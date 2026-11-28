Ngày Black Friday, ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm tại Mỹ, tiếp tục thu hút đông đảo người tiêu dùng ngày 27/11, bất chấp áp lực chi phí sinh hoạt và thời tiết bất lợi tại một số khu vực.

Khách hàng mua sắm trong Ngày Black Friday ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đáng chú ý, AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động mua sắm, từ tìm kiếm, so sánh giá đến lựa chọn sản phẩm, trong khi các chương trình giảm giá đã được triển khai từ nhiều tuần trước.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu và hành vi người tiêu dùng trực tuyến Adobe Analytics, người tiêu dùng Mỹ đã chi 7,1 tỷ USD mua sắm trực tuyến trong ngày Lễ Tạ ơn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến chiều ngày Black Friday (giờ miền Đông Mỹ), doanh số trực tuyến đạt 9,7 tỷ USD, tăng 12,8% so với năm trước.

Tổng chi tiêu trực tuyến trong ngày này có thể đạt 13-13,4 tỷ USD. Trong khi đó, tổng doanh số trực tuyến trong 5 ngày từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday (Thứ Hai trực tuyến) được dự báo đạt 47,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, đằng sau những con số doanh thu tích cực là tâm lý chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng. Theo Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF), khoảng 182,7 triệu người dự kiến mua sắm trong dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn năm nay, giảm so với 202,9 triệu người năm trước. Trong khi đó, một phần mức tăng doanh số bán lẻ dự kiến đến từ giá cả tăng, chứ không hoàn toàn phản ánh sức mua thực tế. Nhiều gia đình Mỹ đang phải cân đối ngân sách, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và lựa chọn những sản phẩm có mức giảm giá sâu.

Một xu hướng nổi bật của mùa mua sắm năm nay là sự tham gia ngày càng lớn của AI. Theo Adobe, lượng truy cập các trang bán lẻ thông qua những công cụ ứng dụng AI đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Khảo sát của DHL eCommerce trên 29.000 người mua sắm trực tuyến tại 29 quốc gia cho thấy gần 90% người được hỏi đã hoặc dự định sử dụng AI để so sánh giá và tìm kiếm ưu đãi. Khoảng 47% đã sử dụng chatbot hoặc trợ lý ảo để tìm kiếm, lựa chọn hoặc mua hàng.

Black Friday cũng đang thay đổi từ một ngày mua sắm cao điểm thành mùa khuyến mại kéo dài nhiều tuần. Người tiêu dùng không chỉ tìm mua quà tặng dịp cuối năm mà còn tranh thủ tích trữ các mặt hàng thiết yếu như quần áo, dầu gội và đồ gia dụng. Theo giới phân tích bán lẻ, xu hướng này phản ánh tâm lý ngày càng thận trọng của người mua trước áp lực giá cả.

Dù sức mua vẫn duy trì tích cực, nhiều gia đình Mỹ cho biết chi phí thực phẩm và các nhu yếu phẩm đang gây sức ép lên ngân sách. Các chuyên gia nhận định AI và những chương trình giảm giá sâu sẽ tiếp tục định hình hành vi tiêu dùng trong mùa mua sắm cuối năm, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ.