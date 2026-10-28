Blanca City tăng tốc, chuẩn bị bàn giao biệt thự, liền kề vào tháng 10

Nổi bật giữa đại công trường nhộn nhịp bên biển Bãi Sau (TP.HCM), gần 400 căn biệt thự, nhà phố liền kề Casa khoác lên lớp mái ngói đỏ nâu đặc trưng, sẵn sàng bàn giao tới những chủ nhân đầu tiên từ cuối tháng 10. Chỉ sau hơn một năm khởi công, đô thị biển Blanca City hơn 96 ha của Sun Group đang thay đổi từng ngày. Ảnh: Ánh Dương.

Trên công trường, hàng nghìn cán bộ nhân viên, kỹ sư, công nhân đang tập trung cao độ, hối hả hoàn thiện các căn nhà cuối cùng: Sơn trát mặt ngoài, dọn dẹp vệ sinh công nghiệp... Theo ông Lê Văn Thiết, Giám sát chính xây dựng phân khu thấp tầng Blanca City, hơn 50% sản phẩm thấp tầng, gồm biệt thự đơn lập, song lập Casa Villa và nhà phố Casa Townhouse, đã hoàn thiện. “Để về đích đúng hẹn, chúng tôi tổ chức thành nhiều mũi thi công đồng thời, với nhân công có thời điểm lên tới 2.000 người”, ông Lê Văn Thiết, nhấn mạnh. Ảnh: Ánh Dương.

Ông Lê Văn Thiết chia sẻ giai đoạn nước rút cũng là lúc công trường đối mặt với không ít trở ngại do đúng vào mùa mưa thất thường ở miền Nam. Với các căn biệt thự, liền kề ven biển, công đoạn sơn ngoại thất đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn khi phải thực hiện từ 5-7 lớp sơn để thích ứng với khí hậu, tạo chuẩn hiệu ứng giả cổ, tái hiện đúng sắc màu kiến trúc Địa Trung Hải. Mỗi lớp sơn cần đủ khô mới có thể tiếp tục thi công. Các đội thợ vì thế phải tranh thủ từng khoảng nắng, “chạy đua” cùng thời tiết nhằm bảo đảm chất lượng từng căn nhà. Ảnh: Trần Đức Vĩnh Lân.

Với vị trí đắc địa tiếp giáp trục đường Hàng Điều và kế cận công viên nước Sun World Vung Tau đã đi vào vận hành, những chủ nhân sắp nhận bàn giao nhà phố, biệt thự tại Blanca City sẽ là những cư dân và nhà đầu tư tiên phong hưởng trọn hệ giá trị vượt trội, vừa đón đầu nhịp sống sầm uất, sôi động của đô thị biển, vừa tối ưu hóa tiềm năng kinh doanh, thương mại ngay khi nhận nhà. Ảnh: Ánh Dương.

Không chỉ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà ở, Blanca City cũng song song dồn lực chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường nội khu và thi công các đại công viên. Như vậy, khi cư dân nhận nhà sẽ nhận về luôn hệ sinh thái môi trường xanh sức sống thay vì đợi xây nhà xong mới trồng cây. Ảnh: Ánh Dương.

Giai đoạn cuối năm 2026, Blanca City tiếp tục tăng tốc hoàn thiện khối lượng công việc còn lại của phân khu thấp tầng, nỗ lực cán đích bàn giao đúng tiến độ vào tháng 12/2026. Song song đó, ngay sau khi hoàn thành phần móng và hầm của các tháp căn hộ Blanca, chủ đầu tư tiếp tục triển khai cuốn chiếu, tập trung nguồn lực xây dựng hai tổ hợp căn hộ Beachtro Tower và Beacon Tower. Ảnh: Ánh Dương.

Bên tiếng sóng rì rào, dưới những màn pháo hoa rực rỡ, công trường siêu đô thị hơn 96ha của Sun Group vẫn hối hả với những ca làm việc nối tiếp ngày và đêm, trong khi giai đoạn sắp tới các căn biệt thự, liền kề sẽ dần sáng đèn. Nhịp thi công khẩn trương, dòng cư dân kéo về, cùng nhịp giải trí sôi động song hành thắp sáng nhịp sống mới bên bờ Bãi Sau. Ảnh: Ánh Dương.