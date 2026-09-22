BLACKPINK gây tranh luận vì thành tích solo suy giảm trầm trọng

BLACKPINK tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi thành tích streaming của các sản phẩm solo gần đây bị đưa ra bàn luận. Một số tài khoản chuyên theo dõi số liệu âm nhạc cho rằng các ca khúc mới của bốn thành viên chưa duy trì được sức nóng lâu dài, từ đó làm bùng lên tranh luận về vị thế hiện tại của nhóm.

Thời gian gần đây, các thành viên BLACKPINK lần lượt đẩy mạnh hoạt động cá nhân và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc riêng. Việc mỗi thành viên theo đuổi màu sắc khác nhau giúp khán giả có thêm cơ hội theo dõi từng cá nhân, song đồng thời cũng khiến những con số liên quan đến lượt nghe, thứ hạng và độ bền trên các bảng xếp hạng được đặt lên bàn cân.

Trên mạng xã hội, một số tài khoản đã chia sẻ thống kê về thành tích streaming của những ca khúc solo mới nhất. Theo các dữ liệu được đăng tải, một số sản phẩm nhanh chóng rời khỏi các bảng xếp hạng toàn cầu sau thời gian ngắn xuất hiện.

Những con số này lập tức thu hút sự chú ý bởi BLACKPINK vốn sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế lớn và từng đạt nhiều thành tích đáng kể với cả sản phẩm nhóm lẫn cá nhân. Vì vậy, khi đặt các số liệu mới bên cạnh những thành tích trước đây, một bộ phận cư dân mạng cho rằng mức độ duy trì sức nóng của các ca khúc hiện tại chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho những ngôi sao hàng đầu K-pop.

Từ đây, tranh luận nhanh chóng chuyển sang câu chuyện về sức hút của BLACKPINK trong giai đoạn các thành viên hoạt động solo. Một số ý kiến sử dụng những từ ngữ gay gắt như “thất bại” hay “sụp đổ” để mô tả tình hình, trong khi những người hâm mộ cho rằng việc đánh giá sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ chỉ dựa trên một vài chỉ số streaming là chưa đủ.

Thực tế, thành tích của một ca khúc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm phát hành, chiến lược quảng bá, thị trường mục tiêu, mức độ ưu tiên hoạt động cá nhân và xu hướng nghe nhạc của khán giả. Đặc biệt, khi các thành viên BLACKPINK đang xây dựng sự nghiệp riêng, việc những sản phẩm cá nhân có hướng đi và quy mô quảng bá khác nhau cũng có thể tác động đáng kể đến số liệu.

Cuộc tranh luận lần này vì thế không chỉ xoay quanh vài con số streaming. Nó còn phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong cách công chúng nhìn nhận BLACKPINK sau khi nhóm bước vào giai đoạn hoạt động cá nhân mạnh mẽ hơn.

Những thành tích trước đây đã tạo ra một chuẩn mực rất cao cho BLACKPINK, khiến mọi sản phẩm mới đều dễ dàng bị đặt cạnh các kỷ lục cũ. Trong bối cảnh đó, việc một số ca khúc solo không duy trì thứ hạng như kỳ vọng lập tức trở thành đề tài để cộng đồng mạng mổ xẻ.

Dù vậy, các số liệu được lan truyền trên mạng xã hội cần được xem xét trong đúng bối cảnh và nguồn thống kê trước khi đưa ra kết luận về sức hút hay vị thế lâu dài của BLACKPINK. Những tranh luận hiện tại mới phản ánh phản ứng của cộng đồng mạng đối với một giai đoạn phát hành cụ thể, thay vì đủ cơ sở để khẳng định nhóm đang “suy tàn” như một số bài đăng gây tranh cãi.