Người tiêu dùng cần thận trọng trước các quảng cáo giảm giá và đường dẫn thanh toán không rõ nguồn gốc trong dịp Black Friday. (Ảnh minh họa)

Hơn 19 triệu lượt truy cập trang web lừa đảo bị ngăn chặn

Báo cáo công bố ngày 23/11 của hãng bảo mật Kaspersky cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2026, hệ thống của hãng đã ngăn chặn hơn 19 triệu lượt truy cập các trang web lừa đảo giả mạo cửa hàng trực tuyến, ngân hàng và hệ thống thanh toán, tăng 198,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, 44,5% nhắm vào người mua sắm trực tuyến, 28,6% nhắm vào khách hàng ngân hàng và 26,9% liên quan đến việc giả mạo hệ thống thanh toán.

Amazon là thương hiệu bị lợi dụng nhiều nhất trong nhóm nền tảng mua sắm và dịch vụ trực tuyến được Kaspersky theo dõi, với hơn 3,1 triệu lượt truy cập trang web lừa đảo bị ngăn chặn, tăng 411,6% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hai tuần đầu tháng 11, Kaspersky ghi nhận hơn 220.000 thư rác liên quan đến các chương trình giảm giá, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Olga Altukhova, chuyên gia phân tích nội dung web cấp cao của Kaspersky, nhận định tự động hóa và AI là những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng các cuộc tấn công lừa đảo. Các đối tượng có thể sử dụng AI để tạo nội dung, hình ảnh quảng cáo phù hợp với từng thương hiệu, ngôn ngữ và thị trường.

Theo báo cáo ngày 16/11 của Check Point Research, từ ngày 1/10 đến 8/11, hơn 4.000 tên miền mới được đăng ký có chứa từ khóa liên quan đến mùa mua sắm, thương hiệu bán lẻ và doanh nghiệp chuyển phát. Gần 20% số tên miền này được hệ thống bảo mật xếp vào nhóm có rủi ro.

Số cuộc tấn công mạng trung bình mỗi tuần trên mỗi tổ chức thuộc lĩnh vực hàng tiêu dùng và dịch vụ tăng 28%, từ 1.913 cuộc trong giai đoạn tháng 1-8/2026 lên 2.458 cuộc trong tháng 9-10/2026. (Nguồn: Check Point Research)

Số tên miền đăng ký mới chứa từ khóa “sale” (giảm giá) từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2026, đạt đỉnh gần 20.000 tên miền vào tháng 11/2025. (Nguồn: Check Point Research)

Hãng bảo mật Bitdefender cũng phát hiện khoảng một nửa số thư rác mang chủ đề Black Friday trong giai đoạn từ ngày 30/10 đến 10/11 có dấu hiệu lừa đảo.

Nhiều website giả mạo các thương hiệu như Nike, Ugg, Ray-Ban và Michael Kors xuất hiện trên mạng xã hội thông qua quảng cáo trả phí, chào bán sản phẩm với mức giảm giá lên tới 90%.

Các website giả mạo thương hiệu Amazon, Walmart và hãng chuyển phát FedEx được thiết kế tinh vi, lợi dụng mùa mua sắm Black Friday để lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng. (Nguồn: Check Point Research)

Nếu trước đây, lỗi chính tả, hình ảnh kém chất lượng hay giao diện website sơ sài là những dấu hiệu giúp người mua nhận biết lừa đảo, thì nay, với sự hỗ trợ của AI, việc phân biệt các cửa hàng thật và giả trở nên khó khăn hơn.

Khảo sát của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) đối với 1.503 người trưởng thành tại nước này cho thấy, 72% người được hỏi cho rằng AI khiến việc phân biệt thật, giả khi mua sắm trực tuyến trở nên gần như không thể.

Có 84% người tham gia khảo sát cho rằng quảng cáo giả mạo ngày càng khó nhận diện; 82% có chung nhận định đối với cửa hàng trực tuyến giả mạo và 77% đối với nội dung giả danh người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Chỉ một nửa số người được hỏi tự tin có thể nhận diện hình thức lừa đảo mua sắm sử dụng AI.

Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo đơn hàng, hoàn tiền

Tại Việt Nam, cuối tháng 9/2026, Bộ Công an đã cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, thương hiệu hoặc đơn vị vận chuyển để chiếm đoạt tài sản của người mua hàng trực tuyến.

Các đối tượng liên hệ với khách hàng, thông báo sản phẩm vừa mua thuộc lô hàng lỗi, có nguy cơ gây mất an toàn, cần thu hồi hoặc hoàn tiền.

Để tạo lòng tin, chúng cung cấp chính xác thông tin người mua, tên sản phẩm, thời điểm giao nhận. Sau đó, khách hàng được yêu cầu truy cập đường dẫn, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại để xác minh đơn hàng, nhận tiền hoàn trả.

Thông qua các hình thức này, đối tượng có thể đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc chiếm quyền truy cập thiết bị.

Trong những ngày cao điểm mua sắm cuối năm, người tiêu dùng cần thận trọng trước các quảng cáo giảm giá sâu, thông báo trúng thưởng, tặng quà hoặc yêu cầu thanh toán gấp.

Thông tin về chương trình khuyến mại cần được kiểm tra trên website, ứng dụng chính thức của nhà bán lẻ. Khi mua hàng tại những cửa hàng chưa từng giao dịch, khách hàng nên tìm hiểu thông tin người bán, địa chỉ liên hệ, chính sách đổi trả và phản hồi từ những người đã mua sản phẩm.

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng kích hoạt xác thực hai yếu tố, thiết lập hạn mức thanh toán phù hợp và thường xuyên kiểm tra biến động số dư tài khoản.

Người mua tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ hoặc chuyển tiền để được hoàn tiền, nhận bồi thường.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng để có biện pháp bảo vệ tài khoản; đồng thời lưu giữ tin nhắn, chứng từ chuyển tiền và các thông tin liên quan để trình báo cơ quan Công an.