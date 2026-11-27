Trong ngày sale chính của dịp Black Friday, nhiều shop quần áo trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) vẫn áp dụng các mức giảm hấp dẫn 20%, 50% cho đến 70%. Trong khi đó, một số cửa hàng khác đã ngừng chương trình giảm giá từ nhiều ngày trước.

Ghi nhận tối 27/11, cửa hàng quần áo Len Clothing chật cứng khách đến săn đồ giảm giá. Ở tầng trệt, hàng dài người chờ đợi đến lượt tính tiền, trong khi khu vực tầng 2 lại đông đúc khách lựa và thử đồ.

"Phòng số 9 đã trống, mời khách tiếp theo vào thử đồ", một nhân viên liên tục lặp lại thông báo cho khách hàng.

Dù mỗi khu vực trưng bày quần áo đã được bố trí nhiều nhân viên, số lượng này vẫn không đủ để phục vụ lượng khách mua sắm tăng đột biến trong ngày Black Friday. Thậm chí, do khu vực thử đồ quá đông, không ít khách hàng đã phải "bỏ cuộc" và chấp nhận đến luôn quầy thanh toán để có thể chuyển sang shop khác lựa đồ.

Ngay gần đó, các nhân viên thuộc cửa hàng quần áo Kido cũng tất bật tư vấn mẫu mã, lấy size cho khách hàng. Đa số các sản phẩm quần áo tại đây được giảm giá 10%, trong khi các mẫu mã cũ hoặc sản phẩm thuộc bộ sưu tập trước đó có mức giảm mạnh lên đến 70%.

Là một trong những khách săn sale từ sớm tại các cửa hàng, chị Ngọc Hân (26 tuổi) cho biết đã bắt đầu "săn sale" từ tuần trước và tiếp tục quay lại mua sắm trong tuần này. Riêng trong 2 lần mua sắm trước đó, chị đã chi khoảng gần 3 triệu đồng.

Đánh giá về chương trình giảm giá năm nay, chị Hân cho rằng các mặt hàng có mẫu mã đa dạng và bắt mắt hơn so với năm ngoái. Những năm trước, các mặt hàng được giảm giá thường không có nhiều mẫu mã đẹp hoặc nổi bật.

Với những cửa hàng treo biển quảng cáo giá 99.000 đồng hay 129.000 đồng, khách hàng này cho biết sản phẩm đều được niêm yết đúng với giá giới thiệu, chứ không chỉ giảm 10-20% như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, trở ngại nằm ở việc một số mẫu không còn đủ kích cỡ phù hợp, thậm chí có những sản phẩm vẫn còn hàng nhưng chỉ còn size lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với nhu cầu của chị.

Dù vậy, không phải cửa hàng nào treo biển giảm giá hấp dẫn lên đến 70-80% đều có thể thu hút lượng lớn khách hàng trong ngày sale chính như hôm nay. Một khách hàng chia sẻ khi vào bên trong các shop này, các mẫu mã đều khá "kén dáng" người mặc cũng như những size phổ thông đều còn khá ít hoặc hết hàng.

Không phải cửa hàng nào treo biển sale cũng đông đúc. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đáng chú ý, dù là chính ngày Black Friday, đến nay nhiều cửa hiệu đã ngừng áp dụng chương trình giảm giá. Nhân viên chi nhánh The C.I.U Trần Quang Diệu cho hay cửa hàng chỉ áp dụng chương trình sale sớm dịp lễ Black Friday từ ngày 13/11 đến ngày 15/11.

Chiến lược này cũng đã giúp tiệm thu hút một lượng lớn khách hàng tìm đến với tâm lý "săn sale sớm" để có thể lựa được size cùng mẫu mã yêu thích. Ngoài ra, khách hàng cũng không còn quá đầu tư và dồn hết chi phí vào đợt sale Black Friday.

Chị Diệu Linh (24 tuổi, TP.HCM) cho biết săn sale không nhất thiết phải diễn ra đúng ngày Black Friday vì trong năm các thương hiệu cũng đã tổ chức nhiều đợt sale hấp dẫn khác.

Chị Diệu Linh không còn dồn tiền "săn sale" trong dịp Black Friday. Ảnh: Anh Nguyễn.

"Nếu bỏ lỡ một món hàng trong dịp Black Friday, tôi vẫn có thể chờ những chương trình khuyến mãi khác trong năm để tìm mua", chị nói thêm.

Mỗi khi mua sắm vào các ngày sale, chị Linh bày tỏ luôn đặt ra giới hạn chi tiêu nhất định, phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Chị cũng ưu tiên mua sắm trực tiếp tại cửa hàng thay vì đặt hàng online vì muốn tận mắt xem mẫu mã, kiểm tra chất liệu và tình trạng sản phẩm trước khi quyết định.

Chị cũng nhấn mạnh hàng hóa trong các đợt giảm giá đôi khi là hàng tồn kho hoặc có thể xuất hiện một số lỗi về sản phẩm. Vì vậy, việc trực tiếp kiểm tra từng món đồ là điều cần thiết để tránh mua phải sản phẩm không như mong muốn.