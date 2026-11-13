Bitcoin thủng mốc 70.000 USD, xuống thấp nhất gần 3 tháng

Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng trong phiên 13/11, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cùng những lo ngại liên quan đến khả năng Strategy bị loại khỏi các chỉ số MSCI gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm 6,3%, xuống 69.101,1 USD, lần đầu tiên xuyên thủng mốc 70.000 USD kể từ giữa tháng 8/2026. Đà giảm nối dài diễn biến kém tích cực của Bitcoin kể từ tháng 10, trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa liên tiếp đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất gây sức ép lên Bitcoin

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất là khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Thị trường ngày càng nghiêng về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi suất ngay trong tháng 12/2026.

Theo công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư hiện dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm 25-50 điểm cơ bản trong tháng 12, sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng 10 cao hơn dự kiến. Mặt bằng lãi suất cao thường gây sức ép lên các tài sản mang tính đầu cơ như tiền mã hóa, khi chi phí vốn tăng, thanh khoản bị thu hẹp và dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang những kênh đầu tư an toàn hơn, trong đó có trái phiếu chính phủ.

Trong quá khứ, Bitcoin thường diễn biến kém tích cực trong môi trường lãi suất cao.

Rủi ro chính sách và Strategy phủ bóng lên thị trường

Thị trường tiền mã hóa cũng chịu sức ép từ tâm lý thận trọng gia tăng đối với triển vọng quản lý tài sản số tại Mỹ, sau khi đảng Dân chủ giành đa số tại cả hai viện Quốc hội.

Trong khi đó, Strategy trở thành một nguồn rủi ro đáng chú ý đối với Bitcoin trong tuần này, sau khi MSCI thông báo sẽ loại doanh nghiệp sở hữu lượng Bitcoin lớn nhất thế giới cùng các công ty có mô hình tương tự khỏi các chỉ số tham chiếu của tổ chức, có hiệu lực từ ngày 30/11. Động thái này chưa tạo ra nguy cơ bán tháo Bitcoin ngay lập tức, nhưng có thể hạn chế khả năng huy động vốn mới của Strategy, nguồn tài trợ chủ yếu cho các thương vụ mua Bitcoin quy mô lớn của doanh nghiệp.

Nếu khả năng huy động vốn bị thu hẹp, Strategy có thể phải bán thêm lượng Bitcoin đang nắm giữ để đáp ứng các nghĩa vụ vốn và nợ ngày càng lớn, tương tự động thái từng diễn ra hồi đầu năm nay.