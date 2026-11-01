BLACKPINK trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên nhận Huân chương văn hóa cao quý của Hàn Quốc

BLACKPINK ghi dấu mốc mới với huân chương văn hóa của Hàn Quốc. (Nguồn: BLACKPINK)

Nhóm được vinh danh tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17, được tổ chức tại Seoul. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức là hình thức ghi nhận cao nhất của chính phủ nước này đối với những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa.

Năm nay, 36 cá nhân và tập thể được vinh danh tại Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa đại chúng.

Các trường hợp được lựa chọn sau quá trình xem xét thời gian hoạt động, thành tích trong nước và quốc tế, cùng những đóng góp cho ngành và cho xã hội. Trong số này, 10 cá nhân, tập thể được trao Huân chương Công trạng Văn hóa; 7 trường hợp nhận Bằng khen của Tổng thống; 8 trường hợp nhận Bằng khen của Thủ tướng và 11 trường hợp được trao Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông qua công ty quản lý, bốn thành viên của BLACKPINK bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã đồng hành cùng họ và người hâm mộ.

Trong 10 năm hoạt động, BLACKPINK liên tục tạo dấu ấn và thiết lập nhiều kỷ lục.

Album phòng thu thứ hai Born Pink là album đầu tiên của một nữ nghệ sĩ châu Á đứng đầu cả bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và bảng xếp hạng Official Albums Chart của Anh.

Kênh YouTube của nhóm cũng trở thành kênh đầu tiên của một nghệ sĩ âm nhạc đạt 100 triệu người đăng ký. Trong khi đó, EP thứ ba Deadline lập kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất của một nhóm nhạc nữ K-pop, với 1,77 triệu bản.

(theo The Korea Herald)