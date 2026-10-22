Black Shark Pad Air 7 ra mắt: Màn hình 12.1 inch 2.5K, pin khủng 10.000mAh và chip Helio G200

Thương hiệu Black Shark vừa chính thức mở rộng danh mục thiết bị thông minh bằng việc công bố mẫu máy tính bảng mới mang tên Black Shark Pad Air 7 trên thị trường toàn cầu. Thiết bị hướng đến nhóm người dùng cần không gian giải trí lớn, thời lượng pin bền bỉ và khả năng kết nối mạng di động linh hoạt với mức cấu hình cân bằng.

Không gian hiển thị 12.1 inch chuẩn 2.5K và trải nghiệm thị giác

Điểm nhấn đáng chú ý hàng đầu trên Black Shark Pad Air 7 là màn hình kích thước lớn lên tới 12.1 inch, mang lại góc nhìn rộng rãi cho nhu cầu học tập, làm việc và giải trí đa phương tiện. Không gian hiển thị này được trang bị độ phân giải 2.560 x 1.600 pixels, giúp tái hiện văn bản và hình ảnh có độ chi tiết cao, hạn chế tối đa hiện tượng rỗ hạt khi quan sát ở khoảng cách thông thường.

Bên cạnh độ sắc nét, màn hình của máy được tích hợp tần số quét 90Hz, hỗ trợ phản hồi mượt mà trong các thao tác vuốt chạm, cuộn trang web và chuyển cảnh ứng dụng. Độ sáng tối đa của tấm nền đạt mức 500 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng trong môi trường văn phòng hoặc phòng có ánh sáng phức tạp.

Black Shark Pad Air 7 ra mắt

Hiệu năng từ vi xử lý MediaTek Helio G200 và cấu hình bộ nhớ

Phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của Black Shark Pad Air 7 là vi xử lý MediaTek Helio G200 được gia công trên tiến trình 6nm hiện đại. Cấu trúc chip được thiết lập theo kiến trúc tám nhân, bao gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A76 phụ trách các tác vụ tải nặng và sáu nhân Cortex-A55 tối ưu hóa khả năng tiêu thụ điện năng cho các tác vụ thường ngày.

Về phần cứng lưu trữ, thiết bị đi kèm dung lượng RAM 8GB hỗ trợ đa nhiệm ổn định cùng bộ nhớ trong tiêu chuẩn 128GB. Đối với những người dùng có nhu cầu lưu trữ lượng lớn tệp tin học tập hoặc phim ảnh chất lượng cao, nhà sản xuất trang bị thêm khe cắm thẻ nhớ mở rộng chuẩn microSD với dung lượng tối đa lên đến 2TB.

Thời lượng pin 10.000mAh, công nghệ sạc và hệ thống camera

Để duy trì vận hành cho màn hình kích thước lớn, Black Shark Pad Air 7 tích hợp thỏi pin dung lượng lên đến 10.000mAh. Đây là nguồn năng lượng dồi dào, phục vụ tốt nhu cầu làm việc liên tục hay xem video dài giờ mà không lo gián đoạn nguồn cấp. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 33W qua cổng USB-C, giúp rút ngắn thời gian nạp lại điện lượng cho viên pin lớn.

Máy tính bảng có cấu hình khá tốt

Hệ thống quang học của tablet được bố trí thực dụng gồm một cảm biến đơn 16MP ở mặt lưng và một camera trước 8MP. Cấu hình này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thường nhật như quét tài liệu, chụp ảnh tư liệu nhanh chóng và tham gia các cuộc họp, lớp học trực tuyến qua video rõ nét.

Khả năng kết nối, tính năng giải trí và phụ kiện mở rộng

Về phương diện kết nối, Black Shark Pad Air 7 đem lại sự chủ động cho người dùng khi trang bị modem mạng di động 4G LTE, bên cạnh kết nối Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth 5.2. Nhờ đó, máy tính bảng vẫn duy trì khả năng truy cập Internet thông suốt ngay cả khi di chuyển bên ngoài mạng Wi-Fi cố định.

Trải nghiệm đa phương tiện được nâng cao với hệ thống bốn loa ngoài (quad-speaker) công suất lớn cùng chứng nhận chuẩn bảo mật Widevine L1, cho phép xem các nội dung trực tuyến bản quyền ở độ phân giải cao. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ kết nối bàn phím từ tính thông qua hệ thống chấu cắm pogo pin chuyên dụng, biến tablet thành công cụ nhập liệu văn phòng tiện lợi. Khi xuất xưởng, máy được cài sẵn hệ điều hành Android 16.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Black Shark Pad Air 7

Hiện tại, thông tin về mức giá khởi điểm và thời điểm lên kệ cụ thể của Black Shark Pad Air 7 tại từng thị trường vẫn chưa được hãng tiết lộ.