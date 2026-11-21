Nắm rõ lịch trình sẽ giúp bạn chủ động theo dõi ưu đãi và lựa chọn thời điểm săn deal cực hời dịp cuối năm.

Black Friday một năm mấy lần diễn ra?

Black Friday (Thứ 6 đen tối) chỉ diễn ra 1 lần mỗi năm, thường vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 hoặc gần cuối tháng. Đây là ‘’ngày hội mua sắm’’ lớn có nguồn gốc từ Mỹ, gắn liền với dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving).

Vào ngày này, nhiều thương hiệu, hệ thống bán lẻ triển khai chương trình khuyến mãi trên các ngành hàng như deal Black Friday laptop, điện thoại đồ gia dụng, thời trang và thiết bị công nghệ. Tại CellphoneS, đây cũng là một trong những dịp mua sắm được mong đợi trong năm, với ưu đãi giảm giá đến 50%++, cùng hàng loạt voucher giá trị khác.

Vì sao ngày Black Friday thay đổi qua từng năm?

Để hiểu vì sao thời điểm diễn ra ngày thứ 6 đen tối không giống nhau giữa các năm, bạn cần biết ngày hội này được xác định dựa trên một dịp lễ tại Mỹ. Cụ thể, có hai yếu tố liên quan trực tiếp đến sự thay đổi này.

Phụ thuộc vào ngày Lễ Tạ Ơn tại Mỹ

Lễ Tạ Ơn là dịp lễ quan trọng tại Mỹ, được tổ chức vào thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng 11 hằng năm. Black Friday sẽ diễn ra ngay sau ngày lễ này, tức thứ Sáu kế tiếp. Do Lễ Tạ Ơn được tính theo thứ trong tuần thay vì một ngày dương lịch cố định, thời điểm tổ chức ‘’ngày hội mua sắm’’ cũng thay đổi tương ứng. Đây chính là nguyên nhân khiến ngày hội mua sắm này không có một ngày cụ thể cho tất cả các năm.

Lịch dương khiến ngày ‘’Thứ 6 đen tối’’ không cố định

Lịch dương có sự thay đổi về thứ tương ứng với từng ngày trong tháng qua mỗi năm. Vì vậy, thứ Năm của tuần thứ tư tháng 11 có thể rơi vào những ngày khác nhau. Khi Lễ Tạ Ơn thay đổi, ngày thứ 6 đen tối cũng dịch chuyển theo, ví dụ:

‘’Ngày hội mua sắm’’ 2023: Diễn ra vào ngày 24/11.

‘’Ngày hội mua sắm’’ 2025: Diễn ra vào ngày 28/11.

‘’Ngày hội mua sắm’’ 2026: Diễn ra vào ngày 27/11.

Black Friday chính thức khác gì Black Weekend và Cyber Monday?

Bên cạnh ngày hội mua sắm chính thức, bạn có thể bắt gặp nhiều tên gọi khác trong cùng mùa khuyến mãi. Mỗi chương trình có thời gian tổ chức và đặc điểm riêng:

Black Friday: Là ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Nhiều thương hiệu triển khai ưu đãi lớn trong ngày này, áp dụng cho cả mua sắm trực tuyến và trực tiếp.

Black Weekend: Là khoảng thời gian khuyến mãi kéo dài từ ngày ‘’Thứ 6 đen tối’’ đến hết cuối tuần. Thay vì chỉ có một ngày, chương trình có thể duy trì trong hai đến ba ngày.

Cyber Monday: Diễn ra vào thứ Hai ngay sau ‘’ngày hội mua sắm’’, tập trung nhiều hơn vào các chương trình mua sắm trực tuyến.

Những chương trình này thường nằm trong cùng mùa mua sắm cuối năm, nhưng không đồng nghĩa với việc Black Friday được tổ chức nhiều lần.

Cách xác định ngày ‘’Thứ 6 đen tối’’ của từng năm

Bạn không cần ghi nhớ một ngày dương lịch cố định để biết khi nào ‘’ngày hội mua sắm’’ diễn ra. Chỉ cần nắm quy tắc tính theo Lễ Tạ Ơn tại Mỹ, bạn có thể tự xác định thời điểm tổ chức của từng năm. Cách thực hiện khá đơn giản:

Bước 1: Xác định thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng 11.

Bước 2: Chọn ngày thứ Sáu ngay sau đó.

Bước 3: Đối chiếu lịch dương để xác nhận ngày Black Friday chính thức.

Sau khi xác định được thời gian, bạn có thể chủ động theo dõi các chương trình ưu đãi để không bỏ lỡ sản phẩm cần mua. Tại CellphoneS, bạn có thể tham khảo ‘’ngày hội mua sắm’’ này với nhiều deal giảm giá, chương trình trợ giá, ưu đãi dành cho thành viên Smember, SEdu, giáo viên, học sinh và sinh viên.

Black Friday chỉ diễn ra một lần mỗi năm, vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Do ngày lễ này được tính theo tuần trong tháng 11 nên thời điểm tổ chức ngày thứ 6 đen tối cũng thay đổi qua từng năm. Bạn có thể dựa vào quy tắc trên để chủ động cập nhật lịch mua sắm, theo dõi ưu đãi và lựa chọn thời điểm săn deal phù hợp.

Nguồn: Cellphones.com.vn