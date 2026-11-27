Người dân mua bitcoin tại phòng giao dịch ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất này đã mất hơn 20% giá trị trong tháng 11/2026, hướng tới mức sụt giảm hàng tháng lớn nhất kể từ đợt sụp đổ thị trường cách đây hơn 4 năm.

Đồng bitcoin đã tăng tới 2,2% trong phiên giao dịch tại châu Á trước khi thu hẹp đà tăng, giao dịch quanh mức 60.500 USD tại New York. Các đồng tiền khác như ether và XRP cũng ghi nhận mức tăng. Diễn biến này giúp thị trường khởi sắc ngay trước giai đoạn giao dịch trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ.

Lĩnh vực này đang gặp khó khăn trong việc khôi phục niềm tin của nhà đầu tư trước hàng loạt vụ tấn công mạng nghiêm trọng, áp lực vĩ mô gia tăng và sự không chắc chắn về quy định sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Các nhà phân tích tại nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu Marex nhận định sự phục hồi đã cải thiện diễn biến giá trên bảng điện, nhưng chưa thể khôi phục nhu cầu thực tế.

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút ra 453 triệu USD vào ngày 25/11, nâng tổng lượng vốn rút trong tháng qua lên hơn 5 tỷ USD. Dù rất được đón nhận khi ra mắt vào tháng 1/2024, các sản phẩm này lại cho thấy hiệu suất kém khả quan do nhu cầu đối với tài sản cơ sở (bitcoin) sụt giảm.

Axel Rudolph, chuyên gia phân tích kỹ thuật trưởng tại tập đoàn môi giới tài chính IG Group, cho rằng bitcoin có thể đã tìm được động lực trong ngắn hạn, song đồng tiền số này có nguy cơ quay về các mức thấp gần đây khi giới giao dịch bán ra sau kỳ nghỉ lễ.