giờ Việt Nam).

Ở nhánh đấu còn lại, Gen.G sẽ đối đầu Invictus Gaming vào sáng 8/11. Cuộc chạm trán giữa hai đại diện LCK và LPL sẽ quyết định tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Chiến thắng trước Dplus KIA giúp BLG tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới, đồng thời khẳng định sức cạnh tranh của các đại diện Trung Quốc tại CKTG 2026.