Black Friday từng là dịp được nhiều người chờ đợi để săn hàng giảm giá. Tuy nhiên, mùa mua sắm năm nay đang cho thấy một tâm lý khác: người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiền, ngay cả khi các thương hiệu đã tung ưu đãi từ sớm.

Giảm giá không còn đủ sức kéo người mua

Ghi nhận tại Vincom Mega Mall Smart City (phường Tây Mỗ, Hà Nội), nhiều thương hiệu đã triển khai ưu đãi từ khoảng một tuần trước Black Friday, nhưng không khí mua sắm có phần trầm lắng hơn những năm trước.

Chị Ly, sống tại phường Đại Mỗ, cho biết trước đây thường tranh thủ dịp này để mua hàng chục món, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân. Năm nay, dù lương tăng, chị vẫn phải thắt chặt chi tiêu khi tổng chi phí sinh hoạt từ đầu năm tăng 15-20% so với cùng kỳ 2025.

Thương hiệu Canifa khuyến mãi tới 50% nhiều sản phẩm nhân ngày Black Friday và dịp lễ Tết cuối năm.

“Thực phẩm, hàng tiêu dùng, dịch vụ như vé máy bay, khách sạn đều tăng. Tôi còn phải để dành thêm một khoản chuẩn bị Tết về quê biếu bố mẹ hai bên, nên đợt giảm giá Black Friday năm nay không mua thêm gì”, chị Ly chia sẻ.

Tương tự, chị Huyền Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) chỉ mua một vài món đồ dùng nhà bếp, thay vì chi 6-7 triệu đồng cho mỹ phẩm như những mùa Black Friday trước. Theo chị, các thương hiệu hiện có nhiều chương trình sale trong năm, mức giảm không chênh lệch đáng kể nên không nhất thiết phải chờ đến dịp này.

Xu hướng thận trọng cũng được phản ánh qua kết quả nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng ASEAN 2026 của UOB, cho thấy 62% người tham gia khảo sát tại Việt Nam lo ngại chi phí sinh hoạt leo thang, tăng 8 điểm phần trăm so với năm 2025. Tỷ lệ lo lắng về chi tiêu hộ gia đình lên tới 60%, tăng 10 điểm phần trăm.

Chi tiêu cũng đang tập trung nhiều hơn vào các nhu cầu thiết yếu. Khoản chi cho tiện ích như điện, nước, gas có mức tăng ròng cao nhất, đạt 16%; tiếp đến là giáo dục và chăm sóc sức khỏe (15%), thực phẩm và nhu yếu phẩm (14%), chi phí đi lại (13%).

Đáng chú ý, 89% người được hỏi tiết kiệm trên 10% thu nhập hàng tháng, tăng 7 điểm phần trăm so với năm trước; khoảng 92% đã lập quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

“Người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong các quyết định và đề cao tính kỷ luật về quản lý tài chính cá nhân trước bối cảnh kinh tế ngày càng phức tạp”, ông Paul Kim, Giám đốc Khối dịch vụ tài chính cá nhân UOB Việt Nam nhận định.

Thưởng Tết sẽ ưu tiên tích lũy

Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng đầu năm tăng 4,57%, cao hơn đáng kể so với mức 3,27% của cùng kỳ 2025. Theo cơ quan này, diễn biến cho thấy áp lực lạm phát tăng. Trong đó, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống đi lên bởi tác động của chi phí nguyên liệu đầu vào và nhu cầu tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 40 ngày 21/11, yêu cầu điều hành chính sách thuế, phí hợp lý nhằm giảm chi phí sinh hoạt, tăng chi tiêu hộ gia đình và kích cầu tiêu dùng cuối năm, Tết Nguyên đán 2027.

Tại TP.HCM, chương trình khuyến mãi tập trung kéo dài từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 2/2027. Sở Công Thương ước tính tổng doanh thu phát sinh từ các hoạt động của chương trình khoảng 32.392 tỷ đồng. Riêng quý IV/2026, doanh thu tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và 2 sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn có thể đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Các nhà bán lẻ cũng liên tục nối tiếp những chương trình ưu đãi từ Black Friday đến Grand Sale trong tháng 12. Đơn cử, từ ngày 26/11 đến 8/12, Saigon Co.op giảm 22-50% đối với thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống; thực phẩm tươi sống được giảm luân phiên 10-30%.

Nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu dọn dẹp, tân trang nhà cửa và du lịch dịp Tết cũng được đưa vào chương trình khuyến mãi, với mức ưu đãi lên đến 50%.

Theo ông Hoàng Long, Giám đốc chuỗi Co.opmart, Finelife khu vực TP.HCM, việc triển khai khuyến mãi từ sớm giúp doanh nghiệp có thêm thời gian khai thác sức mua, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng giãn các khoản chi, không phải dồn ngân sách vào những tuần cận Tết.

Chị Minh Phương, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội dự kiến thưởng cuối năm thực nhận cao hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, chị sẽ ưu tiên trích một khoản để dành, sau đó mới phân bổ cho biếu tặng, sắm sửa và đi lại dịp Tết.

Với chị Hải Yến, chi phí ăn uống, nhu yếu phẩm và lãi vay mua nhà, mua xe tăng khiến kế hoạch tài chính gia đình thêm áp lực. Vì vậy, những đợt giảm giá cuối năm chị không mua sắm hay đi du lịch, dành tiền thưởng Tết cho việc mua quà và lì xì người thân.

Thận trọng hơn trong chi tiêu, song kết quả Nghiên cứu tiêu dùng của đơn vị nghiên cứu thị trường Kantar và nền tảng TikTok Shop cho thấy xu hướng tiêu dùng trong mùa mua sắm cao điểm Tết 2027 vẫn tích cực.

Tại buổi gặp gỡ báo chí TikTok Shop Insider Room - Year-End Business Briefing, tổ chức ngày 26/11, bà Lilly Nguyễn, đại diện bộ phận Nghiên cứu tiêu dùng và truyền thông của Kantar, cho biết, trước những bất ổn trên thế giới, 9/10 người tiêu dùng Việt Nam bày tỏ sự lo ngại và trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên, 64% người được khảo sát vẫn không có ý định cắt giảm chi tiêu. Chi phí cho du lịch và năng lượng là hai mảng được người tiêu dùng bày tỏ sự thận trọng vì lo ngại tăng giá.

Riêng đối với mùa Tết 2027, khảo sát của Kantar ghi nhận 29% người tiêu dùng dự định tăng chi tiêu, tương đương mùa Tết trước, còn tỷ lệ người có ý định cắt giảm chi tiêu giảm từ 14% xuống 6%.

Đáng chú ý, động lực tăng chi tiêu không chỉ xuất phát từ nhu cầu sắm sửa hàng hóa mà còn gắn với mong muốn có những trải nghiệm Tết chất lượng hơn. “Kết quả khảo sát của chúng tôi ghi nhận 55% đề cập đến mong muốn nâng cao chất lượng trải nghiệm ngày Tết, các dịp tụ họp và phong cách sống; 44% muốn chi nhiều hơn cho quà tặng và các hoạt động ăn mừng cùng người thân, bạn bè; 41% quan tâm đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và những mối quan hệ có ý nghĩa”, bà Lilly nói.