Theo Bloomberg, giá Bitcoin tiếp tục chìm sâu trong đợt bán tháo khi đánh mất mốc 68.000 USD và rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang trải qua sự đảo chiều mạnh mẽ, từ tài sản được giới đầu tư săn đón sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trở thành một trong những "nạn nhân" của làn sóng tháo chạy khỏi các khoản đầu tư rủi ro.

Trong phiên giao dịch mới nhất, Bitcoin có thời điểm lao dốc 6,1% xuống còn 57.716 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

So với mức đỉnh trên 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10/2025, giá Bitcoin hiện đã mất hơn một nửa giá trị. Đáng chú ý, đồng tiền số này thậm chí còn giao dịch thấp hơn thời điểm ông Trump trở lại Nhà Trắng, bất chấp những chính sách được đánh giá là thân thiện với ngành công nghiệp tiền mã hóa của chính quyền Mỹ.

Hàng loạt yếu tố đẩy Bitcoin vào vòng xoáy bán tháo

Thị trường tiền mã hóa đã liên tiếp hứng chịu những cú sốc trong vài tuần gần đây.

Cuối tháng 10, vụ tấn công mạng nhằm vào Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bất ổn. Chỉ một tuần sau, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tiếp tục làm dấy lên lo ngại rằng nỗ lực thúc đẩy các quy định thuận lợi hơn cho ngành tiền mã hóa có thể bị đình trệ.

Andy Baehr, Giám đốc điều hành mảng quản lý tài sản tại GSR, nhận định thị trường đang chứng kiến sự suy giảm niềm tin rõ rệt, khiến nhà đầu tư đồng loạt thu hẹp mức độ chấp nhận rủi ro.

Theo chuyên gia này, Bitcoin cũng bị cuốn vào xu hướng chung và thường chịu áp lực lớn trong những giai đoạn thị trường giảm sử dụng đòn bẩy tài chính.

Áp lực bán gần đây còn gia tăng khi nhà đầu tư liên tục rút vốn khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin, trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu suy yếu.

Tính từ đầu năm, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng vốn rút ròng hơn 3 tỷ USD, phản ánh sự thận trọng ngày càng lớn của nhóm nhà đầu tư tổ chức.

Bitcoin chưa có dấu hiệu dừng giảm. Ảnh: CoinMarketCap.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng trở nên kém thuận lợi. Trong phần lớn thập kỷ qua, tiền mã hóa từng được hưởng lợi từ môi trường khuyến khích chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất đang khiến sức hấp dẫn của loại tài sản này suy giảm.

Fabian Dori, Giám đốc đầu tư tại Sygnum Bank, cho rằng thị trường đang phản ánh kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay hơn, đồng thời lo ngại tốc độ đầu tư phát triển hạ tầng AI chậm lại. Sự kết hợp này đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan quá mức.

Đáng chú ý, đà lao dốc của Bitcoin còn kích hoạt làn sóng thanh lý các vị thế sử dụng đòn bẩy trên thị trường tiền mã hóa.

Theo dữ liệu từ Coinglass, chỉ trong 24 giờ, khoảng 2 tỷ USD vị thế mua tiền mã hóa đã bị thanh lý, trong đó Bitcoin chiếm phần lớn.

Andrew Yang, chuyên gia phân tích tại Kaiko, cho biết chính mức độ sử dụng đòn bẩy cao đã khiến đợt giảm giá diễn ra đặc biệt nhanh.

Khi chứng khoán Nasdaq tiếp tục lao dốc vào cuối buổi sáng theo giờ New York, Bitcoin xuyên thủng ngưỡng 60.000 USD, kéo theo 94,6 triệu USD vị thế Bitcoin bị thanh lý chỉ trong một giờ trên ba sàn Binance, Bybit và OKX.

Bitcoin lao dốc dù ngành tiền mã hóa được hậu thuẫn

Điều đáng chú ý là đợt sụt giảm hiện nay diễn ra đúng vào giai đoạn mà ngành công nghiệp tiền mã hóa từng kỳ vọng sẽ bước vào thời kỳ phát triển thuận lợi nhất.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, lĩnh vực này đã đạt được nhiều mục tiêu theo đuổi suốt gần một thập kỷ, từ sự ủng hộ của Nhà Trắng, môi trường quản lý cởi mở hơn đến việc được các định chế tài chính truyền thống chấp nhận rộng rãi.

Khung pháp lý dành cho tài sản số cũng dần được hoàn thiện, củng cố vị thế của tiền mã hóa như một bộ phận lâu dài trong hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, thay vì kích hoạt làn sóng nhu cầu mới, những bước tiến này lại trùng với một trong những đợt điều chỉnh sâu nhất của Bitcoin trong nhiều năm.

Khác với các cuộc khủng hoảng tiền mã hóa trước đây, vốn thường gắn với sự sụp đổ của những doanh nghiệp lớn hoặc làn sóng bán giải chấp ồ ạt, đợt suy giảm lần này còn phản ánh tình trạng nhu cầu đầu tư liên tục suy yếu.

Bitcoin tiếp tục mất giá ngay cả khi lo ngại lạm phát gia tăng, khiến vai trò phòng ngừa rủi ro lạm phát của đồng tiền số này bị đặt dấu hỏi.

Trong khi đó, mỗi khi căng thẳng địa chính trị leo thang và nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, dòng tiền vẫn có xu hướng quay về các tài sản truyền thống thay vì Bitcoin.

Sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn vào thị trường tiền mã hóa chưa biến mất, song mức độ hào hứng ban đầu đã giảm đáng kể. Theo Bloomberg, vấn đề lớn nhất đối với thị trường hiện nay là liệu những nhà đầu tư tổ chức từng được kỳ vọng trở thành lực đỡ dài hạn có tiếp tục gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ với tốc độ như ngành công nghiệp này từng dự báo hay không.