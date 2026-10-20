Blackstone huy động 8,7 tỷ USD cho quỹ chuyển dịch năng lượng

Ngày 19/10/2026, tập đoàn quản lý tài sản Blackstone của Mỹ công bố hoàn tất đợt huy động vốn cuối cùng cho quỹ Blackstone Energy Transition Partners V (BETP V), với tổng quy mô 8,7 tỷ USD. Quỹ đã đạt mức trần huy động vốn đề ra, đồng thời ghi nhận nhu cầu đăng ký đầu tư vượt đáng kể quy mô chào huy động.

Theo Blackstone, BETP V có quy mô lớn hơn trên 50% so với quỹ tiền nhiệm. Kết quả này phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, trong bối cảnh nhu cầu điện toàn cầu tiếp tục gia tăng và hệ thống hạ tầng năng lượng cần nguồn vốn dài hạn để mở rộng.

BETP V tập trung đầu tư vốn cổ phần vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới phát triển những nền tảng kinh doanh có quy mô lớn, cung cấp nguồn điện đáng tin cậy, chi phí hợp lý và giảm tác động môi trường.

Đáng chú ý, quỹ đã bắt đầu giai đoạn đầu tư từ tháng 6/2026, trước thời điểm công bố hoàn tất huy động vốn. Blackstone xác nhận BETP V đã cấp vốn cho ba nền tảng doanh nghiệp gồm Kindle, Fisterra và Viridon, nhằm phát triển, vận hành các dự án phát điện mới và hệ thống truyền tải điện.

Hạ tầng năng lượng là một trong những lĩnh vực được Blackstone chú trọng trong chiến lược đầu tư chuyển dịch năng lượng. Ảnh Blackstone

Bên cạnh đó, quỹ thực hiện ba thương vụ mua lại trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng và tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng. Các doanh nghiệp liên quan gồm Flow Control Holdings, Dresser Utility Solutions và DarkVision.

Trong đó, Flow Control Holdings cung cấp linh kiện và giải pháp điều khiển dòng chảy phục vụ hệ thống làm mát bằng chất lỏng tại trung tâm dữ liệu. Dresser Utility Solutions hoạt động trong lĩnh vực thiết bị đo lường, điều khiển và sửa chữa hạ tầng tiện ích, còn DarkVision phát triển công nghệ kiểm tra tài sản công nghiệp nhằm nâng cao an toàn và hiệu suất vận hành.

Danh mục này cho thấy chiến lược đầu tư của Blackstone không chỉ giới hạn ở các nhà máy điện tái tạo mà còn mở rộng sang thiết bị điện, công nghệ làm mát, truyền tải điện và các dịch vụ hỗ trợ vận hành hạ tầng.

Theo công bố, kể từ tháng 1/2025, chiến lược Blackstone Energy Transition Partners đã cam kết hơn 11 tỷ USD vốn cổ phần mới trên toàn hệ sinh thái chuyển dịch năng lượng. Các khoản đầu tư bao gồm doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện, dịch vụ kỹ thuật, phân tích dữ liệu năng lượng và hạ tầng phát điện khí tự nhiên hiệu suất cao.

Con số 11 tỷ USD là tổng cam kết đầu tư của chiến lược trong giai đoạn được đề cập, không đồng nghĩa toàn bộ khoản vốn này được giải ngân từ BETP V.

Ông David Foley, Giám đốc toàn cầu Blackstone Energy Transition Partners, nhận định nhu cầu điện ngày càng tăng đang tạo ra cơ hội đầu tư dài hạn. Việc cung cấp nguồn vốn cổ phần linh hoạt có thể giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đào tạo nhân lực và xây dựng các công trình hạ tầng năng lượng thiết yếu.

Blackstone cũng cho biết chiến lược BETP đã cam kết hơn 34 tỷ USD vốn cổ phần trên phạm vi toàn cầu trong nhiều năm hoạt động.

Ở chiều thoái vốn, tập đoàn đã đạt thỏa thuận bán Aypa Power, doanh nghiệp sở hữu danh mục dự án lưu trữ năng lượng quy mô 6 GW; bán phần lớn cổ phần tại Sabre Industries và hoàn tất đưa Legence niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Dù huy động thành công 8,7 tỷ USD, Blackstone chưa công bố toàn bộ số vốn đã giải ngân từ BETP V hoặc tỷ trọng phân bổ cụ thể cho điện tái tạo, lưu trữ năng lượng và lưới điện.

Diễn biến này cho thấy nguồn vốn tư nhân tiếp tục hướng đến lĩnh vực chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn dài hạn của từng doanh nghiệp, dự án còn phụ thuộc vào chất lượng tài sản, năng lực quản lý, hiệu quả kinh doanh và khả năng kiểm soát rủi ro. Đây cũng là những yếu tố cần được làm rõ khi đánh giá tác động thực tế của các quỹ đầu tư quy mô lớn đối với quá trình phát triển hạ tầng năng lượng.