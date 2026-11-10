Bitcoin trượt giá dưới tác động kép từ bê bối của CEO Nvidia và đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Bitcoin đã trải qua biến động mạnh khi giảm xuống khoảng 73.761 USD trước khi phục hồi trên 75.000 USD, trong bối cảnh thị trường tiền số chịu tác động từ vụ bê bối cá nhân của CEO Nvidia và sự bế tắc trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, làm gia tăng rủi ro địa chính trị.

Hình minh họa biến động thị trường tiền mã hóa và bê bối CEO Nvidia. Ảnh: CoinDesk

Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8, khoảng 73.761 USD, trước khi hồi phục trở lại trên ngưỡng 75.000 USD. Đồng ether cũng trải qua đà giảm sâu dưới 2.100 USD trước khi tăng giá trở lại. Sự biến động này đã khiến hơn 1 tỷ USD vị thế đòn bẩy trên thị trường tiền mã hóa bị thanh lý chỉ trong vòng 24 giờ, trong đó có 913 triệu USD đến từ các vị thế mua (long).

Đà giảm mạnh của thị trường tiền số được kích hoạt bởi hai sự kiện chính. Trước hết là bê bối liên quan đến CEO Nvidia, ông Jensen Huang, người thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc theo điều tra của giới chức Mỹ. Nvidia đang tiến hành điều tra nội bộ về vụ việc này, trong khi cổ phiếu và phiên bản token hóa của Nvidia đã giảm 3,55% trong 24 giờ, phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc, làm tăng rủi ro địa chính trị trên thị trường toàn cầu. Tình hình này khiến giới đầu tư trở nên thận trọng hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và dòng tiền trên thị trường tiền số, vốn đang mở cửa giao dịch cả cuối tuần.

Phản ứng của thị trường tiền mã hóa trước các tin tức tiêu cực đã dẫn đến làn sóng bán tháo bắt buộc trên các vị thế hợp đồng tương lai có đòn bẩy cao. Ether cũng chịu áp lực thanh lý lớn với tổng giá trị lên tới 448 triệu USD, gần gấp đôi so với Bitcoin với 272 triệu USD.

Hiện Bitcoin đang giao dịch trong khoảng hỗ trợ kỹ thuật giữa mức trung bình 200 ngày khoảng 73.150 USD và mức kháng cự trung bình 100 ngày ở 77.430 USD. Diễn biến tiếp theo của giá Bitcoin sẽ phụ thuộc nhiều vào cách thức các thị trường truyền thống phản ứng với các thông tin liên quan đến Nvidia và tình hình địa chính trị.

Sự kết hợp giữa rủi ro nội bộ doanh nghiệp và bất ổn địa chính trị đã tạo ra áp lực lớn lên thị trường tiền số trong ngắn hạn. Giới phân tích cảnh báo nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo để đánh giá đúng xu hướng và mức độ rủi ro.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng thị trường tiền mã hóa vốn có tính biến động cao và dễ bị ảnh hưởng bởi các tin tức toàn cầu, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến các công ty công nghệ lớn và chính sách quốc tế.