Bitcoin thủng mốc 80.000 USD trước cuộc họp của Fed

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn biến này xảy ra sau khi nhà đầu tư rút 772,4 triệu USD khỏi các quỹ ETF bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ trong hai ngày 22/10 và 23/10. Đây là sự đảo chiều mạnh so với dòng vốn vào ròng hơn 1 tỷ USD trước đó trong tuần.

Đà giảm của tiền điện tử diễn ra cùng lúc với đợt sụt giảm chung của thị trường, kéo dài từ tuần trước. Nhà đầu tư đang nghi ngại về các khoản chi tiêu khổng lồ cho AI và chờ báo cáo kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần này để tìm tín hiệu về triển vọng.

Ông Pratik Kala, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ phòng hộ tiền điện tử Apollo Crypto (Australia), cho rằng nhiều quỹ đầu tư theo hệ thống và nhà giao dịch thuật toán vẫn xếp bitcoin vào nhóm tài sản cần bán ra khi tâm lý né rủi ro gia tăng. Vì vậy, bitcoin dễ bị tổn thương khi tâm lý thị trường xấu đi.

Ông Kala cho biết, các cuộc thảo luận trực tuyến về AI đã góp phần gây căng thẳng cho thị trường. Theo ông Kala, những tiến bộ của AI cũng làm gia tăng nguy cơ an ninh đối với tiền điện tử, khiến một số nhà đầu tư lo ngại.

Bà Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, nhà cung cấp thanh khoản phái sinh tiền điện tử cho khách hàng tổ chức, nhận định bitcoin cho tới nay vẫn chống chịu tương đối tốt trước những lo ngại về nợ liên quan AI đang đè nặng lên mọi tài sản rủi ro. Theo bà, thị trường hiện tập trung vào cuộc họp của Fed, tiếp đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.