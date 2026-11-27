Không khí mua sắm không quá nhộn nhịp tại một số tuyến phố ở Hà Nội dịp Black Friday 2026 này.

Những ngày này, không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại và tuyến phố thời trang ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp Black Friday. Từ thời trang, mỹ phẩm đến hàng gia dụng, các cửa hàng đều treo biển giảm giá, đưa ra nhiều chính sách kích cầu nhằm thu hút khách hàng.

Các gian hàng thời trang tại nhiều trung tâm thương mại ở Hà Nội ghi nhận lượng khách khá lớn, phần đông là người dân tranh thủ giờ nghỉ trưa đi sắm quần áo cho gia đình dịp giảm giá lớn nhất năm.

Tuy nhiên, trong ngày chính lễ này, hoạt động mua sắm dịp Black Friday trên các tuyến phố thời trang ở Hà Nội có phần trầm lắng hơn so với mọi năm.

Khảo sát trên các tuyến phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu,... trưa 27/11, hầu hết cửa hàng thời trang đều treo biển quảng cáo khuyến mại. Mức giảm giá phổ biến được quảng cáo từ 30-50%, một số cửa hàng đưa ra mức giảm cao nhất lên tới 70-80%

Trong khi một số thương hiệu thời trang nữ đón lượng khách lớn hơn ngày thường, các cửa hàng thời trang nam, giày dép và phụ kiện lại thưa thớt hơn.

Một số thương hiệu giảm giá tới 70-80%, thậm chí bán đồng giá hoặc xả kho để thu hút người tiêu dùng. Theo nhân viên một cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy, các mặt hàng đồng giá và giảm sâu luôn tiêu thụ rất nhanh, nên đến ngày Black Friday chính thức thường chỉ còn lẻ cỡ lớn hoặc hết hàng. "Riêng hôm qua cửa hàng đã phục vụ khoảng 230 khách mua, khá đông so với những ngày trước dịp lễ. Nhờ quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, năm nay khách biết đến chương trình nhiều hơn và sức mua cũng nhộn nhịp hơn", người này chia sẻ.

Nhiều cửa hàng treo biển quảng cáo bắt mắt nhưng lượng khách đến không tăng đột biến.

Lượng khách không quá đông tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Trãi.

Nhân đợt khuyến mãi cuối năm, chị Trần Hương Lan (phường Hà Đông, Hà Nội) cùng bạn tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua quần áo mùa đông. Dù khá bất ngờ khi các cửa hàng không quá đông như mọi năm, chị Lan vẫn không chọn được nhiều đồ như dự định. "Các hãng quảng cáo nhiều mẫu đồng giá từ 199.000 đến 399.000 đồng, song ra tận nơi mới thấy hàng giảm sâu chủ yếu lẻ cỡ, ít mẫu mã nên khá khó chọn", chị Lan chia sẻ.

Black Friday năm nay không còn là cuộc “đua nóng” trong một ngày như trước. Nhiều thương hiệu kéo dài ưu đãi 7-20 ngày, khiến nhu cầu mua sắm cũng được giãn ra. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quen với việc so giá trên mạng, đối chiếu trải nghiệm cửa hàng và chờ thêm mã giảm, quyết định “xuống tiền” cũng trở nên thận trọng hơn.