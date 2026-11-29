Ngày Black Friday vừa qua để lại một hình ảnh đáng suy ngẫm về thị trường bán lẻ. Trong khi nhiều trung tâm thương mại tại các thành phố lớn đông nghịt khách, người người chen chân săn sale, thì ở chiều ngược lại, những tuyến phố thời trang truyền thống vốn một thời sầm uất lại vắng hoe, đìu hiu ngóng khách, dù nhiều cửa hàng đã treo biển giảm giá tới 80%, thậm chí có nơi bán quần áo đồng giá chỉ vài nghìn đồng.

Hai khung cảnh trái ngược trong cùng một ngày mua sắm lớn nhất năm nói lên nhiều điều về sự thay đổi sâu sắc trong hành vi tiêu dùng.

Điều đáng chú ý đầu tiên là giảm giá sâu, tự nó, không còn là tấm vé bảo đảm cho việc bán được hàng. Khi một cửa hàng giảm tới 80% mà vẫn vắng khách, đó là tín hiệu cho thấy vấn đề không nằm ở giá, mà ở chỗ khác.

Người tiêu dùng ngày nay có quá nhiều lựa chọn, và họ không còn dễ dàng bị thu hút chỉ bởi con số giảm giá, nhất là khi những chiêu nâng giá rồi giảm đã khiến nhiều người cảnh giác. Niềm tin, sự tiện lợi và trải nghiệm mua sắm giờ đây quan trọng không kém, thậm chí hơn cả mức giá.

Sự phân hóa này phản ánh một xu hướng lớn: thói quen mua sắm đang dịch chuyển mạnh mẽ. Người tiêu dùng, nhất là người trẻ, ngày càng chuộng mua sắm trực tuyến với sự tiện lợi vượt trội, chỉ cần vài thao tác tên điện thoại là hàng được giao tận nhà, lại dễ so sánh giá, đọc đánh giá.

Ảnh minh họa

Các trung tâm thương mại hiện đại thu hút khách không chỉ để mua sắm mà còn để trải nghiệm, vui chơi, ăn uống. Trong khi đó, mô hình cửa hàng mặt phố truyền thống, nếu không thay đổi, dần mất đi lợi thế và trở nên lép vế trước những kênh mới.

Đây là bài học đáng giá cho những người làm kinh doanh, bán lẻ. Thị trường không đứng yên, và sự thành công của ngày hôm qua không bảo đảm cho ngày mai. Những mô hình kinh doanh không chịu thích nghi với thay đổi của người tiêu dùng, không đầu tư cho trải nghiệm và kênh bán hàng mới, sẽ dần bị bỏ lại, dù có giảm giá sâu đến đâu.

Ngược lại, những ai nhạy bén nắm bắt xu hướng, kết hợp giữa bán hàng truyền thống và trực tuyến, chú trọng chất lượng và trải nghiệm khách hàng, sẽ tìm được chỗ đứng.

Suy cho cùng, câu chuyện Black Friday hai cảnh trái ngược là một lát cắt sinh động về quy luật của thị trường: thích nghi hoặc bị đào thải. Nó nhắc nhở rằng trong kinh doanh, hiểu và đi cùng sự thay đổi của khách hàng quan trọng hơn mọi chương trình giảm giá.

Và với người tiêu dùng, đây cũng là dịp để mua sắm một cách tỉnh táo hơn: giảm giá là điểm cộng, nhưng điều quan trọng vẫn là mua đúng thứ mình cần, từ nơi đáng tin cậy, thay vì bị cuốn theo những con số khuyến mãi hào nhoáng.