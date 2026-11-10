Blades Brown lập dấu mốc 95 năm tại PGA Tour

Blades Brown đăng quang World Wide Technology Championship 2026 tại Mexico. (Ảnh: PGA Tour)

Ngày 9/11 vừa qua, Blades Brown đã làm nên bất ngờ tại World Wide Technology Championship 2026, giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour diễn ra trên sân El Cardonal at Diamante ở Los Cabos (Mexico), khi vượt qua người đồng hương Ben James sau hai hố đấu play-off để giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp.

Bước vào vòng đấu cuối, Brown chỉ đứng đồng hạng chín, kém người dẫn đầu Ben James tới bảy gậy. Tuy nhiên, tay golf 19 tuổi đã có màn trình diễn xuất sắc khi ghi tới 10 birdie và chỉ mắc một bogey, hoàn thành 18 hố với thành tích 63 gậy, ít hơn chín gậy so với tiêu chuẩn par.

Kết quả này giúp Brown nâng tổng thành tích sau bốn vòng lên 265 gậy (-23), qua đó vươn lên dẫn đầu và gây sức ép lớn lên các đối thủ còn thi đấu.

Trong khi đó, Ben James, người nắm lợi thế bốn gậy trước vòng cuối, gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì phong độ. Dù vậy, tay golf 23 tuổi vẫn thể hiện bản lĩnh khi ghi eagle tại hố 18 par 5, khép lại vòng đấu với 70 gậy (-2) và cân bằng tổng thành tích -23 với Brown.

Hai tay golf phải bước vào loạt play-off để phân định chức vô địch. Tại hố phụ đầu tiên, cả hai đều ghi birdie, khiến cuộc cạnh tranh tiếp tục kéo dài.

Bước ngoặt xuất hiện ở hố phụ thứ hai, khi James bỏ lỡ cú putt ghi birdie từ khoảng 2,4m. Brown sau đó thực hiện thành công cú putt ở khoảng cách gần 1m, chính thức giành chiến thắng và khép lại màn ngược dòng đáng nhớ.

Với thành tích này, Brown trở thành nhà vô địch PGA Tour trẻ nhất kể từ năm 1931, khi Charles Kocsis đăng quang Michigan Open ở tuổi 18. Tại thời điểm giành chiến thắng, Brown mới 19 tuổi, 5 tháng và 18 ngày, đứng thứ tư trong danh sách những nhà vô địch trẻ nhất lịch sử hệ thống giải đấu.

Đáng chú ý, anh cũng là tay golf tuổi teen đầu tiên giành chiến thắng tại PGA Tour kể từ Jordan Spieth ở John Deere Classic năm 2013.

Phát biểu sau khi đăng quang, Brown thừa nhận bản thân vẫn chưa hết bất ngờ trước thành công vừa đạt được.

“Tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận hết ý nghĩa của việc trở thành nhà vô địch PGA Tour. Tôi nhớ mình khi mới năm tuổi, ngồi trước màn hình xem Tiger Woods và những tay golf hàng đầu giành các danh hiệu lớn. Giờ đây, được đứng ở vị trí tương tự thực sự là điều khó tin”, Brown chia sẻ sau trận đấu.

Sinh năm 2007 tại bang Tennessee (Mỹ), Brown quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi, thay vì tiếp tục con đường golf đại học.

Trước khi đăng quang tại Mexico, anh đã giành suất thi đấu chính thức tại PGA Tour mùa giải 2027 nhờ nằm trong nhóm 20 tay golf dẫn đầu bảng điểm Korn Ferry Tour, hệ thống giải đấu hạng dưới của PGA Tour.

Chức vô địch World Wide Technology Championship không chỉ mang về cho Brown khoản tiền thưởng 1,08 triệu USD, mà còn giúp anh được bảo đảm quyền tham dự PGA Tour đến hết mùa giải 2028.

Đặc biệt, tay golf 19 tuổi cũng giành quyền tham dự hai giải đấu lớn trong năm 2027 là The Players Championship và PGA Championship. Đây sẽ là những cơ hội quan trọng để Brown tiếp tục khẳng định năng lực trước các tay golf hàng đầu thế giới.

Ở bảng xếp hạng chung cuộc, Ben James giành vị trí á quân với thành tích -23, trong khi Michael Kim đứng thứ ba với -22 và đại diện Nhật Bản Kensei Hirata xếp thứ tư với -21.

Chiến thắng tại Mexico đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Blades Brown, đồng thời đưa anh trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của làng golf chuyên nghiệp Mỹ.