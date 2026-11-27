Black Friday (Thứ Sáu Đen) là một trong những dịp mua sắm lớn trong năm, thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia săn hàng giảm giá trên các sàn thương mại điện tử, website và mạng xã hội. Nhiều chương trình quảng cáo giảm giá sâu, voucher độc quyền, hoàn tiền, tặng quà được tung ra nhằm kích cầu tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội mua sắm tiết kiệm, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Theo cảnh báo của cơ quan Công an, lợi dụng tâm lý muốn mua hàng giá rẻ và sợ bỏ lỡ ưu đãi, các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Giăng bẫy bằng khuyến mại hấp dẫn, giả mạo thương hiệu

Một cửa hàng treo biển quảng cáo Black Friday ở London, Anh. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội hoặc gian hàng trực tuyến giả mạo các thương hiệu, doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử uy tín. Các đối tượng sử dụng hình ảnh, logo tương tự đơn vị chính thức, đăng quảng cáo với những lời mời chào như "sale 90%", "xả kho giá sốc", "voucher độc quyền", "chỉ áp dụng hôm nay" để thu hút người mua.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước để giữ hàng, giữ giá hoặc kích hoạt ưu đãi. Khi nhận được tiền, các đối tượng có thể cắt đứt liên lạc, không giao hàng hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Một số trường hợp, người mua nhận hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc sản phẩm không đúng mô tả.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn thương mại điện tử, người bán hoặc đơn vị vận chuyển để thông báo đơn hàng gặp sự cố, thanh toán nhầm, được hoàn tiền hoặc đủ điều kiện nhận ưu đãi.

Thông qua điện thoại, tin nhắn, đường link hoặc mã QR, các đối tượng dụ người mua truy cập website giả mạo, cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng và mã xác thực OTP. Khi có được những dữ liệu này, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện các giao dịch trái phép.

Đáng chú ý, một số chiêu trò còn đánh vào tâm lý muốn nhận quà, voucher hoặc nâng hạng thành viên. Nạn nhân được yêu cầu chuyển các khoản tiền với lý do phí kích hoạt, phí xác minh, phí vận chuyển, thuế hoặc tiền bảo đảm.

Cảnh giác với những ưu đãi giá rẻ bất thường

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trong mùa mua sắm Black Friday, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thực hiện phương châm "3 không".

Thứ nhất, không cung cấp thông tin bảo mật cho người khác. Người tiêu dùng tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin đăng nhập, thông tin thẻ ngân hàng cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Thứ hai, không tùy tiện truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được thông báo về đơn hàng, hoàn tiền, khuyến mại hay quà tặng, người dân cần chủ động truy cập ứng dụng, website chính thức để kiểm tra và xác minh thông tin.

Thứ ba, không vội chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin người bán, sản phẩm và tài khoản thụ hưởng. Đặc biệt cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, voucher, hoàn tiền hoặc kích hoạt ưu đãi.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người tiêu dùng ưu tiên mua sắm tại website, ứng dụng và gian hàng chính thức; đọc kỹ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mại; lựa chọn phương thức thanh toán an toàn và lưu giữ hóa đơn, thông tin đơn hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ thực hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất. Các thông tin như số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, nội dung tin nhắn và chứng từ giao dịch cần được lưu giữ để phục vụ xác minh, điều tra.