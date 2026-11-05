BLACKPINK lần thứ 16 đạt cột mốc hơn 100 triệu lượt xem

MV cho ca khúc GO của BLACKPINK đã vượt mốc 100 triệu lượt xem. Điều này có nghĩa là cần khoảng 8 tháng 8 ngày kể từ khi video âm nhạc được phát hành vào lúc 14h ngày 27/2/2026 (giờ Hàn Quốc) để đạt được con số trên.

GO là video âm nhạc thứ 16 của BLACKPINK (với đầy đủ các thành viên) đạt cột mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, nối tiếp các ca khúc: BOOMBAYAH, Playing with Fire, Whistle, As If It’s Your Last, Stay, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Ice Cream, Lovesick Girls, Pink Venom, Shut Down, Ready For Love, THE GIRLS và JUMP.

Trong khi đó, YG Entertainment (công ty quản lý của BLACKPINK) đang đồng thời chuẩn bị các nhóm nhạc nam và nữ mới trong khi vẫn duy trì các hợp đồng hoạt động nhóm của BLACKPINK. Vì các hoạt động cá nhân của các thành viên BLACKPINK không nằm trong phạm vi hợp đồng độc quyền, nên các lĩnh vực mà YG có thể trực tiếp thu được doanh thu thông qua IP của BLACKPINK đã thu hẹp lại chỉ còn các dự án nhóm. Công ty đang ở trong tình thế phải mở rộng cơ sở doanh thu bằng cách thúc đẩy IP âm nhạc mới, đồng thời tăng lợi nhuận từ các hoạt động nhóm.

BLACKPINK đã nối lại các hoạt động nhóm đầy đủ vào tháng 7/2025, với việc khởi động chuyến lưu diễn thế giới DEADLINE. Cùng năm đó, doanh thu hòa nhạc hợp nhất của YG Entertainment tăng khoảng 644%, từ 17 tỷ won năm 2024 lên 126,4 tỷ won năm 2025. Tuy nhiên, con số này bao gồm cả các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ khác, chẳng hạn như TREASURE và BABY MONSTER. Mặc dù hoạt động nhóm của BLACKPINK đã góp phần vào sự mở rộng doanh thu, nhưng rất khó để xác định lợi nhuận thực tế thu được chỉ dựa trên các con số đã công bố.