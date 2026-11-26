Những ngày này, không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp Black Friday. Từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ điện tử, gia dụng, các cửa hàng đều treo biển giảm giá, đưa ra nhiều chính sách kích cầu nhằm thu hút khách hàng.

Nhiều gian hàng có mức giảm sâu. Ảnh: Quỳnh Chi.

Chị Hà Phương Anh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khi tham quan một vòng trung tâm thương mại, chị nhận thấy nhiều cửa hàng đang đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi.

“Dạo một vòng trung tâm thương mại, mình thấy chương trình giảm giá diễn ra rất nhiều, hầu như cửa hàng nào cũng giảm từ 30-50%, thậm chí có cửa hàng giảm 70%”, chị Phương Anh chia sẻ.

Trong số những mặt hàng được quan tâm dịp Black Friday, thời trang và mỹ phẩm tiếp tục là hai nhóm sản phẩm thu hút người tiêu dùng. Nhiều thương hiệu triển khai ưu đãi trên diện rộng, từ quần áo, giày dép đến các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp.

Người tiêu dùng tham khảo, lựa chọn các sản phẩm gia dụng tại một cửa hàng trong dịp Black Friday. Ảnh: Quỳnh Chi.

Là người thường xuyên mua sắm vào dịp Black Friday hằng năm, chị Nguyễn Minh Anh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị thường chờ đến đợt khuyến mãi này để mua quần áo và mỹ phẩm. Năm nay, chị dự định dành khoảng 2 triệu đồng để mua sắm quần áo mùa đông cùng một số sản phẩm chăm sóc da.

Theo chị Minh Anh, các thương hiệu đã bắt đầu triển khai chương trình giảm giá từ rất sớm. Đây là cơ hội để người mua lựa chọn những sản phẩm yêu thích với mức chi phí phù hợp hơn.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại một trung tâm thương mại dịp Black Friday 2026 này. Video: Quỳnh Chi

Không khí mua sắm cũng được ghi nhận tại các cửa hàng điện tử. Anh Nguyễn Đình Đức, nhân viên một cửa hàng điện tử tại Hà Nội cho biết, lượng khách ghé thăm cửa hàng trong đợt khuyến mãi tăng khoảng hai đến ba lần so với ngày thường.

“So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách ghé mua năm nay vẫn cao hơn”, anh Đức chia sẻ.

Đối với ngành hàng gia dụng, bên cạnh hình thức giảm giá trực tiếp, nhiều cửa hàng còn kết hợp các chương trình tích điểm, sử dụng phiếu giảm giá và tặng quà cho khách hàng. Việc đa dạng hóa hình thức ưu đãi góp phần gia tăng sức hấp dẫn của các chương trình khuyến mãi, đồng thời tạo thêm động lực để người tiêu dùng lựa chọn mua sắm tại cửa hàng.

Có thể thấy, Black Friday đang tạo nên không khí mua sắm sôi động tại nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ. Việc các thương hiệu liên tục tung ra chương trình ưu đãi không chỉ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động bán lẻ trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, giữa nhiều chương trình giảm giá, người tiêu dùng vẫn cần cân nhắc nhu cầu thực tế, chất lượng sản phẩm và giá bán để có quyết định mua sắm phù hợp.