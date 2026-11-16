BLG đánh bại Gen.G, lần đầu lên ngôi vô địch Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Kết quả chung cuộc 3-1, chính thức đưa BLG lên ngôi vô địch CKTG 2026

Rạng sáng ngày 15.11 (giờ Việt Nam), trận chung kết CKTG 2026 diễn ra tại Barclays Center, Brooklyn, New York (Mỹ), với màn đối đầu được mong chờ giữa Bilibili Gaming (BLG) và Gen.G. Hai đại diện hàng đầu của LPL và LCK bước vào trận đấu cuối cùng với mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử đội tuyển dưới tên gọi hiện tại.

Gen.G là đội nhập cuộc tốt hơn khi giành chiến thắng ở ván đấu mở màn. Dù BLG có những thời điểm kiểm soát các mục tiêu lớn, đại diện Hàn Quốc vẫn cho thấy khả năng tổ chức giao tranh hiệu quả và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Sau 38 phút thi đấu, Gen.G kết thúc ván đầu tiên với tỷ số hạ gục áp đảo 19-4, vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của Gen.G nhanh chóng bị san bằng khi BLG có màn đáp trả mạnh mẽ ở ván đấu thứ hai. Hai đội liên tục giằng co trong những pha giao tranh quan trọng, đặc biệt tại khu vực Baron và Rồng Ngàn Tuổi. Trận đấu kéo dài tới 53 phút 16 giây, trở thành ván đấu có thời lượng dài nhất tại CKTG 2026.

BLG thiết lập "trật tự thế giới mới" tại Chung Kết Thế Giới 2026

Ở ván đấu quyết định, Gen.G nỗ lực tìm kiếm cơ hội đưa loạt trận trở lại thế cân bằng. Ruler có khởi đầu thuận lợi với Xayah, tạo sức ép đáng kể lên khu vực đường dưới của BLG. Dẫu vậy, đại diện LPL vẫn duy trì sự bình tĩnh và từng bước lấy lại quyền kiểm soát thế trận. Dù Gen.G tiếp tục chống trả và giành được Linh hồn Rồng, BLG vẫn là đội tận dụng cơ hội tốt hơn trong các pha giao tranh quyết định.

Chiến thắng với tỷ số hạ gục 21-11 ở ván thứ tư ấn định kết quả chung cuộc 3-1, chính thức đưa BLG lên ngôi vô địch CKTG 2026.

Chức vô địch Chung Kết Thế Giới 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử đối với Bilibili Gaming khi đội tuyển lần đầu tiên chạm tay vào Summoner’s Cup. Đây cũng là danh hiệu thế giới đầu tiên của khu vực LPL kể từ chức vô địch của EDward Gaming năm 2021, chấm dứt chuỗi bốn mùa giải liên tiếp các đại diện LCK thống trị đấu trường Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Đáng chú ý, hành trình đăng quang của BLG càng trở nên đặc biệt khi đại diện Trung Quốc lần lượt đánh bại cả bốn đội tuyển LCK tham dự giải đấu. Sau chiến thắng 2-0 trước Hanwha Life Esports tại vòng Thụy Sĩ, BLG tiếp tục vượt qua Dplus KIA với tỷ số 3-0 ở tứ kết. Tại bán kết, BLG tạo nên dấu ấn lớn khi đánh bại đương kim vô địch T1 với tỷ số 3-1, qua đó chấm dứt hành trình bảo vệ ngôi vương của Faker cùng các đồng đội. Cuối cùng, chiến thắng trước Gen.G trong trận chung kết giúp BLG hoàn tất hành trình vượt qua toàn bộ bốn đại diện Hàn Quốc tại CKTG 2026.

Đây đồng thời là danh hiệu quốc tế thứ hai của BLG trong năm 2026, sau chức vô địch First Stand hồi tháng 3. Với những dấu ấn của Bin, XUN, Knight, Viper và ON, BLG khép lại mùa giải bằng thành tích đáng nhớ, khẳng định vị thế của đội tuyển trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại quốc tế.

Knight xuất sắc dành danh hiệu tuyển thủ FMVP nhờ màn trình diễn nổi bật trong trận Chung kết

Đồng hành cùng Chung Kết Thế Giới 2026, ON Live Esports & VTVcab tiếp tục góp phần lan tỏa sức hút của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại danh giá nhất hành tinh đến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. Đây cũng là một phần trong định hướng của ON Live Esports nói riêng và VTVcab nói chung nhằm xây dựng hệ sinh thái nội dung Esports đa dạng, đồng hành cùng các giải đấu quốc tế hàng đầu và đưa thể thao điện tử đến gần hơn với đông đảo khán giả.