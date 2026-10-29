BLACKPINK đứng trước cơ hội nhận giải thưởng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm

BLACKPINK được cho là ứng viên sáng giá tại Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc 2026. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là dấu mốc đáng chú ý với nhóm trong năm kỷ niệm 10 năm ra mắt, nối dài những thành tựu mà bốn thành viên đã đạt được trong sự nghiệp.

Theo tờ TenAsia ngày 27/10/2026, BLACKPINK nằm trong danh sách những ứng viên có khả năng được vinh danh tại Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc năm nay. Tuy nhiên, cấp độ khen thưởng cụ thể dành cho nhóm hiện chưa được xác nhận. Nguồn tin cho biết giải thưởng nhiều khả năng sẽ được trao cho BLACKPINK với tư cách một tập thể.

Do lịch trình cá nhân bận rộn, Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo được cho là khó có thể cùng tham dự lễ trao giải. Thay vào đó, mỗi thành viên dự kiến sẽ ghi hình riêng lời phát biểu cảm ơn để gửi đến ban tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ có thể chưa có cơ hội chứng kiến cả bốn thành viên hội ngộ tại sự kiện.

Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc là hình thức khen thưởng cấp chính phủ nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật đại chúng và sự lan tỏa của làn sóng Hallyu. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức, Tổng công ty Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc phụ trách thực hiện.

Giải thưởng dành cho nhiều lĩnh vực, từ ca hát, diễn xuất đến hài kịch, lồng tiếng, sáng tác và sản xuất. Các ứng viên được đánh giá dựa trên thời gian cống hiến, thành tích hoạt động và những đóng góp cho xã hội. Các hình thức vinh danh bao gồm Huân chương Văn hóa, Bằng khen của Tổng thống, Bằng khen của Thủ tướng và Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lễ trao giải năm nay là lần tổ chức thứ 17, dự kiến diễn ra ngày 29/10 tại Nhà hát Haeoreum thuộc Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, ở quận Jung-gu, Seoul.

BLACKPINK ra mắt vào tháng 8/2016 và bước sang năm hoạt động thứ 10 trong năm 2026. Trong suốt hành trình đó, nhóm đã trở thành một trong những cái tên nổi bật của Kpop trên thị trường quốc tế, góp phần đưa âm nhạc Hàn Quốc tiếp cận đông đảo khán giả toàn cầu.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của nhóm là album phòng thu thứ hai BORN PINK, phát hành năm 2022. Sản phẩm từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và bảng xếp hạng album Official Albums Chart của Anh, đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt vị trí quán quân trên cả hai bảng xếp hạng này.

Trong năm kỷ niệm đặc biệt, các thành viên tiếp tục theo đuổi những dự án cá nhân. Jennie phát hành Fallen Angel vào tháng 8. Lisa cũng trở lại với mini album mới PRESS PLAY vào ngày 23/10. Trong khi đó, Rosé ra mắt ca khúc new trick, hợp tác cùng Apple, vào ngày 18/10.

Jisoo dự kiến phát hành ca khúc mở đường mang tên ADDICTED vào ngày 30/10, trước khi giới thiệu album phòng thu solo đầu tiên. Những hoạt động nối tiếp nhau cho thấy cả bốn thành viên vẫn đang tập trung phát triển dấu ấn riêng sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK.

Nếu được xác nhận nhận giải thưởng năm nay, BLACKPINK sẽ có thêm một cột mốc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 10 năm debut. Với những thành tích trên các bảng xếp hạng quốc tế cùng sức ảnh hưởng đối với làn sóng Hallyu, thông tin nhóm được xem xét vinh danh đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, danh hiệu cụ thể và kết quả chính thức vẫn cần chờ ban tổ chức công bố.