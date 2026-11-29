Định giá thấp, thị trường đã thực sự tạo đáy?

Thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi áp lực bán lan rộng và tâm lý thận trọng bao trùm. VN-Index giảm 57,77 điểm trong phiên 26-11, tương đương 3,42%, xuống 1.629,68 điểm. Sau cú giảm sâu, chỉ số hồi phục 24,22 điểm trong phiên 27-11, lên 1.653,90 điểm. Tuy nhiên, tính chung tuần giao dịch từ ngày 23 đến 27-11, VN-Index vẫn giảm 2,07%. Diễn biến này cho thấy lực cầu đã xuất hiện nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường đảo chiều.

Nhà đầu tư cần phân biệt giữa cơ hội tích lũy cổ phiếu có nền tảng tốt và hoạt động bắt đáy theo biến động ngắn hạn. Ảnh: SHS

Một trong những yếu tố đáng chú ý là mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã giảm sâu. Ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết, hệ số P/E của VN-Index hiện đã về gần mức thời điểm tháng 4-2020. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E toàn thị trường thậm chí còn thấp hơn mức thời điểm đó. Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường vẫn đạt trên 20%.

Theo ông Ngô Thế Hiển, xét về định giá, nhiều cổ phiếu đã trở về vùng thấp so với lịch sử. Tuy nhiên, dòng tiền trên thị trường hiện vẫn khá thận trọng, hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đối với nhiều mã cổ phiếu vẫn duy trì. Cùng với diễn biến chưa tích cực của thị trường quốc tế, những yếu tố này ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khiến nhiều cổ phiếu dù đã giảm về vùng giá hấp dẫn vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng.

Ở góc nhìn về diễn biến chỉ số, TS Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty CP Chứng khoán VPS cho rằng, vùng 1.600-1.650 điểm là khu vực hỗ trợ trung hạn quan trọng của VN-Index. Theo TS Lê Đức Khánh, thị trường có xác suất hình thành đáy quanh khu vực này. Tuy nhiên, việc chạm vùng hỗ trợ không đồng nghĩa chỉ số sẽ lập tức hồi phục mạnh. Thị trường có thể hình thành đáy kép hoặc dao động lên xuống trong biên độ nhất định trong một vài tuần.

Điều này đồng nghĩa cơ hội phục hồi có thể xuất hiện nhưng khả năng sinh lời ngay trong những phiên giao dịch ngắn hạn chưa chắc đã cao. Nhà đầu tư cần phân biệt giữa việc thị trường đã giảm về vùng định giá hấp dẫn với xu hướng tăng đã thực sự được xác lập. Một nhịp hồi phục sau bán tháo chưa đủ để khẳng định áp lực điều chỉnh đã kết thúc.

Bắt đáy thế nào để không cạn vốn?

Khi thị trường giảm sâu, câu hỏi không chỉ là đã đến đáy hay chưa mà còn là nhà đầu tư nên sử dụng nguồn vốn như thế nào. Theo ông Phan Tấn Nhật, chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), quyết định mua vào cần căn cứ vào tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu trong danh mục, tình hình tài chính hiện tại cũng như dòng tiền trong tương lai của mỗi người. Với nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, phương án thận trọng hơn là chờ xu hướng thị trường cải thiện rồi mới mua theo xu hướng tăng để có xác suất đầu tư an toàn hơn.

Đồng quan điểm trên, TS Lê Đức Khánh cho rằng nhà đầu tư còn nhiều “vốn” vẫn có thể cân nhắc bắt đáy ở giai đoạn hiện tại nhưng cần phân bổ một tỷ trọng vừa phải. Ngược lại, những người đã nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao không nên tiếp tục mua thêm mà cần ưu tiên quản trị danh mục. Theo ông Lê Đức Khánh, việc phân bổ vốn cần tính đến khả năng thị trường chưa phục hồi ngay sau khi chạm vùng hỗ trợ. Nếu diễn biến không như kỳ vọng, nhà đầu tư vẫn cần có nguồn lực để tiếp tục xử lý danh mục hoặc giải ngân ở những giai đoạn sau.

Về phương pháp lựa chọn cổ phiếu, ThS. Đặng Trần Hùng, chuyên gia Đào tạo cao cấp, Công ty CP Chứng khoán VPS cho rằng, bắt đáy bằng cách mua khi cổ phiếu giảm quá đà có thể đem lại lợi nhuận nếu xác định đúng thời điểm nhưng xác suất thành công không cao. Qua phân tích các chiến lược giao dịch, ông Đặng Trần Hùng cho biết phương pháp mua bắt đáy không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt khi cổ phiếu tiếp tục giảm sau nhịp hồi ngắn. Trong giai đoạn thị trường chịu tác động của những biến động lớn như dịch Covid-19, chiến lược mua theo xu hướng hoặc mua và nắm giữ có những kết quả tích cực hơn so với việc cố gắng xác định đáy.

Theo ông Đặng Trần Hùng, nhà đầu tư có thể lựa chọn phương pháp chờ cổ phiếu quay trở lại xu hướng tăng rồi mới mua. Một cách tiếp cận khác là tích lũy cổ phiếu khi định giá đã xuống mức hấp dẫn, chia nhỏ nguồn vốn và mua trung bình giá thay vì giải ngân toàn bộ trong một lần. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp cần căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường, bởi có những giai đoạn giá cổ phiếu hồi phục theo hình chữ V nhưng cũng có những giai đoạn đi ngang, dao động kéo dài.

Cùng quan điểm chú trọng chất lượng doanh nghiệp, TS Lê Đức Khánh cho biết bản thân ông thiên về đầu tư giá trị, ưu tiên những cổ phiếu có định giá hấp dẫn so với tài sản, thu nhập và có lịch sử trả cổ tức bằng tiền mặt tốt. Với nhà đầu tư lựa chọn nắm giữ dài hạn, việc tích lũy những doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí cơ bản có thể phù hợp hơn với hoạt động giao dịch liên tục theo biến động của thị trường.

TS Lê Đức Khánh cũng lưu ý nhà đầu tư không nên phân tán danh mục quá rộng. Theo kinh nghiệm bản thân, việc lựa chọn khoảng 3-5 cổ phiếu, phân bổ tỷ trọng phù hợp theo mức độ ưu tiên của từng doanh nghiệp sẽ giúp kiểm soát danh mục tốt hơn. Tỷ trọng mỗi cổ phiếu cần được cân nhắc trên tổng tài sản, tránh dồn quá nhiều vốn vào một mã khi thị trường còn biến động.

Như vậy, thị trường giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy nhưng không đồng nghĩa mọi cổ phiếu đều trở thành “món hời”. Với nhà đầu tư, điều quan trọng không phải mua được đúng mức giá thấp nhất mà là lựa chọn được doanh nghiệp phù hợp, kiểm soát tỷ trọng vốn và duy trì khả năng ứng phó nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh. Black Friday có thể là mùa săn hàng giảm giá, nhưng trên thị trường chứng khoán, mua được cổ phiếu rẻ chưa chắc đã đồng nghĩa với một khoản đầu tư hiệu quả.