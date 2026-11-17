Thông tin BLACKPINK không còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền của YG Entertainment tại báo cáo quý III/2026 đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trước những đồn đoán về tình trạng hợp đồng, phía công ty quản lý đã chính thức lên tiếng, đồng thời khẳng định vẫn đang thảo luận về các hoạt động của nhóm.

Ngày 16/11, YG Entertainment công bố báo cáo quý III/2026, trong đó danh sách nghệ sĩ thuộc diện hợp đồng độc quyền chỉ còn 4 cái tên gồm WINNER, TREASURE, BABYMONSTER và Eun Ji Won. Đáng chú ý, BLACKPINK - nhóm nhạc từng xuất hiện trong danh sách ở báo cáo bán niên hồi tháng 8 đã không còn được ghi nhận trong tài liệu lần này.

Thông tin nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ chú ý, đặc biệt khi BLACKPINK từng ký kết gia hạn hợp đồng với YG vào tháng 12/2023, với phạm vi hợp tác dành riêng cho các hoạt động nhóm. Kể từ đó, cả bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa vẫn duy trì hoạt động dưới tên BLACKPINK, trong khi phát triển sự nghiệp cá nhân thông qua những đơn vị quản lý riêng.

Trước những thắc mắc về sự thay đổi trong báo cáo, đại diện YG Entertainment đã đưa ra phản hồi chính thức. Công ty cho biết: "Hiện tại, các thành viên BLACKPINK vẫn đang tiếp tục hoạt động cá nhân với tư cách nghệ sĩ, đồng thời thảo luận về các hoạt động của nhóm".

YG cũng nhấn mạnh sẽ tôn trọng mong muốn tập trung cho sự nghiệp riêng của các thành viên trong thời gian tới. Đồng thời, công ty khẳng định vẫn tiếp tục trao đổi nhằm mang đến những hoạt động chất lượng dưới danh nghĩa BLACKPINK.

Trước đó, vào cuối năm 2023, sau quá trình đàm phán kéo dài, YG xác nhận cả bốn thành viên BLACKPINK đều đồng ý gia hạn hợp đồng cho các hoạt động chung. Tuy nhiên, hai bên không tiếp tục ký hợp đồng độc quyền đối với hoạt động cá nhân. Theo đó, Jisoo và Jennie lần lượt xây dựng công ty riêng, Rosé hoạt động dưới sự quản lý của THEBLACKLABEL, trong khi Lisa cũng phát triển sự nghiệp thông qua công ty riêng.

Việc BLACKPINK bất ngờ vắng mặt trong danh sách hợp đồng độc quyền lần này vì thế đặt ra nhiều câu hỏi về thỏa thuận hợp tác giữa nhóm và YG trong giai đoạn tiếp theo. Dù vậy, với những phát biểu mới nhất từ công ty, chưa có cơ sở để khẳng định BLACKPINK đã chấm dứt hợp tác hoặc không còn khả năng hoạt động với đội hình bốn thành viên.

Hiện tại, điều khiến người hâm mộ quan tâm là thời điểm và hình thức tái hợp tiếp theo của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa, trong bối cảnh cả bốn đều đang ưu tiên phát triển sự nghiệp cá nhân.