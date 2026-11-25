Bitcoin tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch chiều 25/11, lùi xuống dưới 59.000 USD. (Ảnh minh họa).

Bitcoin giảm hơn 53% so với mức đỉnh lịch sử

Theo dữ liệu từ CoinGlass, tính đến 17h16 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức 58.979,9 USD, giảm 1,7% trong 24 giờ và 6,36% trong vòng 7 ngày. Trong 24 giờ qua, đồng tiền số này có thời điểm xuống 58.600 USD.

Đà phục hồi của Bitcoin hồi đầu tuần nhanh chóng bị xóa bỏ. Ngày 23/11, giá Bitcoin trên sàn Binance có lúc vượt 64.600 USD, trước khi kết thúc ngày giao dịch 24/11 ở mức 59.832 USD.

So với mức đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD thiết lập vào ngày 6/10/2025, Bitcoin hiện đã mất khoảng 53,3% giá trị.

BITCOIN / MARKET PERFORMANCE

Diễn biến giá Bitcoin

58.979,90 USD

17h16 ngày 25/11/2026

-20,08%

So với ngày 10/11

USD/BTC 75.000 70.000 65.000 60.000 56.000 10/11 12/11 14/11 16/11 18/11 20/11 22/11 25/11 74.015 58.980 10/11: 73.796,10 USD 10/11 73.796,10 USD 11/11: 74.015,20 USD 11/11 74.015,20 USD 12/11: 71.460 USD 12/11 71.460 USD 13/11: 68.314 USD 13/11 68.314 USD 14/11: 64.150 USD 14/11 64.150 USD 15/11: 65.351,10 USD 15/11 65.351,10 USD 16/11: 64.882,90 USD 16/11 64.882,90 USD 17/11: 64.947,40 USD 17/11 64.947,40 USD 18/11: 63.068,20 USD 18/11 63.068,20 USD 19/11: 61.986,70 USD 19/11 61.986,70 USD 20/11: 58.951,50 USD 20/11 58.951,50 USD 21/11: 60.215,80 USD 21/11 60.215,80 USD 22/11: 61.271,10 USD 22/11 61.271,10 USD 23/11: 61.270,90 USD 23/11 61.270,90 USD 24/11: 59.832 USD 24/11 59.832 USD 25/11: 58.979,90 USD 25/11 58.979,90 USD

Vuốt ngang để xem đầy đủ đồ thị

Nguồn: CoinGlass. Dữ liệu lịch sử trên Binance; giá ngày 25/11 ghi nhận lúc 17h16, giờ Việt Nam.

Trên CoinMarketCap, Ethereum (ETH) giảm 2,53%, xuống 1.642,44 USD; BNB giảm 1,25%, còn 540,11 USD. XRP giao dịch ở mức 0,9151 USD, trong khi Solana (SOL) giảm 4,23%, xuống 67,61 USD.

Hyperliquid (HYPE) ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm 10 đồng tiền số có vốn hóa lớn, mất 7,49% trong 24 giờ, xuống 57,99 USD.

Tổng vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu hiện còn khoảng 2.030 tỷ USD. Giá trị các vị thế phái sinh bị thanh lý trong 24 giờ lên tới 324,22 triệu USD, trong đó các vị thế mua chiếm 258,28 triệu USD.

CRYPTO MARKET / 25.11.2026

Thị trường tiền số

Bitcoin (BTC) 59.007,34 USD ▼ 1,64% / 24 giờ

Vốn hóa toàn thị trường 2.030 tỷ USD Phiên chiều 25/11

Nguồn: CoinMarketCap, phiên chiều 25/11/2026.

Gần 5 tỷ USD rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin

Theo Farside Investors, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 231,4 triệu USD trong phiên 24/11, đánh dấu phiên rút vốn thứ sáu liên tiếp.

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock tiếp tục dẫn đầu về lượng vốn bị rút, với 175,3 triệu USD. Tiếp theo là quỹ FBTC của Fidelity với 44 triệu USD, ARKB với 15,8 triệu USD và BITB với 10,3 triệu USD.

Tính chung sáu phiên giao dịch gần nhất, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ bị rút ròng gần 2,6 tỷ USD. Lũy kế từ đầu tháng 11 đến hết phiên 24/11, con số này đạt 4,94 tỷ USD, mức cao kỷ lục theo tháng kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay được đưa vào giao dịch tại Mỹ đầu năm 2024.

Áp lực rút vốn cũng xuất hiện tại các quỹ ETF Ethereum giao ngay, với 64,1 triệu USD trong phiên 24/11. Trái lại, các quỹ ETF Solana ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 700.000 USD.

Chỉ số tâm lý thị trường Fear & Greed Index trên CoinMarketCap hiện ở mức 8/100 điểm, thuộc vùng sợ hãi cực độ.